Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи, - МЗС

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова під час шостого українсько-словацького експертного форуму представила словацьким колегам цілі та механізми роботи Кримської платформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Розповідаючи про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, Еміне Джапарова привернула увагу до погіршення ситуації з правами людини та триваючої мілітаризації півострова з боку російської окупаційної адміністрації, що ставить під загрозу безпеку Чорноморсько-Азовського регіону", - йдеться в повідомленні.

За словами Джапарової, понад 28 тисяч українських громадян були призвані до лав російської армії з початку окупації півострова, понад 160 кримінальних справ було відкрито окупаційною владою за ухилення від строкової служби.

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Джапарова представила словацьким колегам цілі та механізми роботи Кримської платформи, проінформувала учасників заходу про підготовку до проведення її інавгураційного саміту в Києві 23 серпня 2021 року, а також висловила вдячність словацькій стороні за готовність взяти у ньому участь.

Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на декількох рівнях: глав держав і урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.

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