Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи, - МЗС
Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова під час шостого українсько-словацького експертного форуму представила словацьким колегам цілі та механізми роботи Кримської платформи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Розповідаючи про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, Еміне Джапарова привернула увагу до погіршення ситуації з правами людини та триваючої мілітаризації півострова з боку російської окупаційної адміністрації, що ставить під загрозу безпеку Чорноморсько-Азовського регіону", - йдеться в повідомленні.
За словами Джапарової, понад 28 тисяч українських громадян були призвані до лав російської армії з початку окупації півострова, понад 160 кримінальних справ було відкрито окупаційною владою за ухилення від строкової служби.
Джапарова представила словацьким колегам цілі та механізми роботи Кримської платформи, проінформувала учасників заходу про підготовку до проведення її інавгураційного саміту в Києві 23 серпня 2021 року, а також висловила вдячність словацькій стороні за готовність взяти у ньому участь.
Нагадаємо, Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, а також досягнення деокупації Криму та повернення його Україні.
Передбачається, що платформа діятиме на декількох рівнях: глав держав і урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде заснована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано на 2021 рік у Києві.
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