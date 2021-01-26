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Раненый российским снайпером военнослужащий остается в тяжелом состоянии

Раненый российским снайпером военнослужащий остается в тяжелом состоянии

Состояние здоровья военнослужащего ВСУ, который 25 января получил ранение вблизи населенного пункта Хутор Вильный, остается стабильно тяжелым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию хирурга, подполковника медицинской службы Сергея Шипилова.

"Состояние здоровья военнослужащего, который 25 января получил ранение вблизи населенного пункта Хутор Вильный, остается стабильно тяжелым", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, военнослужащий получил сквозное пулевое ранение правой половины грудной клетки с повреждением правого легкого. Ранения сопровождалось кровотечением и пневмотораксом.

Благодаря быстрым и профессиональным усилиям передовой медицинской группы воину была оказана квалифицированная медицинская помощь и после стабилизации состояния его вертолетом доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в г.. Харьков.

После проведения более глубокого обследования и компьютерной томографии военнослужащего дополнительно прооперировали.

"Утром состояние больного стабильно тяжелое, он в сознании, функция правого легкого удовлетворительная, кровотечения нет. Он продолжает лечение, которое направлено на его восстановление и возвращение в строй", - отметил Шипилов.

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Как сообщалось, 25 января военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими оккупантами позиций в районе Золотого Луганской области. 

Автор: 

ранение (3373) Донбасс (26955) военнослужащие (6090) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
Выздоравливай, воин. Держись.
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26.01.2021 16:14
+18
На околицях Золотого. Саме там де Зеленський відвів ВСУ.
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26.01.2021 16:37
+14
Боже, поможи
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26.01.2021 16:42
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Выздоравливай, воин. Держись.
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26.01.2021 16:14 Ответить
На околицях Золотого. Саме там де Зеленський відвів ВСУ.
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26.01.2021 16:37 Ответить
Золотое-4,там где НЕ ЛОХ-хамил,бойцам.
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26.01.2021 17:09 Ответить
Боже, поможи
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26.01.2021 16:42 Ответить
..броник где..???
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26.01.2021 16:48 Ответить
Пусть зеленое сядет возле воина и выхаживает,круглые сутки.
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26.01.2021 17:17 Ответить
Знову снайпер, хомчак то кажеш антиснайперські системи не актуальні?
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26.01.2021 20:31 Ответить
Скоро нарид нареферендит дружбу с расеей взасос..
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26.01.2021 20:33 Ответить
Одужуй якнайшвидше !
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26.01.2021 20:57 Ответить
Хотілося б читати як Українська антиснаперська група знешкоджує снайперів рф... але щось замало таких новин, нажаль.
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26.01.2021 21:19 Ответить
Як можна, у нас же перемир"я, та й взагалі та сторона це наші люди, а стріляють тільки емоційно та неприцільно. При цьому зебільному бидлу "какая разница" кого там поранили на фронті, а ватне бидло тільки зрадіє цій новині.
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26.01.2021 22:16 Ответить
Зеленский не хочет потребовать наказать виновных?
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27.01.2021 08:33 Ответить
 
 