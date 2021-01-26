Раненый российским снайпером военнослужащий остается в тяжелом состоянии

Состояние здоровья военнослужащего ВСУ, который 25 января получил ранение вблизи населенного пункта Хутор Вильный, остается стабильно тяжелым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию хирурга, подполковника медицинской службы Сергея Шипилова.

"Состояние здоровья военнослужащего, который 25 января получил ранение вблизи населенного пункта Хутор Вильный, остается стабильно тяжелым", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, военнослужащий получил сквозное пулевое ранение правой половины грудной клетки с повреждением правого легкого. Ранения сопровождалось кровотечением и пневмотораксом.

Благодаря быстрым и профессиональным усилиям передовой медицинской группы воину была оказана квалифицированная медицинская помощь и после стабилизации состояния его вертолетом доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в г.. Харьков.

После проведения более глубокого обследования и компьютерной томографии военнослужащего дополнительно прооперировали.

"Утром состояние больного стабильно тяжелое, он в сознании, функция правого легкого удовлетворительная, кровотечения нет. Он продолжает лечение, которое направлено на его восстановление и возвращение в строй", - отметил Шипилов.

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Как сообщалось, 25 января военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела российскими оккупантами позиций в районе Золотого Луганской области.