УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10147 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 687 14

Поранений російським снайпером військовослужбовець залишається у важкому стані

Поранений російським снайпером військовослужбовець залишається у важкому стані

Стан здоров'я військовослужбовця ЗСУ, який 25 січня зазнав поранення поблизу населеного пункту Хутір Вільний, залишається стабільно тяжким.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform із посиланням на інформацію хірурга, підполковника медичної служби Сергія Шипілова.

"Стан здоров’я військовослужбовця, який 25 січня зазнав поранення поблизу населеного пункту Хутір Вільний, залишається стабільно тяжким", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Хутора Вільний. За добу - 7 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Як зазначається, військовослужбовець дістав наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені. Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом.

Завдяки швидким та професійним зусиллям передової медичної групи воїну була надана кваліфікована медична допомога і після стабілізації стану його вертольотом доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в м. Харків.

Після проведення більш глибокого обстеження та комп’ютерної томографії військовослужбовця було додатково прооперовано.

"На ранок стан хворого стабільно важкий, він притомний, функція правої легені задовільна, кровотечі немає. Він продовжує лікування, яке спрямоване на його відновлення та повернення у стрій", - зазначив Шипілов.

Також читайте: Від початку доби - два порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог бив з СПГ і кулеметів, у районі Мар'їнки працював снайпер, - Міноборони

Як повідомлялося, 25 січня військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами позицій в районі Золотого на Луганщині.

Автор: 

поранення (2792) Донбас (22354) військовослужбовці (4693) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Выздоравливай, воин. Держись.
показати весь коментар
26.01.2021 16:14
+18
На околицях Золотого. Саме там де Зеленський відвів ВСУ.
показати весь коментар
26.01.2021 16:37
+14
Боже, поможи
показати весь коментар
26.01.2021 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выздоравливай, воин. Держись.
показати весь коментар
26.01.2021 16:14 Відповісти
На околицях Золотого. Саме там де Зеленський відвів ВСУ.
показати весь коментар
26.01.2021 16:37 Відповісти
Золотое-4,там где НЕ ЛОХ-хамил,бойцам.
показати весь коментар
26.01.2021 17:09 Відповісти
Боже, поможи
показати весь коментар
26.01.2021 16:42 Відповісти
..броник где..???
показати весь коментар
26.01.2021 16:48 Відповісти
Пусть зеленое сядет возле воина и выхаживает,круглые сутки.
показати весь коментар
26.01.2021 17:17 Відповісти
Знову снайпер, хомчак то кажеш антиснайперські системи не актуальні?
показати весь коментар
26.01.2021 20:31 Відповісти
Скоро нарид нареферендит дружбу с расеей взасос..
показати весь коментар
26.01.2021 20:33 Відповісти
Одужуй якнайшвидше !
показати весь коментар
26.01.2021 20:57 Відповісти
Хотілося б читати як Українська антиснаперська група знешкоджує снайперів рф... але щось замало таких новин, нажаль.
показати весь коментар
26.01.2021 21:19 Відповісти
Як можна, у нас же перемир"я, та й взагалі та сторона це наші люди, а стріляють тільки емоційно та неприцільно. При цьому зебільному бидлу "какая разница" кого там поранили на фронті, а ватне бидло тільки зрадіє цій новині.
показати весь коментар
26.01.2021 22:16 Відповісти
Зеленский не хочет потребовать наказать виновных?
показати весь коментар
27.01.2021 08:33 Відповісти
 
 