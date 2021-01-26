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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки, - ОТГ "Север"

Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки, - ОТГ

Украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеского обстрела позиций ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север"

"Сегодня, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового и снайперского оружия неподалеку Новоалександровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - говорится в сообщении.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

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Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки, - ОТГ Север 01

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обстрел (26850) ранение (3373) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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***** дав команду стріляти. На нову екскалацію війни на українському Донбасі. Бо під ним трон трошки трусонуло. Чуть-чуть.
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26.01.2021 21:17 Ответить
А пліснявим референдум в головешках.
Швидкого одужання нашому захиснику.
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26.01.2021 21:20 Ответить
Кацапов после одного обстрела, сразу давать отпор на всю мощь, дальше уже такого не может продолжаться, и месить до последнего кацапа.
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А, "главком" запретил, вот ЭТО я забыл.
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26.01.2021 21:23 Ответить
Т.е. в ответ доблестно не стреляли?
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26.01.2021 21:29 Ответить
Да отстаньте вы от бубочки! Его и так "собачий рот" опустил. Ни хера себе подарок на днюху от папы Бени.
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26.01.2021 21:59 Ответить
У Зеленского мир , а это происки его личных врагов .Ему хоть сцы в глаза , а для него все божья роса .
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26.01.2021 22:13 Ответить
не увидел в тексте...ответка была?
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26.01.2021 22:42 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Новоолександрівки, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3177
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26.01.2021 22:55 Ответить
 
 