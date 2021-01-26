Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Новоалександровки, - ОТГ "Север"
Украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеского обстрела позиций ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук ОТГ "Север"
"Сегодня, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, стрелкового и снайперского оружия неподалеку Новоалександровки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - говорится в сообщении.
Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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А, "главком" запретил, вот ЭТО я забыл.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!