"Патріоті Украині" прислали в посольство Венгрии письмо с угрозами, - Кулеба
Накануне визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Украины на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.
Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - написал Кулеба.
Напоминаем, визит Сийярто в Киев запланирован на 27 января.
Топ комментарии
+33 Leo Kot
показать весь комментарий26.01.2021 23:09
+21 olele
показать весь комментарий26.01.2021 23:08
+18 Ned Stark
показать весь комментарий26.01.2021 23:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
странно....
как дети малые..
они кароче, оба тупые...