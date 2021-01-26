РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12045 посетителей онлайн
Новости
8 820 56

"Патріоті Украині" прислали в посольство Венгрии письмо с угрозами, - Кулеба

Накануне визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Украины на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.

Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - написал Кулеба.

Патріоті Украині прислали в посольство Венгрии письмо с угрозами, - Кулеба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила Венгрии проект "дорожной карты" развития двусторонних отношений без манипуляций, - замглавы МИД Боднар


Патріоті Украині прислали в посольство Венгрии письмо с угрозами, - Кулеба 02

Напоминаем, визит Сийярто в Киев запланирован на 27 января.

Автор: 

Венгрия (1926) посольство (1079) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (318)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
сами угорцы это письмо и написали с помощью братанов с Московии...
как дети малые..
показать весь комментарий
26.01.2021 23:09
+21
підписдесь...
показать весь комментарий
26.01.2021 23:08
+18
Цікаво, а ці патріоті погрожували пекельними борошнами?)))
показать весь комментарий
26.01.2021 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
к чему этот шлак?
показать весь комментарий
26.01.2021 23:08 Ответить
письмо было только одно ?

странно....
показать весь комментарий
26.01.2021 23:27 Ответить
підписдесь...
показать весь комментарий
26.01.2021 23:08 Ответить
підписдата...
показать весь комментарий
27.01.2021 00:25 Ответить
сами угорцы это письмо и написали с помощью братанов с Московии...
как дети малые..
показать весь комментарий
26.01.2021 23:09 Ответить
підлога країни
показать весь комментарий
26.01.2021 23:10 Ответить
Переводчик здорово подкачал...
показать весь комментарий
26.01.2021 23:11 Ответить
А мо то так треба. Меседж передано-то все-рівно.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:16 Ответить
это Зеленский письмо писал.. а идея Ермака..
они кароче, оба тупые...
показать весь комментарий
26.01.2021 23:11 Ответить
Нее!Ё Я знаю это Кондитер писал на пару с Геращенко
показать весь комментарий
27.01.2021 08:42 Ответить
"Патріоті Украині" это что в смартфоне переводчик такой.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:13 Ответить
Кому и Медведчук - главный националист Украины...
показать весь комментарий
26.01.2021 23:14 Ответить
І головний комунікатор в додаток !!!)))
показать весь комментарий
26.01.2021 23:21 Ответить
Цікаво, а ці патріоті погрожували пекельними борошнами?)))
показать весь комментарий
26.01.2021 23:14 Ответить
Азіров, Мікіла Яновіч, не треба скіглити, - бери лопату і копай Море на Схід від Хутора Михайлівський!
показать весь комментарий
26.01.2021 23:17 Ответить
Патнікі падаткав підтрімуют...
показать весь комментарий
26.01.2021 23:49 Ответить
Украине нужно сближаться с Америкой, а не с ЕС вхождение в который могут блокировать друзья Мацквы венгры, поляки молодцы ,что поставили американскую военную базу у себя и даже согласились частично финансировать её.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:17 Ответить
Америка и ЕС союзники, а венгры могут только отсосать.
показать весь комментарий
27.01.2021 00:03 Ответить
Прочитала «текст» угроз.......напомнило: Google - есть, ума - не надо(с)......☹️
показать весь комментарий
26.01.2021 23:19 Ответить
Ці "патріоти Украині", коли писали слово "Мі" забули, що на клавіатурі буква "ы" розташована там, де українська "і", і по тупості написали російське "Мы", теж саме зі словом Патріоті, це писав кацап слово "ПатриотЫ". По друге, що таке "діЙяти", "намагЕТСЬСЯ", чому мадярська написана через апостроф?
показать весь комментарий
26.01.2021 23:20 Ответить
100% пачканина тупорилих москалів, якийсь транслітератор онлайн. Ну ***, в Україні майже ніхто твердо не вимовляє звуки з "я", а ці підари пишуть "мад;яри". На лубянці вкрали гроші на філолога. Або самі мадяри зляпали для "разжигания"
показать весь комментарий
27.01.2021 09:19 Ответить
У вагіні телепня, який цю маячню набряцав, була бімба...
показать весь комментарий
26.01.2021 23:23 Ответить
Всі "Патріоті Украині" агенти *****.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:24 Ответить
Я гадаю, що Кулеба мав би сказати Сійярто, що угорцям вже час повертати захоплені у слов'ян землі і відійти за Дунай.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:33 Ответить
За Урал.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:55 Ответить
Кулеба ж не маскальский дебил, чтобы пургу про чужие земли травить.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:58 Ответить
Не за Дунай, а за Урал, бо їхні корені там, і мова однакова.
показать весь комментарий
27.01.2021 10:04 Ответить
Смело, но тупо.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:42 Ответить
Так отож. Штирлиц прокололся.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:50 Ответить
Я думаю то писав сам Ермак! Або памочница ЛЮСЯ. Адже треба ж якось патріотичненько підживити посралки з Дубінським,нові справи проти Байдена з Порошенко, виграш суду по заявці Портнова з внесенням змін до підручників історії, і нарешті по новій підготовці лохторатьу до перемоги Партії Регіонів (кміс -ОПИТУВАННЯ) маю на увазі.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:44 Ответить
Т.е. Сиярто здесь наваляют и украинцы будут ни при чем.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:49 Ответить
Чего ему валять? Хай приезжает, мы ж не набутылочная дикая русня, которая лыжными палками тычет.
показать весь комментарий
26.01.2021 23:51 Ответить
Ше би підписали "Степан Бандера. місто Стрий"
показать весь комментарий
26.01.2021 23:51 Ответить
Так не піде, в тебе там помилок немає. Вони мали вказати "Бєндєра і Шушкєвіч. "
показать весь комментарий
26.01.2021 23:54 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2021 23:56 Ответить
Дуже схоже ті "патріоті " знаходяться на тимчасово окупованих територіях . Другий фейковий провал за один день .
показать весь комментарий
26.01.2021 23:55 Ответить
откуда у них там интернет? это из лахты письмо, от путинского повара
показать весь комментарий
26.01.2021 23:59 Ответить
А про предложение увеличить мадьярский пенис почему промолчали?
показать весь комментарий
26.01.2021 23:56 Ответить
переловить патриотов и пересажать
показать весь комментарий
27.01.2021 00:00 Ответить
патріоті переловіті
показать весь комментарий
27.01.2021 00:01 Ответить
Кацапских поцреотов в фуфайках?
показать весь комментарий
27.01.2021 00:02 Ответить
два під.растичного виду дегенерати в окулярах будуть завтра продавати-купувати Україну₴!
показать весь комментарий
27.01.2021 00:04 Ответить
вам стоит поинтересоваться куплей/продажей галоперидола)
показать весь комментарий
27.01.2021 00:07 Ответить
Скорее всего коломойша мдет в вабанк. Нападение на мосла страни члена НАТО ппоставит крест на европейском векторе Украини
показать весь комментарий
27.01.2021 00:07 Ответить
скорей всего никаких нападений не планируется)
показать весь комментарий
27.01.2021 00:08 Ответить
"Патріоті Украині" прислали в посольство Угорщини лист із погрозами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9024
показать весь комментарий
27.01.2021 00:09 Ответить
А ТЫ У МЕДВЕДЧУКА СПРОСИ !!! ОН ЧЕГО ТО НА ЗАКАРПАТЬЕ ОБОСНОВАЛСЯ !!!
показать весь комментарий
27.01.2021 00:09 Ответить
Ежели кто запамятовал, то медведчук запустил свои щупальца туда, еще больше 20 лет назад. Достаточно вспомнить, как голосовало Закарпатье тогда за мертвечуковское ЗДУПИ (о).
показать весь комментарий
27.01.2021 00:23 Ответить
а десь одиноко і сумно зітхнув Кілька Азіров
показать весь комментарий
27.01.2021 00:59 Ответить
Слабо верится что агенты кремля (на которых судя по всему намекает Кулеба) допустили бы такие демонстративные ошибки.
показать весь комментарий
27.01.2021 06:04 Ответить
Киля Азиров на старости лет подался изображать украинских террористов... Ну а что - не только ж Зеле антиукраинской клоунадой заниматься!
показать весь комментарий
27.01.2021 07:37 Ответить
Смердючі кацапи та цігани хунгари,знайшли одне одного.
показать весь комментарий
27.01.2021 07:49 Ответить
"Патріоті Украині" прислали в посольство Угорщини лист із погрозами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3360
показать весь комментарий
27.01.2021 08:45 Ответить
 
 