"Патріоті Украині" прислали в посольство Венгрии письмо с угрозами, - Кулеба

Накануне визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Украины на почту посольства этой страны неизвестные прислали угрозы.

Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала). Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - написал Кулеба.

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Напоминаем, визит Сийярто в Киев запланирован на 27 января.