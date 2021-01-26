УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11510 відвідувачів онлайн
Новини
8 820 56

"Патріоті Украині" прислали в посольство Угорщини лист із погрозами, - Кулеба

Напередодні візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто в Україну на пошту посольства цієї країни невідомі прислали погрози.

Про це в Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "Патріоті Украині" (мова оригіналу). Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України - інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити", - написав Кулеба.

Патріоті Украині прислали в посольство Угорщини лист із погрозами, - Кулеба 01

Читайте також: Україна запропонувала Угорщині проєкт "дорожньої карти" розвитку двосторонніх відносин без маніпуляцій, - заступник глави МЗС Боднар


Патріоті Украині прислали в посольство Угорщини лист із погрозами, - Кулеба 02

Нагадуємо, візит Сійярто до Києва заплановано на 27 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Угорщини Сійярто завтра відвідає Україну з робочим візитом, - МЗС

Автор: 

Угорщина (2256) посольство (942) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
сами угорцы это письмо и написали с помощью братанов с Московии...
как дети малые..
показати весь коментар
26.01.2021 23:09
+21
підписдесь...
показати весь коментар
26.01.2021 23:08
+18
Цікаво, а ці патріоті погрожували пекельними борошнами?)))
показати весь коментар
26.01.2021 23:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
к чему этот шлак?
показати весь коментар
26.01.2021 23:08 Відповісти
письмо было только одно ?

странно....
показати весь коментар
26.01.2021 23:27 Відповісти
підписдесь...
показати весь коментар
26.01.2021 23:08 Відповісти
підписдата...
показати весь коментар
27.01.2021 00:25 Відповісти
сами угорцы это письмо и написали с помощью братанов с Московии...
как дети малые..
показати весь коментар
26.01.2021 23:09 Відповісти
підлога країни
показати весь коментар
26.01.2021 23:10 Відповісти
Переводчик здорово подкачал...
показати весь коментар
26.01.2021 23:11 Відповісти
А мо то так треба. Меседж передано-то все-рівно.
показати весь коментар
26.01.2021 23:16 Відповісти
это Зеленский письмо писал.. а идея Ермака..
они кароче, оба тупые...
показати весь коментар
26.01.2021 23:11 Відповісти
Нее!Ё Я знаю это Кондитер писал на пару с Геращенко
показати весь коментар
27.01.2021 08:42 Відповісти
"Патріоті Украині" это что в смартфоне переводчик такой.
показати весь коментар
26.01.2021 23:13 Відповісти
Кому и Медведчук - главный националист Украины...
показати весь коментар
26.01.2021 23:14 Відповісти
І головний комунікатор в додаток !!!)))
показати весь коментар
26.01.2021 23:21 Відповісти
Цікаво, а ці патріоті погрожували пекельними борошнами?)))
показати весь коментар
26.01.2021 23:14 Відповісти
Азіров, Мікіла Яновіч, не треба скіглити, - бери лопату і копай Море на Схід від Хутора Михайлівський!
показати весь коментар
26.01.2021 23:17 Відповісти
Патнікі падаткав підтрімуют...
показати весь коментар
26.01.2021 23:49 Відповісти
Украине нужно сближаться с Америкой, а не с ЕС вхождение в который могут блокировать друзья Мацквы венгры, поляки молодцы ,что поставили американскую военную базу у себя и даже согласились частично финансировать её.
показати весь коментар
26.01.2021 23:17 Відповісти
Америка и ЕС союзники, а венгры могут только отсосать.
показати весь коментар
27.01.2021 00:03 Відповісти
Прочитала «текст» угроз.......напомнило: Google - есть, ума - не надо(с)......☹️
показати весь коментар
26.01.2021 23:19 Відповісти
Ці "патріоти Украині", коли писали слово "Мі" забули, що на клавіатурі буква "ы" розташована там, де українська "і", і по тупості написали російське "Мы", теж саме зі словом Патріоті, це писав кацап слово "ПатриотЫ". По друге, що таке "діЙяти", "намагЕТСЬСЯ", чому мадярська написана через апостроф?
показати весь коментар
26.01.2021 23:20 Відповісти
100% пачканина тупорилих москалів, якийсь транслітератор онлайн. Ну ***, в Україні майже ніхто твердо не вимовляє звуки з "я", а ці підари пишуть "мад;яри". На лубянці вкрали гроші на філолога. Або самі мадяри зляпали для "разжигания"
показати весь коментар
27.01.2021 09:19 Відповісти
У вагіні телепня, який цю маячню набряцав, була бімба...
показати весь коментар
26.01.2021 23:23 Відповісти
Всі "Патріоті Украині" агенти *****.
показати весь коментар
26.01.2021 23:24 Відповісти
Я гадаю, що Кулеба мав би сказати Сійярто, що угорцям вже час повертати захоплені у слов'ян землі і відійти за Дунай.
показати весь коментар
26.01.2021 23:33 Відповісти
За Урал.
показати весь коментар
26.01.2021 23:55 Відповісти
Кулеба ж не маскальский дебил, чтобы пургу про чужие земли травить.
показати весь коментар
26.01.2021 23:58 Відповісти
Не за Дунай, а за Урал, бо їхні корені там, і мова однакова.
показати весь коментар
27.01.2021 10:04 Відповісти
Смело, но тупо.
показати весь коментар
26.01.2021 23:42 Відповісти
Так отож. Штирлиц прокололся.
показати весь коментар
26.01.2021 23:50 Відповісти
Я думаю то писав сам Ермак! Або памочница ЛЮСЯ. Адже треба ж якось патріотичненько підживити посралки з Дубінським,нові справи проти Байдена з Порошенко, виграш суду по заявці Портнова з внесенням змін до підручників історії, і нарешті по новій підготовці лохторатьу до перемоги Партії Регіонів (кміс -ОПИТУВАННЯ) маю на увазі.
показати весь коментар
26.01.2021 23:44 Відповісти
Т.е. Сиярто здесь наваляют и украинцы будут ни при чем.
показати весь коментар
26.01.2021 23:49 Відповісти
Чего ему валять? Хай приезжает, мы ж не набутылочная дикая русня, которая лыжными палками тычет.
показати весь коментар
26.01.2021 23:51 Відповісти
Ше би підписали "Степан Бандера. місто Стрий"
показати весь коментар
26.01.2021 23:51 Відповісти
Так не піде, в тебе там помилок немає. Вони мали вказати "Бєндєра і Шушкєвіч. "
показати весь коментар
26.01.2021 23:54 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2021 23:56 Відповісти
Дуже схоже ті "патріоті " знаходяться на тимчасово окупованих територіях . Другий фейковий провал за один день .
показати весь коментар
26.01.2021 23:55 Відповісти
откуда у них там интернет? это из лахты письмо, от путинского повара
показати весь коментар
26.01.2021 23:59 Відповісти
А про предложение увеличить мадьярский пенис почему промолчали?
показати весь коментар
26.01.2021 23:56 Відповісти
переловить патриотов и пересажать
показати весь коментар
27.01.2021 00:00 Відповісти
патріоті переловіті
показати весь коментар
27.01.2021 00:01 Відповісти
Кацапских поцреотов в фуфайках?
показати весь коментар
27.01.2021 00:02 Відповісти
два під.растичного виду дегенерати в окулярах будуть завтра продавати-купувати Україну₴!
показати весь коментар
27.01.2021 00:04 Відповісти
вам стоит поинтересоваться куплей/продажей галоперидола)
показати весь коментар
27.01.2021 00:07 Відповісти
Скорее всего коломойша мдет в вабанк. Нападение на мосла страни члена НАТО ппоставит крест на европейском векторе Украини
показати весь коментар
27.01.2021 00:07 Відповісти
скорей всего никаких нападений не планируется)
показати весь коментар
27.01.2021 00:08 Відповісти
"Патріоті Украині" прислали в посольство Угорщини лист із погрозами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9024
показати весь коментар
27.01.2021 00:09 Відповісти
А ТЫ У МЕДВЕДЧУКА СПРОСИ !!! ОН ЧЕГО ТО НА ЗАКАРПАТЬЕ ОБОСНОВАЛСЯ !!!
показати весь коментар
27.01.2021 00:09 Відповісти
Ежели кто запамятовал, то медведчук запустил свои щупальца туда, еще больше 20 лет назад. Достаточно вспомнить, как голосовало Закарпатье тогда за мертвечуковское ЗДУПИ (о).
показати весь коментар
27.01.2021 00:23 Відповісти
а десь одиноко і сумно зітхнув Кілька Азіров
показати весь коментар
27.01.2021 00:59 Відповісти
Слабо верится что агенты кремля (на которых судя по всему намекает Кулеба) допустили бы такие демонстративные ошибки.
показати весь коментар
27.01.2021 06:04 Відповісти
Киля Азиров на старости лет подался изображать украинских террористов... Ну а что - не только ж Зеле антиукраинской клоунадой заниматься!
показати весь коментар
27.01.2021 07:37 Відповісти
Смердючі кацапи та цігани хунгари,знайшли одне одного.
показати весь коментар
27.01.2021 07:49 Відповісти
"Патріоті Украині" прислали в посольство Угорщини лист із погрозами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3360
показати весь коментар
27.01.2021 08:45 Відповісти
 
 