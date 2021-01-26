"Патріоті Украині" прислали в посольство Угорщини лист із погрозами, - Кулеба

Напередодні візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто в Україну на пошту посольства цієї країни невідомі прислали погрози.

Про це в Твіттер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози "Патріоті Украині" (мова оригіналу). Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України - інакше 2 помилки в слові "Україна" не пояснити", - написав Кулеба.

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Нагадуємо, візит Сійярто до Києва заплановано на 27 січня.

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