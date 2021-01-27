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Верланов о якобы объявлении в розыск: "Не прятался и не прячусь"

Верланов о якобы объявлении в розыск:

Бывший глава государственной налоговой службы Сергей Верланов прочитал в СМИ, что его якобы объявили в розыск. Он утверждает, что не прячется от правосудия.

Свою позицию Верланов озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Поэтому решение буду обжаловать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", - написал он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Верланов объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Постановление следователь НАБУ, по данным изданий, вынес еще 21 декабря 2020 года. Адвокат Верланова оспорил его объявление в розыск, ведь экс-глава налоговой сообщил детективу, что живет в Германии. Но суд отказал адвокату, так как Верланов якобы не подтвердил проживание в Германии документально.

Читайте на Цензор.НЕТ: "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов

Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 20 октября 2020 года Офис генерального прокурора сообщил экс-главе ГФС Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму 2 млрд 246 млн грн, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Верланов о якобы объявлении в розыск: Не прятался и не прячусь 01

Автор: 

НАБУ (4217) Германия (6925) розыск (840) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+5
откуда гражданство, папаша, если ты был на госслужбе Украины? значит у педро, гроси, яцика и других сотоварищей революционеров есть аналогичные паспорта?)
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27.01.2021 00:16
+4
Логично, срубил бабла в Украине, и потом в Германию, Францию, Щвейцарию. А некоторые в случае грандиозного шухера сразу в Израиль. Может уже пора заканчивать с этими "путешественниками"?
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27.01.2021 00:17
+4
Ватнік а де ти прочитав за громадянство Німеччини , в статті цього нема , чи в Німеччині живуть тільки громадяни країни ?
Зате як ваші на парашу валять і Україна вимогає їх видати назад , як своїх громадян , з параши вой -мы своих граждан не выдаём
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27.01.2021 00:32
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Заховався під "крильцем" влади...
Як і всі ...
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27.01.2021 00:16 Ответить
откуда гражданство, папаша, если ты был на госслужбе Украины? значит у педро, гроси, яцика и других сотоварищей революционеров есть аналогичные паспорта?)
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27.01.2021 00:16 Ответить
Ватнік а де ти прочитав за громадянство Німеччини , в статті цього нема , чи в Німеччині живуть тільки громадяни країни ?
Зате як ваші на парашу валять і Україна вимогає їх видати назад , як своїх громадян , з параши вой -мы своих граждан не выдаём
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27.01.2021 00:32 Ответить
на парашу валять такі як ти, чи ходять по Алгарве в ПортугаліЇ клянчать на пиво...
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27.01.2021 00:48 Ответить
Логично, срубил бабла в Украине, и потом в Германию, Францию, Щвейцарию. А некоторые в случае грандиозного шухера сразу в Израиль. Может уже пора заканчивать с этими "путешественниками"?
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27.01.2021 00:17 Ответить
Какие ваши доказательства или по другому не пойман не вор
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27.01.2021 00:33 Ответить
модератору не понравилось про паспорта можневладців и их многочисленных семейств? посему и забанил.... а вопрос был простой - откуда у верланова и его семейства ВНЖ в Германии, которым он сейчас размахивает, если он был топ чиновником в Украине и где он платил налоги при этом? и еще раз спрошу про паспорта гроси, пеци, сени и иже с ними...можете банить дальше...
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27.01.2021 00:37 Ответить
Гоша Фантомас b9eb6379
откуда гражданство, папаша, если ты был на госслужбе Украины? значит у педро, гроси, яцика и других сотоварищей революционеров есть аналогичные паспорта
Шо то вы в показаниях путаетесь 🙂
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27.01.2021 00:40 Ответить
Є!! І по декілька громадянств!!
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27.01.2021 00:41 Ответить
А никто и не спорит , просто смешно стало с начала Фантомас пишет о гражданстве , потом о виде на жительство , хочется понять , что у таких людей в голове - у нас таких процента 73 в стране
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27.01.2021 00:48 Ответить
и ты один из них) спи спокойно, бот и жди прихода на карту за спам
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27.01.2021 00:52 Ответить
Не я на общественных началах 😛
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27.01.2021 00:54 Ответить
Еліти 25%%....
🤑
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27.01.2021 01:00 Ответить
найди этот мой коммент выше...он удален ..а ты часом не модер?)
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27.01.2021 00:43 Ответить
С какого перепугу он удален , его кто то заспамил , открой его и будет тебе счастье
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27.01.2021 00:45 Ответить
Це щоб такі телепні як ти зрозуміли
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27.01.2021 00:51 Ответить
Они "спамеры"- лилипутики Модератора)))))
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27.01.2021 01:14 Ответить
Да заспен був-Я расспаміл......
Снова заспамили...
😁
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27.01.2021 01:17 Ответить
Спрашуй у Зели ,Сани Харьковского ,у пуделя коломойского -дубинского , арахамии ,и прочей пистоты разной.
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27.01.2021 08:03 Ответить
 
 