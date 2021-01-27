Верланов о якобы объявлении в розыск: "Не прятался и не прячусь"

Бывший глава государственной налоговой службы Сергей Верланов прочитал в СМИ, что его якобы объявили в розыск. Он утверждает, что не прячется от правосудия.

Свою позицию Верланов озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прочитал, что меня объявили в розыск. Не прятался и не прячусь. Поэтому решение буду обжаловать. Сейчас проживаю в Германии по адресу, который сообщил детективам НАБУ еще 17 декабря", - написал он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Верланов объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Постановление следователь НАБУ, по данным изданий, вынес еще 21 декабря 2020 года. Адвокат Верланова оспорил его объявление в розыск, ведь экс-глава налоговой сообщил детективу, что живет в Германии. Но суд отказал адвокату, так как Верланов якобы не подтвердил проживание в Германии документально.

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Как ранее информировал Цензор.НЕТ, 20 октября 2020 года Офис генерального прокурора сообщил экс-главе ГФС Верланову о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. По версии следствия, он незаконно отменил налоговое уведомление на сумму 2 млрд 246 млн грн, выписанное одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.