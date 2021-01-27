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Верланов про нібито оголошення в розшук: "Не ховався і не ховаюся"

Верланов про нібито оголошення в розшук:

Колишній глава державної податкової служби Сергій Верланов прочитав у ЗМІ, що його нібито оголосили в розшук. Він стверджує, що не переховується від правосуддя.

Свою позицію Верланов озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прочитав, що мене оголосили у розшук. Не ховався і не ховаюся. Тож, рішення буду оскаржувати. Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", - написав він.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що Верланова оголошено в розшук Національним антикорупційним бюро. Постанову слідчий НАБУ, за даними видань, виніс ще 21 грудня 2020 року. Адвокат Верланова оскаржив його оголошення в розшук, адже ексглава податкової повідомив детективу, що живе в Німеччині. Але суд відмовив адвокату, оскільки Верланов нібито не підтвердив проживання в Німеччині документально.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов

Як раніше інформував Цензор.НЕТ, 20 жовтня 2020 року Офіс генерального прокурора повідомив ексглаві ДФС Верланову про підозру у зловживанні владою і службовим становищем. За версією слідства, він незаконно скасував податкове повідомлення на суму 2 млрд 246 млн грн, виписане одному з найбільших металургійних комбінатів країни.

Верланов про нібито оголошення в розшук: Не ховався і не ховаюся 01

Автор: 

НАБУ (5057) Німеччина (7316) розшук (650) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+5
откуда гражданство, папаша, если ты был на госслужбе Украины? значит у педро, гроси, яцика и других сотоварищей революционеров есть аналогичные паспорта?)
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27.01.2021 00:16
+4
Логично, срубил бабла в Украине, и потом в Германию, Францию, Щвейцарию. А некоторые в случае грандиозного шухера сразу в Израиль. Может уже пора заканчивать с этими "путешественниками"?
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27.01.2021 00:17
+4
Ватнік а де ти прочитав за громадянство Німеччини , в статті цього нема , чи в Німеччині живуть тільки громадяни країни ?
Зате як ваші на парашу валять і Україна вимогає їх видати назад , як своїх громадян , з параши вой -мы своих граждан не выдаём
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27.01.2021 00:32
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27.01.2021 00:16 Відповісти
откуда гражданство, папаша, если ты был на госслужбе Украины? значит у педро, гроси, яцика и других сотоварищей революционеров есть аналогичные паспорта?)
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27.01.2021 00:16 Відповісти
Ватнік а де ти прочитав за громадянство Німеччини , в статті цього нема , чи в Німеччині живуть тільки громадяни країни ?
Зате як ваші на парашу валять і Україна вимогає їх видати назад , як своїх громадян , з параши вой -мы своих граждан не выдаём
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27.01.2021 00:32 Відповісти
на парашу валять такі як ти, чи ходять по Алгарве в ПортугаліЇ клянчать на пиво...
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27.01.2021 00:48 Відповісти
Логично, срубил бабла в Украине, и потом в Германию, Францию, Щвейцарию. А некоторые в случае грандиозного шухера сразу в Израиль. Может уже пора заканчивать с этими "путешественниками"?
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27.01.2021 00:17 Відповісти
Какие ваши доказательства или по другому не пойман не вор
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27.01.2021 00:33 Відповісти
модератору не понравилось про паспорта можневладців и их многочисленных семейств? посему и забанил.... а вопрос был простой - откуда у верланова и его семейства ВНЖ в Германии, которым он сейчас размахивает, если он был топ чиновником в Украине и где он платил налоги при этом? и еще раз спрошу про паспорта гроси, пеци, сени и иже с ними...можете банить дальше...
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27.01.2021 00:37 Відповісти
Гоша Фантомас b9eb6379
откуда гражданство, папаша, если ты был на госслужбе Украины? значит у педро, гроси, яцика и других сотоварищей революционеров есть аналогичные паспорта
Шо то вы в показаниях путаетесь 🙂
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27.01.2021 00:40 Відповісти
Є!! І по декілька громадянств!!
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27.01.2021 00:41 Відповісти
А никто и не спорит , просто смешно стало с начала Фантомас пишет о гражданстве , потом о виде на жительство , хочется понять , что у таких людей в голове - у нас таких процента 73 в стране
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27.01.2021 00:48 Відповісти
и ты один из них) спи спокойно, бот и жди прихода на карту за спам
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27.01.2021 00:52 Відповісти
Не я на общественных началах 😛
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27.01.2021 00:54 Відповісти
Еліти 25%%....
🤑
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27.01.2021 01:00 Відповісти
найди этот мой коммент выше...он удален ..а ты часом не модер?)
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27.01.2021 00:43 Відповісти
С какого перепугу он удален , его кто то заспамил , открой его и будет тебе счастье
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27.01.2021 00:45 Відповісти
Це щоб такі телепні як ти зрозуміли
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27.01.2021 00:51 Відповісти
Они "спамеры"- лилипутики Модератора)))))
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27.01.2021 01:14 Відповісти
Да заспен був-Я расспаміл......
Снова заспамили...
😁
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27.01.2021 01:17 Відповісти
Спрашуй у Зели ,Сани Харьковского ,у пуделя коломойского -дубинского , арахамии ,и прочей пистоты разной.
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27.01.2021 08:03 Відповісти
 
 