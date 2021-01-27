Верланов про нібито оголошення в розшук: "Не ховався і не ховаюся"

Колишній глава державної податкової служби Сергій Верланов прочитав у ЗМІ, що його нібито оголосили в розшук. Він стверджує, що не переховується від правосуддя.

Свою позицію Верланов озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прочитав, що мене оголосили у розшук. Не ховався і не ховаюся. Тож, рішення буду оскаржувати. Нині проживаю у Німеччині за адресою, яку повідомив детективам НАБУ ще 17 грудня", - написав він.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що Верланова оголошено в розшук Національним антикорупційним бюро. Постанову слідчий НАБУ, за даними видань, виніс ще 21 грудня 2020 року. Адвокат Верланова оскаржив його оголошення в розшук, адже ексглава податкової повідомив детективу, що живе в Німеччині. Але суд відмовив адвокату, оскільки Верланов нібито не підтвердив проживання в Німеччині документально.

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Як раніше інформував Цензор.НЕТ, 20 жовтня 2020 року Офіс генерального прокурора повідомив ексглаві ДФС Верланову про підозру у зловживанні владою і службовим становищем. За версією слідства, він незаконно скасував податкове повідомлення на суму 2 млрд 246 млн грн, виписане одному з найбільших металургійних комбінатів країни.