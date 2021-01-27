ОБСЕ фиксирует присутствие наемников РФ на участках разведения сил: "Копали углубление"
СММ ОБСЕ зафиксировала присутствие боевиков российских вооруженных формирований в пределах участков разведения сил и средств в районах Золотого и Петровского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №19/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 26 января.
"В течение дня 24 января на восточном краю участка разведения в районе Золотого беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия зафиксировал человека на бывшей позиции вооруженных формирований примерно в 1,5 км к северу от юго-восточного угла участка разведения", - говорится в отчете.
Как отмечается, днем 25 января, осуществляя мониторинг в двух местах вблизи этого участка разведения, наблюдатели слышали 14 взрывов неопределенного происхождения, а также 42 очереди и выстрела из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. По их оценке, все эти нарушения режима прекращения огня произошли за участком разведения, однако в пределах 5 км от его края.
Кроме того, 25 января, находясь неподалеку от блокпоста вооруженных формирований РФ южнее указанного участка разведения, "команда Миссии видела, как четверо рабочих копали углубление с обеих сторон автодороги T1316, ориентировочно в 20 м к северу от южной оконечности этого участка разведения". Наблюдатели также вновь зафиксировали четыре контейнера вдоль северного края дороги, ведущей на восток к н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска). В тот же день у вышеупомянутого блокпоста команда СММ также видела двух боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК": оба заходили вглубь участка разведения до места примерно в 350 м к северу от ее южного края, а затем возвращались.
"В течение дня 24 января в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал двух человек у бывшей позиции вооруженных формирований ориентировочно в 200 м к западу-северо-западу от юго-восточного угла участка разведения", - добавили в СММ.
По информации наблюдателей, боевики с нарукавными повязками "СЦКК" также находились 25 января в пределах участка разведения в районе н. п. Станица Луганская.
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Війна в країні, на нас ведеться наступ.
А ці два длубня не виконують своїх посадових обов'язків.
Інноваційну вітчизняну розробку створювали харківські вчені впродовж останніх двох рокі
На території АТ "ФЕД" відбулися чергові випробування іонно-плазмового двигуна, що був розроблений компанію спільно з науковцями Харківського авіаційного інституту.
Подивитись на роботу нового пристрою та умови в яких проходять випробування цього разу змогли й журналісти з видання "Укрінформ".Про розробку українського іонно-плазмового двигуна https://defence-ua.com/news/prezident_asotsiatsiji_ukraviaprom_v_ukrajini_vigotovili_pershij_u_sviti_ukrajinskij_ionno_plazmovij_dvigun_video-2625.html нещодавно повідомив голова правління АТ "ФЕД" (та президент асоціації "Укравіапром") Віктор Попов.
Двигун (поки що невеликих розмірів, ймовірно для супутників) розробляли всього два роки, а його перші випробування відбулися наприкінці 2020 року.
Українська розробка відразу зацікавила багато країн. Зокрема, АТ "ФЕД" вже отримали низку пропозицій від Китаю, Індії та Німеччини, а В'єтнам взагалі відразу замов партію зі 100 одиниць виробу.
Ще однією важливою розробкою для космосу є створена на замовлення Міжнародного космічного агентства нова система охолодження супутників.Вона теж є спільною розробкою ФЕД та ХАІ над якою вони працювали близько п'яти років.
На сьогодні проходить обговорення контрактів з різними країнами на виготовлення 34 супутників з такою системою. Перші два супутники Європейської космічної агенції з українським охолодженням вже готуються до запуску в космос (запланований на лютий цього року).
https://defence-ua.com/news/zjavilos_video_viprobuvan_ukrajinskogo_ionno_plazmovogo_dviguna-2704.html