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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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ОБСЄ фіксує присутність найманців РФ на ділянках розведення сил: "Копали поглиблення"

ОБСЄ фіксує присутність найманців РФ на ділянках розведення сил:

СММ ОБСЄ зафіксувала присутність бойовиків російських збройних формувань у межах ділянок розведення сил і засобів у районах Золотого і Петрівського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті №19/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 26 січня.

"Упродовж дня 24 січня на східному краю ділянки розведення в районі Золотого безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань приблизно за 1,5 км на північ від південно-східного кута ділянки розведення", - йдеться у звіті.

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Як зазначається, удень 25 січня, здійснюючи моніторинг у двох місцях поблизу цієї ділянки розведення, спостерігачі чули 14 вибухів невизначеного походження, а також 42 черги та постріли зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. За їхньою оцінкою, всі ці порушення режиму припинення вогню сталися поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю.

Крім того, 25 січня, перебуваючи неподалік блокпоста збройних формувань РФ південніше зазначеної ділянки розведення, "команда Місії бачила, як четверо робітників копали заглиблення з обох боків автошляху T1316, орієнтовно за 20 м на північ від південного краю цієї ділянки розведення". Спостерігачі також знову зафіксували чотири контейнери вздовж північного краю дороги, що веде на схід до н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на захід від Луганська). Того ж дня біля вищезазначеного блокпоста команда СММ також бачила двох бойовиків із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК": обидва заходили вглиб ділянки розведення до місця приблизно за 350 м на північ від її південного краю, а потім поверталися.

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"Упродовж дня 24 січня в межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував двох осіб біля колишньої позиції збройних формувань орієнтовно за 200 м на західно-північний захід від південно-східного кута ділянки розведення", - додали в СММ.

За інформацією спостерігачів, бойовики з нарукавними пов’язками "СЦКК" також перебували 25 січня в межах ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська.

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+6
Что по этому поводу говорит разведчик Люся Арестович?
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27.01.2021 11:37
+6
Штурханіть Хомчака !
Ти приберіть злітну полосу від Зелі !
Війна в країні, на нас ведеться наступ.
А ці два длубня не виконують своїх посадових обов'язків.
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27.01.2021 11:37
+6
разводчик Люся Арестович
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27.01.2021 11:58
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Бинокли выдали??
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27.01.2021 11:31 Відповісти
1,7-2 метра и хватит, мы если что прикопаем сами.
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27.01.2021 11:34 Відповісти
А шо копали? Норку? Могилку? Если так, то пусть копают. Если блиндажи-окопы, то лучше накрыть артиллерией.
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27.01.2021 11:34 Відповісти
Что по этому поводу говорит разведчик Люся Арестович?
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27.01.2021 11:37 Відповісти
разводчик Люся Арестович
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27.01.2021 11:58 Відповісти
Штурханіть Хомчака !
Ти приберіть злітну полосу від Зелі !
Війна в країні, на нас ведеться наступ.
А ці два длубня не виконують своїх посадових обов'язків.
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27.01.2021 11:37 Відповісти
Гадаю, вони обидва присягали іншій країні.
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27.01.2021 16:51 Відповісти
З'явилось відео випробувань українського іонно-плазмового двигуна

Інноваційну вітчизняну розробку створювали харківські вчені впродовж останніх двох рокі
На території АТ "ФЕД" відбулися чергові випробування іонно-плазмового двигуна, що був розроблений компанію спільно з науковцями Харківського авіаційного інституту.
Подивитись на роботу нового пристрою та умови в яких проходять випробування цього разу змогли й журналісти з видання "Укрінформ".Про розробку українського іонно-плазмового двигуна https://defence-ua.com/news/prezident_asotsiatsiji_ukraviaprom_v_ukrajini_vigotovili_pershij_u_sviti_ukrajinskij_ionno_plazmovij_dvigun_video-2625.html нещодавно повідомив голова правління АТ "ФЕД" (та президент асоціації "Укравіапром") Віктор Попов.

Двигун (поки що невеликих розмірів, ймовірно для супутників) розробляли всього два роки, а його перші випробування відбулися наприкінці 2020 року.

Українська розробка відразу зацікавила багато країн. Зокрема, АТ "ФЕД" вже отримали низку пропозицій від Китаю, Індії та Німеччини, а В'єтнам взагалі відразу замов партію зі 100 одиниць виробу.

Ще однією важливою розробкою для космосу є створена на замовлення Міжнародного космічного агентства нова система охолодження супутників.Вона теж є спільною розробкою ФЕД та ХАІ над якою вони працювали близько п'яти років.

На сьогодні проходить обговорення контрактів з різними країнами на виготовлення 34 супутників з такою системою. Перші два супутники Європейської космічної агенції з українським охолодженням вже готуються до запуску в космос (запланований на лютий цього року).
https://defence-ua.com/news/zjavilos_video_viprobuvan_ukrajinskogo_ionno_plazmovogo_dviguna-2704.html


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27.01.2021 11:48 Відповісти
И все под чутким руководством янелоха оманского?
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27.01.2021 11:59 Відповісти
Тише, тише, не дай Бог возьмет под личный контроль.
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27.01.2021 12:11 Відповісти
Бо нахиба в этой ветке этот пост? Типа до ЗЕленой плесени не было, а вот теперь...
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27.01.2021 12:23 Відповісти
Як назвати адекватно головнокомандувача і його слуг коли добровільно відали ворогу територію политу кровью українських солдатів.
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27.01.2021 11:55 Відповісти
Якщо адекватно, то лише нецензурно.
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27.01.2021 12:01 Відповісти
Це може зайняти багато місця на сторінці.
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27.01.2021 12:23 Відповісти
Мабуть, було б справедливо офіс президента перемістити майже впритул до лінії розмежування, щоб "найвеличніший" гівнокомандувач бачив особисто без посередників результати своїх дурнуватих розведень, чи розводок.
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27.01.2021 12:14 Відповісти
Ну и что дальше? Еще глубже обеспокоимся?
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27.01.2021 12:17 Відповісти
 
 