ОБСЄ фіксує присутність найманців РФ на ділянках розведення сил: "Копали поглиблення"
СММ ОБСЄ зафіксувала присутність бойовиків російських збройних формувань у межах ділянок розведення сил і засобів у районах Золотого і Петрівського.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті №19/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 26 січня.
"Упродовж дня 24 січня на східному краю ділянки розведення в районі Золотого безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії зафіксував особу на колишній позиції збройних формувань приблизно за 1,5 км на північ від південно-східного кута ділянки розведення", - йдеться у звіті.
Як зазначається, удень 25 січня, здійснюючи моніторинг у двох місцях поблизу цієї ділянки розведення, спостерігачі чули 14 вибухів невизначеного походження, а також 42 черги та постріли зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. За їхньою оцінкою, всі ці порушення режиму припинення вогню сталися поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю.
Крім того, 25 січня, перебуваючи неподалік блокпоста збройних формувань РФ південніше зазначеної ділянки розведення, "команда Місії бачила, як четверо робітників копали заглиблення з обох боків автошляху T1316, орієнтовно за 20 м на північ від південного краю цієї ділянки розведення". Спостерігачі також знову зафіксували чотири контейнери вздовж північного краю дороги, що веде на схід до н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на захід від Луганська). Того ж дня біля вищезазначеного блокпоста команда СММ також бачила двох бойовиків із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК": обидва заходили вглиб ділянки розведення до місця приблизно за 350 м на північ від її південного краю, а потім поверталися.
"Упродовж дня 24 січня в межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував двох осіб біля колишньої позиції збройних формувань орієнтовно за 200 м на західно-північний захід від південно-східного кута ділянки розведення", - додали в СММ.
За інформацією спостерігачів, бойовики з нарукавними пов’язками "СЦКК" також перебували 25 січня в межах ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська.
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А ці два длубня не виконують своїх посадових обов'язків.
Інноваційну вітчизняну розробку створювали харківські вчені впродовж останніх двох рокі
На території АТ "ФЕД" відбулися чергові випробування іонно-плазмового двигуна, що був розроблений компанію спільно з науковцями Харківського авіаційного інституту.
Подивитись на роботу нового пристрою та умови в яких проходять випробування цього разу змогли й журналісти з видання "Укрінформ".Про розробку українського іонно-плазмового двигуна https://defence-ua.com/news/prezident_asotsiatsiji_ukraviaprom_v_ukrajini_vigotovili_pershij_u_sviti_ukrajinskij_ionno_plazmovij_dvigun_video-2625.html нещодавно повідомив голова правління АТ "ФЕД" (та президент асоціації "Укравіапром") Віктор Попов.
Двигун (поки що невеликих розмірів, ймовірно для супутників) розробляли всього два роки, а його перші випробування відбулися наприкінці 2020 року.
Українська розробка відразу зацікавила багато країн. Зокрема, АТ "ФЕД" вже отримали низку пропозицій від Китаю, Індії та Німеччини, а В'єтнам взагалі відразу замов партію зі 100 одиниць виробу.
Ще однією важливою розробкою для космосу є створена на замовлення Міжнародного космічного агентства нова система охолодження супутників.Вона теж є спільною розробкою ФЕД та ХАІ над якою вони працювали близько п'яти років.
На сьогодні проходить обговорення контрактів з різними країнами на виготовлення 34 супутників з такою системою. Перші два супутники Європейської космічної агенції з українським охолодженням вже готуються до запуску в космос (запланований на лютий цього року).
https://defence-ua.com/news/zjavilos_video_viprobuvan_ukrajinskogo_ionno_plazmovogo_dviguna-2704.html