Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко
После определения даты поставки вакцин в Украине Минздрав в течение двух недель проведет обучение медработников в мобильных бригадах работе с этим препаратом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом завил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
"Когда мы говорим о поставках вакцины, у нас в феврале ожидается поставка из двух источников: первая это COVAX, вторая - это закупка за государственные средства. ... Компания Pfizer подтвердила механизму COVAX возможность передачи 50 млн доз РНК-вакцины для механизма COVAX. Украина вошла в список 92 стран, которые в рамках механизма COVAX будут получать вакцину бесплатно, вместе со шприцами и растворителями", - объяснил санврач.
По словам Ляшко, точное количество доз вакцины и дата, когда она может появиться в Украине в феврале, станет известна ориентировочно 29 января. Также, по предварительным договоренностям, в Украину могут быть поставлены 16 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX.
"В рамках механизма COVAX у нас уже есть подтверждение 100% поставки 8 млн доз. ... Предварительные договоренности с производителями подтверждают, что COVAX поставит в Украину 16 млн доз вакцины. Пока эта информация - предварительные договоренности, мы ждем заседания правления фонда, которое планируется на 28-29 число, следим за информацией 29 января и будем понимать, сколько мы получим вакцины в рамках COVAX ", - сказал Ляшко.
Он отметил, что после определения даты поставки вакцин в Украине Минздрав в течение двух недель проведет обучение медработников в мобильных бригадах работе с этим препаратом.
На сегодняшний день, по словам Ляшко, уже известен персональный состав около 400 мобильных бригад, они состоят из врача и водителя. Всего предполагается, что будут созданы около 500 таких мобильных бригад.
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В общем и тут заставят. Косвенными методами.
Віктор Ляшко доповів, що 16 млн. доз вакцини Pfizer в рамках проєкту COVAX будуть безкоштовні для держави.
А тепер, шановний Ляшко, розкажи, як ти (або твої друзі) збираєшся зробити бесплатну вакцину платною для людей, тобто гарно так підзаробити на рівному місці. Бо не знайдете жодної людини, для якої вакцина буде бесплатною.
Однако надо иметь ввиду, что "сухой лёд" рано или поздно испаряется весь. Надо не прозевать этот момент, и досыпать в отсек этот "сухой лёд". И если окажется, что в Украине нет достаточного количества "сухого льда", как это было с кислородом, то вакцине кырдык.
Хорошо бы узнать, снабжены ли мобильные бригады запасом "сухого льда". Или они будут колоть вакцину, которая хранилась при обычной температуре, то есть непригодную?
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