Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко

После определения даты поставки вакцин в Украине Минздрав в течение двух недель проведет обучение медработников в мобильных бригадах работе с этим препаратом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом завил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим о поставках вакцины, у нас в феврале ожидается поставка из двух источников: первая это COVAX, вторая - это закупка за государственные средства. ... Компания Pfizer подтвердила механизму COVAX возможность передачи 50 млн доз РНК-вакцины для механизма COVAX. Украина вошла в список 92 стран, которые в рамках механизма COVAX будут получать вакцину бесплатно, вместе со шприцами и растворителями", - объяснил санврач.

По словам Ляшко, точное количество доз вакцины и дата, когда она может появиться в Украине в феврале, станет известна ориентировочно 29 января. Также, по предварительным договоренностям, в Украину могут быть поставлены 16 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX.

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"В рамках механизма COVAX у нас уже есть подтверждение 100% поставки 8 млн доз. ... Предварительные договоренности с производителями подтверждают, что COVAX поставит в Украину 16 млн доз вакцины. Пока эта информация - предварительные договоренности, мы ждем заседания правления фонда, которое планируется на 28-29 число, следим за информацией 29 января и будем понимать, сколько мы получим вакцины в рамках COVAX ", - сказал Ляшко.

Он отметил, что после определения даты поставки вакцин в Украине Минздрав в течение двух недель проведет обучение медработников в мобильных бригадах работе с этим препаратом.

На сегодняшний день, по словам Ляшко, уже известен персональный состав около 400 мобильных бригад, они состоят из врача и водителя. Всего предполагается, что будут созданы около 500 таких мобильных бригад.

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