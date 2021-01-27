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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко

Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко

После определения даты поставки вакцин в Украине Минздрав в течение двух недель проведет обучение медработников в мобильных бригадах работе с этим препаратом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом завил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим о поставках вакцины, у нас в феврале ожидается поставка из двух источников: первая это COVAX, вторая - это закупка за государственные средства. ... Компания Pfizer подтвердила механизму COVAX возможность передачи 50 млн доз РНК-вакцины для механизма COVAX. Украина вошла в список 92 стран, которые в рамках механизма COVAX будут получать вакцину бесплатно, вместе со шприцами и растворителями", - объяснил санврач.

По словам Ляшко, точное количество доз вакцины и дата, когда она может появиться в Украине в феврале, станет известна ориентировочно 29 января. Также, по предварительным договоренностям, в Украину могут быть поставлены 16 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX.

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"В рамках механизма COVAX у нас уже есть подтверждение 100% поставки 8 млн доз. ... Предварительные договоренности с производителями подтверждают, что COVAX поставит в Украину 16 млн доз вакцины. Пока эта информация - предварительные договоренности, мы ждем заседания правления фонда, которое планируется на 28-29 число, следим за информацией 29 января и будем понимать, сколько мы получим вакцины в рамках COVAX ", - сказал Ляшко.

Он отметил, что после определения даты поставки вакцин в Украине Минздрав в течение двух недель проведет обучение медработников в мобильных бригадах работе с этим препаратом.

На сегодняшний день, по словам Ляшко, уже известен персональный состав около 400 мобильных бригад, они состоят из врача и водителя. Всего предполагается, что будут созданы около 500 таких мобильных бригад.

Также читайте: До 1 февраля Украина ожидает решение COVAX по включению в распределение вакцин, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) COVAX (36)


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Топ комментарии
+2
Дякую за те, що Ви віддаєте мені свою дозу. А де вона? Де можна записатися на безкоштовне щеплення?
Віктор Ляшко доповів, що 16 млн. доз вакцини Pfizer в рамках проєкту COVAX будуть безкоштовні для держави.
А тепер, шановний Ляшко, розкажи, як ти (або твої друзі) збираєшся зробити бесплатну вакцину платною для людей, тобто гарно так підзаробити на рівному місці. Бо не знайдете жодної людини, для якої вакцина буде бесплатною.
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27.01.2021 18:49
+1
Тут такое же будет.
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27.01.2021 18:16
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Правила форума Совет форумчан
Страшно . Я пока себя хорошо чувствую .
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27.01.2021 17:51 Ответить
Это не важно. За тебя все продумают и все решат.
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27.01.2021 17:55 Ответить
В раше 70 % отказались от вакцинации .
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27.01.2021 17:57 Ответить
Тебя и здесь прекрасно ограничат в правах.
В садик / школу / универ детишек - со справочкой.
Работодатель из ковид-адептов - сделай или увольняйся
Хошь летать... делай....
В общем и тут заставят. Косвенными методами.
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27.01.2021 18:01 Ответить
Тут такое же будет.
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27.01.2021 18:16 Ответить
Покойникам работа не нужна.
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27.01.2021 18:34 Ответить
от пфайцер умирает не так уж много людей, у тебя хорошие шансы выжить
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27.01.2021 17:58 Ответить
Ага. Только кто готов быть в числе этих "немногих"...
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27.01.2021 18:01 Ответить
Утешили. Не так уж много умирает.((( А в корчах сколько бьется, не сразу умерев?
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27.01.2021 18:32 Ответить
Дякую за те, що Ви віддаєте мені свою дозу. А де вона? Де можна записатися на безкоштовне щеплення?
Віктор Ляшко доповів, що 16 млн. доз вакцини Pfizer в рамках проєкту COVAX будуть безкоштовні для держави.
А тепер, шановний Ляшко, розкажи, як ти (або твої друзі) збираєшся зробити бесплатну вакцину платною для людей, тобто гарно так підзаробити на рівному місці. Бо не знайдете жодної людини, для якої вакцина буде бесплатною.
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27.01.2021 18:49 Ответить
Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5604
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27.01.2021 18:28 Ответить
Для чого нам вакцина, якщо Україна виробляє з надлишком С2Н5ОН? Вистачить і для сусідів.
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27.01.2021 18:30 Ответить
А есть у нас инфраструктура, чтоб ее использовать и сохранять, холодильники с минус -70--80 С...
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27.01.2021 18:37 Ответить
Говорят, что вакцина, которой надо -70--80 С для хранения, поставляется в картонных коробках размером примерно 60 х 50 х 40 см, где есть отсек, куда насыпан так называемый "сухой лёд", то есть углекислый газ в твёрдом виде, который, медленно испаряясь без перехода в жидкую фазу, поддерживает указанную температуру.
Однако надо иметь ввиду, что "сухой лёд" рано или поздно испаряется весь. Надо не прозевать этот момент, и досыпать в отсек этот "сухой лёд". И если окажется, что в Украине нет достаточного количества "сухого льда", как это было с кислородом, то вакцине кырдык.
Хорошо бы узнать, снабжены ли мобильные бригады запасом "сухого льда". Или они будут колоть вакцину, которая хранилась при обычной температуре, то есть непригодную?
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27.01.2021 19:07 Ответить
Мобильные бригады будут колоть го...но из Китая. Пфайзер для белых людей и людей с большими деньгами. Мобильные бригады никакого отношения к ним не имеют
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27.01.2021 19:19 Ответить
Возможно.
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27.01.2021 19:25 Ответить
Вы в это верите что говорит эта говорящая голова

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Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9741
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27.01.2021 20:33 Ответить
Так ведь зато новые лица рулят! 73% были согласны рискнуть страной, чтобы посмотреть как это...
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28.01.2021 13:14 Ответить
Pfizer для "еліти", а решрі- новічок.
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27.01.2021 21:18 Ответить
сколько штук и кому достанутся?
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27.01.2021 21:48 Ответить
 
 