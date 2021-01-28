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Вакцина Pfizer буде в складі траншу в рамках механізму COVAX, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцина Pfizer буде в складі траншу в рамках механізму COVAX, - Ляшко

Після визначення дати поставки вакцин в Україні МОЗ упродовж двох тижнів проведе навчання медпрацівників у мобільних бригадах щодо роботи з цим препаратом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про постачання вакцини, у нас в лютому очікується поставка з двох джерел: перша це COVAX, друга — це закупівля за державні кошти. ...Компанія Pfizer підтвердила механізму COVAX можливість передачі 50 млн доз РНК-вакцини для механізму COVAX. Україна увійшла до переліку 92 країн, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом зі шприцами і розчинниками", - сказав Ляшко.

За його словами, точна кількість доз вакцини і дата, коли вона може з'явитися в Україні в лютому, стане відома орієнтовно 29 січня. Також, за словами Ляшка, за попередніми домовленостями, в Україну може бути поставлено 16 млн доз вакцини від COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.

"В рамках механізму COVAX у нас вже є підтвердження 100% поставки 8 млн доз. ...Попередні домовленості з виробниками підтверджують, що COVAX поставить в Україну 16 млн доз вакцини. Поки що ця інформація — попередні домовленості, ми чекаємо засідання правління фонду, яке планується на 28-29 число, слідкуємо за інформацією 29 січня і будемо розуміти, скільки ми отримаємо вакцини в рамках COVAX", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянам України після COVID-вакцинації видаватимуть міжнародне свідоцтво, - Ляшко

Він зазначив, що після визначення дати постачання вакцин в Україну МОЗ протягом двох тижнів проведе навчання медпрацівників у мобільних бригадах роботі з цим препаратом.

На сьогодні, за словами Ляшка, вже відомий персональний склад близько 400 мобільних бригад, вони складаються з лікаря та водія. Всього передбачається, що буде створено близько 500 таких мобільних бригад.

Читайте також: Записувати в чергу на вакцинацію проти COVID-19 будуть після надходження вакцини, - Ляшко
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Топ коментарі
+2
Дякую за те, що Ви віддаєте мені свою дозу. А де вона? Де можна записатися на безкоштовне щеплення?
Віктор Ляшко доповів, що 16 млн. доз вакцини Pfizer в рамках проєкту COVAX будуть безкоштовні для держави.
А тепер, шановний Ляшко, розкажи, як ти (або твої друзі) збираєшся зробити бесплатну вакцину платною для людей, тобто гарно так підзаробити на рівному місці. Бо не знайдете жодної людини, для якої вакцина буде бесплатною.
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27.01.2021 18:49
+1
Тут такое же будет.
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27.01.2021 18:16
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Страшно . Я пока себя хорошо чувствую . Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5781
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27.01.2021 17:51 Відповісти
Это не важно. За тебя все продумают и все решат.
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27.01.2021 17:55 Відповісти
В раше 70 % отказались от вакцинации . Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 184
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27.01.2021 17:57 Відповісти
Тебя и здесь прекрасно ограничат в правах.
В садик / школу / универ детишек - со справочкой.
Работодатель из ковид-адептов - сделай или увольняйся
Хошь летать... делай....
В общем и тут заставят. Косвенными методами.
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27.01.2021 18:01 Відповісти
Тут такое же будет.
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27.01.2021 18:16 Відповісти
Покойникам работа не нужна.
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27.01.2021 18:34 Відповісти
от пфайцер умирает не так уж много людей, у тебя хорошие шансы выжить
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27.01.2021 17:58 Відповісти
Ага. Только кто готов быть в числе этих "немногих"...
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27.01.2021 18:01 Відповісти
Утешили. Не так уж много умирает.((( А в корчах сколько бьется, не сразу умерев?
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27.01.2021 18:32 Відповісти
Дякую за те, що Ви віддаєте мені свою дозу. А де вона? Де можна записатися на безкоштовне щеплення?
Віктор Ляшко доповів, що 16 млн. доз вакцини Pfizer в рамках проєкту COVAX будуть безкоштовні для держави.
А тепер, шановний Ляшко, розкажи, як ти (або твої друзі) збираєшся зробити бесплатну вакцину платною для людей, тобто гарно так підзаробити на рівному місці. Бо не знайдете жодної людини, для якої вакцина буде бесплатною.
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27.01.2021 18:49 Відповісти
Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5604
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27.01.2021 18:28 Відповісти
Для чого нам вакцина, якщо Україна виробляє з надлишком С2Н5ОН? Вистачить і для сусідів.
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27.01.2021 18:30 Відповісти
А есть у нас инфраструктура, чтоб ее использовать и сохранять, холодильники с минус -70--80 С...
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27.01.2021 18:37 Відповісти
Говорят, что вакцина, которой надо -70--80 С для хранения, поставляется в картонных коробках размером примерно 60 х 50 х 40 см, где есть отсек, куда насыпан так называемый "сухой лёд", то есть углекислый газ в твёрдом виде, который, медленно испаряясь без перехода в жидкую фазу, поддерживает указанную температуру.
Однако надо иметь ввиду, что "сухой лёд" рано или поздно испаряется весь. Надо не прозевать этот момент, и досыпать в отсек этот "сухой лёд". И если окажется, что в Украине нет достаточного количества "сухого льда", как это было с кислородом, то вакцине кырдык.
Хорошо бы узнать, снабжены ли мобильные бригады запасом "сухого льда". Или они будут колоть вакцину, которая хранилась при обычной температуре, то есть непригодную?
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27.01.2021 19:07 Відповісти
Мобильные бригады будут колоть го...но из Китая. Пфайзер для белых людей и людей с большими деньгами. Мобильные бригады никакого отношения к ним не имеют
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27.01.2021 19:19 Відповісти
Возможно.
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27.01.2021 19:25 Відповісти
Вы в это верите что говорит эта говорящая голова



tZE inform


@tZEinform


Вакцина Pfizer будет в составе транша в рамках механизма COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9741
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27.01.2021 20:33 Відповісти
Так ведь зато новые лица рулят! 73% были согласны рискнуть страной, чтобы посмотреть как это...
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28.01.2021 13:14 Відповісти
Pfizer для "еліти", а решрі- новічок.
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27.01.2021 21:18 Відповісти
сколько штук и кому достанутся?
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27.01.2021 21:48 Відповісти
 
 