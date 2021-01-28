Вакцина Pfizer буде в складі траншу в рамках механізму COVAX, - Ляшко

Після визначення дати поставки вакцин в Україні МОЗ упродовж двох тижнів проведе навчання медпрацівників у мобільних бригадах щодо роботи з цим препаратом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про постачання вакцини, у нас в лютому очікується поставка з двох джерел: перша це COVAX, друга — це закупівля за державні кошти. ...Компанія Pfizer підтвердила механізму COVAX можливість передачі 50 млн доз РНК-вакцини для механізму COVAX. Україна увійшла до переліку 92 країн, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом зі шприцами і розчинниками", - сказав Ляшко.

За його словами, точна кількість доз вакцини і дата, коли вона може з'явитися в Україні в лютому, стане відома орієнтовно 29 січня. Також, за словами Ляшка, за попередніми домовленостями, в Україну може бути поставлено 16 млн доз вакцини від COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.

"В рамках механізму COVAX у нас вже є підтвердження 100% поставки 8 млн доз. ...Попередні домовленості з виробниками підтверджують, що COVAX поставить в Україну 16 млн доз вакцини. Поки що ця інформація — попередні домовленості, ми чекаємо засідання правління фонду, яке планується на 28-29 число, слідкуємо за інформацією 29 січня і будемо розуміти, скільки ми отримаємо вакцини в рамках COVAX", - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що після визначення дати постачання вакцин в Україну МОЗ протягом двох тижнів проведе навчання медпрацівників у мобільних бригадах роботі з цим препаратом.

На сьогодні, за словами Ляшка, вже відомий персональний склад близько 400 мобільних бригад, вони складаються з лікаря та водія. Всього передбачається, що буде створено близько 500 таких мобільних бригад.

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