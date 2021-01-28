Вакцина Pfizer буде в складі траншу в рамках механізму COVAX, - Ляшко
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Після визначення дати поставки вакцин в Україні МОЗ упродовж двох тижнів проведе навчання медпрацівників у мобільних бригадах щодо роботи з цим препаратом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"Коли ми говоримо про постачання вакцини, у нас в лютому очікується поставка з двох джерел: перша це COVAX, друга — це закупівля за державні кошти. ...Компанія Pfizer підтвердила механізму COVAX можливість передачі 50 млн доз РНК-вакцини для механізму COVAX. Україна увійшла до переліку 92 країн, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом зі шприцами і розчинниками", - сказав Ляшко.
За його словами, точна кількість доз вакцини і дата, коли вона може з'явитися в Україні в лютому, стане відома орієнтовно 29 січня. Також, за словами Ляшка, за попередніми домовленостями, в Україну може бути поставлено 16 млн доз вакцини від COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.
"В рамках механізму COVAX у нас вже є підтвердження 100% поставки 8 млн доз. ...Попередні домовленості з виробниками підтверджують, що COVAX поставить в Україну 16 млн доз вакцини. Поки що ця інформація — попередні домовленості, ми чекаємо засідання правління фонду, яке планується на 28-29 число, слідкуємо за інформацією 29 січня і будемо розуміти, скільки ми отримаємо вакцини в рамках COVAX", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що після визначення дати постачання вакцин в Україну МОЗ протягом двох тижнів проведе навчання медпрацівників у мобільних бригадах роботі з цим препаратом.
На сьогодні, за словами Ляшка, вже відомий персональний склад близько 400 мобільних бригад, вони складаються з лікаря та водія. Всього передбачається, що буде створено близько 500 таких мобільних бригад.
Будь ласка, зачекайте...
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Хошь летать... делай....
В общем и тут заставят. Косвенными методами.
Віктор Ляшко доповів, що 16 млн. доз вакцини Pfizer в рамках проєкту COVAX будуть безкоштовні для держави.
А тепер, шановний Ляшко, розкажи, як ти (або твої друзі) збираєшся зробити бесплатну вакцину платною для людей, тобто гарно так підзаробити на рівному місці. Бо не знайдете жодної людини, для якої вакцина буде бесплатною.
Однако надо иметь ввиду, что "сухой лёд" рано или поздно испаряется весь. Надо не прозевать этот момент, и досыпать в отсек этот "сухой лёд". И если окажется, что в Украине нет достаточного количества "сухого льда", как это было с кислородом, то вакцине кырдык.
Хорошо бы узнать, снабжены ли мобильные бригады запасом "сухого льда". Или они будут колоть вакцину, которая хранилась при обычной температуре, то есть непригодную?
tZE inform
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