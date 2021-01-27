В Ивано-Франковской области растет заболеваемость COVID-19, реанимация упакована, - главврач больницы Масляк

Главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк заявил, что в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в комментарии "Суспільне Карпати", передает Цензор.НЕТ.

"Идет рост заболеваемости. Вот сегодня было 25 больных, позавчера - восемь, а за всю прошлую неделю - 30. Мы видим, что она не падает, не идет на уменьшение. Больница загружена на 70%. Больные поступают тяжелые, запущенные, они лечатся дома, в районах. У меня реанимационное отделение упаковано. Там 11 человек лежит. Первая часть людей - это кислородозависимые", - сказал врач.

По его словам, кроме ивано-франковских пациентов, в больницу привозят тяжелых больных из районов, в частности из Коломыи и Надворной.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему.

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