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Новости Коронавирус и карантин
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В Ивано-Франковской области растет заболеваемость COVID-19, реанимация упакована, - главврач больницы Масляк

В Ивано-Франковской области растет заболеваемость COVID-19, реанимация упакована, - главврач больницы Масляк

Главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк заявил, что в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в комментарии "Суспільне Карпати", передает Цензор.НЕТ.

"Идет рост заболеваемости. Вот сегодня было 25 больных, позавчера - восемь, а за всю прошлую неделю - 30. Мы видим, что она не падает, не идет на уменьшение. Больница загружена на 70%. Больные поступают тяжелые, запущенные, они лечатся дома, в районах. У меня реанимационное отделение упаковано. Там 11 человек лежит. Первая часть людей - это кислородозависимые", - сказал врач.

По его словам, кроме ивано-франковских пациентов, в больницу привозят тяжелых больных из районов, в частности из Коломыи и Надворной.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за время действия усиленного карантина удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему.

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Ивано-Франковск (827) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
кто-то брешет: зеленский или зеленский? Кто из них?
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27.01.2021 17:52
+4
так шо,простить ему,ибо не ведает,что творит?
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27.01.2021 17:57
+2
Зеленський не може брехати, бо він не розуміє де брехня а де правда і тому сприймає все що йому кажуть помічники-ідіоти як правду!
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27.01.2021 17:53
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кто-то брешет: зеленский или зеленский? Кто из них?
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27.01.2021 17:52 Ответить
Зеленський не може брехати, бо він не розуміє де брехня а де правда і тому сприймає все що йому кажуть помічники-ідіоти як правду!
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27.01.2021 17:53 Ответить
так шо,простить ему,ибо не ведает,что творит?
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27.01.2021 17:57 Ответить
Похоже на фейк про который Саня Дубинский писал...
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27.01.2021 17:57 Ответить
Брешуть всі , шоб ненароком не вийти на правду . )
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27.01.2021 17:58 Ответить
Треба на зиму щоб було дистанційне навчання, тоді переборемо розповсюдження цієї зарази?
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27.01.2021 18:21 Ответить
Ой бл...уже процентов 70 переболело.кто боится пусть сидит дома
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27.01.2021 20:36 Ответить
Брехня... "стєпашка з ляшкой" казали що лікарні всього на 30% заповнені...всі...
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27.01.2021 18:21 Ответить
Ну, ещё бы, со всей области посвозили до кучи тяжёлых и подняли крик, - караул, ковид наступает! Они бы ещё из соседних областей привезли.
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27.01.2021 19:09 Ответить
Долбана реформа - в легкому стані підеш в лікарню, відправлять лікуватись додому, забирають у важкому стані - вже упакована реанімація і важко лікувати, а там і летальні випадки, смертність зашкалює.
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27.01.2021 19:48 Ответить
Головному лікарю Масляку вже давно пора присвоїми почесне звання - "Брехливе сученя на утриманні..."
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28.01.2021 09:48 Ответить
 
 