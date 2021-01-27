Белорусская оппозиция анонсировала "план победы" на 2021 год
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Представители белорусской оппозиции провели общую встречу и обсудили "План победы-2021".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Тихановской.
На встрече присутствовали представители офиса экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационного совета оппозиции, народного антикризисного управления, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало.
Отмечается, что раскрывать детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий; наращивания протестной активности; экономического и политического давления на режим; поддержки местных сообществ и подобного.
"Мы убеждены: 2021 год - время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной", - сообщили оппозиционеры.
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у тех, у кого перед носом пример ссср, китая, а теперь еще и украины - нет никаких сомнений что и как надо делать, в китае толпу раскатали танками и теперь это скоро будет первая экономика мира, ну а в украине слились без сопротивления и стала она беднейшей страной европы
поэтому ни в беларуси, ни в рф, ни в украине, ни в любой другой стране где у власти есть хоть малейшие яйца - новый майдан не пройдет, забьют все камеры доверху, инициаторы пропадут без вести и будет мир и порядок
кстати все по принципам демократии и свободы сша, поинтересуйтесь, как самоубиваются противники демократов там, кто сумел им нанести хоть малейший ущерб
Там твой трыкалор - суместна з гiтлерау'скiмi штандартамi палiлi.
Кстати почему у Вас флаг Канады. Какое вы имееете право позорить стяг этой прекрасной страны? Твой флаг - кровавый имени СССР
Шо ж возьмешь с духовноскрэпных
А вот по - соседству, батрачил парень из их села, они иногда встречались на улице. Он плакал, и говорил, что наложит на себя руки. Его бюргер, бил, морил голодом, издевался по - полной, спал он в хлеву, вместе с животными. Бабушка набралась смелости, и попросила своего бюргера, выкупить пацана, уверяла, что он все отработает, и, чудо, бюргер его выкупил. После войны, они пешком домой шли (правда неделю в кутузке сидели, их проверяли), и тот пацан, односельчанин, до смерти, при встрече благодарил ее, конфеты и ситро, а на 8 Марта, цветы дарил.
Не надо идеализировать немцев, для них украинцы, реально были рабами.
тоді вважали, що Гітлер менше зло.
і навряд чи помилялись
Вы-то, мразь, к людям каким боком?
Але мне здаецца, што той, хто сапрау'ды быу' на Майдане - такога бруду не напiша...
Дождаться лета и опять массово гулять
Няхай жыве нядзельная шпацыр!