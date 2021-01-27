Белорусская оппозиция анонсировала "план победы" на 2021 год

Представители белорусской оппозиции провели общую встречу и обсудили "План победы-2021".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Тихановской.

На встрече присутствовали представители офиса экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационного совета оппозиции, народного антикризисного управления, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало.

Отмечается, что раскрывать детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий; наращивания протестной активности; экономического и политического давления на режим; поддержки местных сообществ и подобного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в армии Беларуси, - Минобороны РБ

"Мы убеждены: 2021 год - время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной", - сообщили оппозиционеры.

Также смотрите: В разных городах Беларуси прошли акции протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж