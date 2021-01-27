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Белорусская оппозиция анонсировала "план победы" на 2021 год

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Представители белорусской оппозиции провели общую встречу и обсудили "План победы-2021".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Тихановской.

На встрече присутствовали представители офиса экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационного совета оппозиции, народного антикризисного управления, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало.

Отмечается, что раскрывать детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий; наращивания протестной активности; экономического и политического давления на режим; поддержки местных сообществ и подобного.

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"Мы убеждены: 2021 год - время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной", - сообщили оппозиционеры.

Белорусская оппозиция анонсировала план победы на 2021 год 01

Также смотрите: В разных городах Беларуси прошли акции протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Ты, лапаць, пераглядзi парад Перамогi 1945.
Там твой трыкалор - суместна з гiтлерау'скiмi штандартамi палiлi.
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27.01.2021 19:22
+10
Им бы определиться надо , что они хотят . Нового царя или новую страну .
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27.01.2021 19:06
+10
Як толькi беларуская тэма у' навiнах - адкуль толькi не лезуць рускамоу'ныя кантрацэпцiвы. З непавагай, абразай да беларускага пратэсту - павучаюць, як быццам усе героi Майдану.
Але мне здаецца, што той, хто сапрау'ды быу' на Майдане - такога бруду не напiша...
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27.01.2021 19:19
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Правила форума Совет форумчан
А що, хіба ще не перемогли? Я думав фюрер вусатий злякався.
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27.01.2021 19:02 Ответить
КГБ России и ЦРУ ведут подпольную борьбу за Тихоновскую и чету Цепкало.Если Россия перетянет их на свою сторону, то они в конце назовут это "должны иметь хорошие отношения с соседями".Посмотрим ,как китайцы.
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27.01.2021 19:05 Ответить
А за чий кошт вони хочуть допомагати білорусам, організовувати новий наступ? З самого початку це були гроші з Газпрому. А лука не здається Росії, тому готуються на весну.
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27.01.2021 19:49 Ответить
Самі сидять у Литві та Польщі, а допомогу від них відкидають, бо мають її з Росії.
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27.01.2021 19:52 Ответить
Боротьба продовжиться допоки не впаде останній пенс з відбитими омоновцями нирками!
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27.01.2021 19:06 Ответить
Да сливайте воду, господа. Вы свой момент упустили к сожалению...
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27.01.2021 19:06 Ответить
Им бы определиться надо , что они хотят . Нового царя или новую страну .
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27.01.2021 19:06 Ответить
План пабеди )))))) Плановие ви наши ))
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27.01.2021 19:06 Ответить
Апазиция, не знающая чей Крым, хочет победить таракана который писдит терпил тысячами, а они даже коктели молотова не научились делать
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27.01.2021 19:07 Ответить
коктели ? . Ну , хотя бы с покрышек начали .. А так , только хороводы солидарности . Белорусская оппозиция анонсировала "план победы" на 2021 год - Цензор.НЕТ 9449
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27.01.2021 19:09 Ответить
это овощ слизняк позволил покрышечки да коктейли, усатый за намек на такое пересажает всех, кто убежать не успеет
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28.01.2021 00:47 Ответить
Шо тебе известно о Майдане, ватный идиот! Ты кроме заливать говном интернет больше ниначто не способен. Если бы 10% белорусов приехали в Минск с коктейлями молотова, то сейчас был бы другой рассклад в Беларуси.
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28.01.2021 07:38 Ответить
я ж говорю слизняк, остановить поезда и перекрыть дороги для президента плевое дело и батька был готов, даже концлагеря отгрохал тк места в тюрьмах немного, вот только в беларуси толпа вовремя получила по морде и рассосалась, так что лагеря не пригодились

у тех, у кого перед носом пример ссср, китая, а теперь еще и украины - нет никаких сомнений что и как надо делать, в китае толпу раскатали танками и теперь это скоро будет первая экономика мира, ну а в украине слились без сопротивления и стала она беднейшей страной европы
поэтому ни в беларуси, ни в рф, ни в украине, ни в любой другой стране где у власти есть хоть малейшие яйца - новый майдан не пройдет, забьют все камеры доверху, инициаторы пропадут без вести и будет мир и порядок
кстати все по принципам демократии и свободы сша, поинтересуйтесь, как самоубиваются противники демократов там, кто сумел им нанести хоть малейший ущерб
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28.01.2021 15:47 Ответить
А нельзя нарисовать другой флаг? Этот как бы немного дискредитировавший себя.

Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 4159
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27.01.2021 19:15 Ответить
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 404
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27.01.2021 19:16 Ответить
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 7639
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27.01.2021 19:16 Ответить
Ты, лапаць, пераглядзi парад Перамогi 1945.
Там твой трыкалор - суместна з гiтлерау'скiмi штандартамi палiлi.
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27.01.2021 19:22 Ответить
Ну я только предложил. Нарисовали бы красивый, новый флаг современной Беларуси. Глядишь и народ бы за вами пошел.
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27.01.2021 19:26 Ответить
За вашим фюрером стадо идет и под власовской тряпкой.
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27.01.2021 19:30 Ответить
A cem luce bil krasni flag dlia vostocnoj Evropi?
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27.01.2021 19:40 Ответить
Тое, што Гiтлер манiпулявау' нацыянальнымi сымбаламi, праваслау'ем каб схiлiць на свой бок насельнiцтва акупаваных тэрыторый - нiкому не навiна. На Пагоню i БЧБ сцяг (якiм болей за 6 стагодзяу') гэта не у'плывае. Твой Пуцiн пад трыкалорам не меншыя злачынства робiць, i у' царкве iконы цалуе! Але калi расейцы павесяць яго за нагу як Мусалiнi, пачнуць будаваць дэмакратычную краiну - нехай аставяць сабе трыкалор. Я не буду супраць...
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27.01.2021 19:48 Ответить
Можно но тогда надо начитнать с георгиевской ленты и флага РФ - это символы армии Власова , а там был миллион. Миллион откровенных предателей, - это не горстка националитсов Белорусов на землях отобранных у Польши., которые имели право ненавидеть СССР и Сталина, поэтому и помогали их врагам.
Кстати почему у Вас флаг Канады. Какое вы имееете право позорить стяг этой прекрасной страны? Твой флаг - кровавый имени СССР
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27.01.2021 19:24 Ответить
"На землях отобранных от Польши", а сами на такое обижаетесь, мол никто ничего не отбирал.)
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27.01.2021 19:28 Ответить
Не знаю на что вы обижаетесь. Лучше скажите кто сбил Боинг? лучше честно ответить, иначе все будут думать что вы голимый троль и вас забанят здесь.
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27.01.2021 19:37 Ответить
Ловко вы ушли от темы.)
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27.01.2021 19:38 Ответить
*********** asshole, your opinion doesn't interest us.
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27.01.2021 21:13 Ответить
Про совместный парад в Бресте ничего не хочеш сказать?
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27.01.2021 19:26 Ответить
В результате совместного парада Украина и Беларусь воосединилась со своими историческими землями.
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27.01.2021 19:30 Ответить
Некоторые территории совсем не исторические.
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27.01.2021 19:34 Ответить
А Вы, простите из Канады кропаете или свинособака под прокси?
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27.01.2021 19:43 Ответить
Двойные стандарты у тебя однако.
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27.01.2021 19:34 Ответить
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 2059
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27.01.2021 19:29 Ответить
И что теперь? Надо всем с нацистскими флагами бегать?
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27.01.2021 19:32 Ответить
Ваше стадо по просторам страны-помойки таки бегает. С нацистскими флагами.
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27.01.2021 19:34 Ответить
Maxim Ak-Murza Это единственный в мире памятник Власову. Нанет, 30 км от Нью- Йорка.
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 1209
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28.01.2021 06:49 Ответить
Чого ж на росії використвують власівське ганчір'я?
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27.01.2021 20:07 Ответить
Триколор був і в білогвардійців, це нац. прапор раші. Коли розпався срср, то всі республіки повернулися до своїх нац. прапорів. Крім Білорусі. От тут Лука і проколовся.
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27.01.2021 20:16 Ответить
Я це знаю, але тут мова про інше. Почитай, до чого я написав свій коментар.
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27.01.2021 20:21 Ответить
Извини, но не понял ты. Тебе ответили внятно, что триколор - дореволюционный флаг Российской империи, и Власов не при чем. Память ему почтили по-другому (ссылка)
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28.01.2021 06:56 Ответить
Ти не зрозумів, бо ти - тупий к@цап. Свастику народи світу використовували століттями, тобто значно більше, ніж сраний срусскій прапор, але після Другої світової її заборонили, хоча до війни усі сприймали її цілком нормально. Срусске ганчір'я у Другу світову було також дискредитоване, як й свастика.
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28.01.2021 10:07 Ответить
бело красно белый флаг не был нацистским никогда . росийский триколор развевался над боевыми подразделениями власовцев. и ничего не мешает теперь ему быть госфлагом росийской федерации .
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28.01.2021 06:51 Ответить
Чушка к@цапська, а нічого, що це срусске ганчір'я у Другу світову використовували разом зі свастикою?
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28.01.2021 10:10 Ответить
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 2093
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27.01.2021 19:34 Ответить
"... дискредитировавший себя" ? Люди були раді здихатися від нацистської російської влади. Бо німці були кращі за червоних більшовиків з їхніми голодоморами, репресіями і гулагами.
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27.01.2021 20:08 Ответить
Крайне ошибочно. Моя бабушка, побывала в цивилизованной Германии на работах. Всю молодежь села увезли под охраной, в теплушках. Бабушке 16 лет было. Бабушке попался хороший бюргер (их распределяли по списку, выбора не было) Он по хозяйству была, уборка, стирка, за ребенком смотрела, кушать варила. Ее даже иногда за стол общий садили, и своя кровать была, где-то в чулане.
А вот по - соседству, батрачил парень из их села, они иногда встречались на улице. Он плакал, и говорил, что наложит на себя руки. Его бюргер, бил, морил голодом, издевался по - полной, спал он в хлеву, вместе с животными. Бабушка набралась смелости, и попросила своего бюргера, выкупить пацана, уверяла, что он все отработает, и, чудо, бюргер его выкупил. После войны, они пешком домой шли (правда неделю в кутузке сидели, их проверяли), и тот пацан, односельчанин, до смерти, при встрече благодарил ее, конфеты и ситро, а на 8 Марта, цветы дарил.
Не надо идеализировать немцев, для них украинцы, реально были рабами.
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28.01.2021 07:21 Ответить
Ну давай будем вместо немцев идеализировать савецкую власть, для которой всё население было рабами! Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 2948 Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 2856
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30.01.2021 04:45 Ответить
чого не зробиш, аби від рашки позбутись.
тоді вважали, що Гітлер менше зло.
і навряд чи помилялись
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27.01.2021 22:14 Ответить
Что то я никакой помощи от них не видел.
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27.01.2021 19:15 Ответить
Литвин, там обсуждалась помощь людям.
Вы-то, мразь, к людям каким боком?
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27.01.2021 22:12 Ответить
Всегда в трудные моменты истории помощь оказывается детям и пожилым людям. Я в ее планах не вижу про сохранение пенсий , льгот, тарифов. А дележку народного достояния между своими. Конечно, понимаю ваше желание ухватить кусок(жирный), но не приветствую.
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27.01.2021 22:35 Ответить
Вам, литвин, не про сохранение своих НКВДешных льгот уже переживать пора... Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 9443
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27.01.2021 23:10 Ответить
Это вам в Минске в элитных квартирах (при корытах) богато живется. А нам(с Ларисой) на периферии льготы не лишние. Вот посмотрел(выше) пенсии украинцев, так как то, что то, не совсем,да ну. Вроде раньше больше было.
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27.01.2021 23:21 Ответить
вас, сраных совков, давно пора переработать на мясокостную муку Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 7074 льготы им и пенсии, мля Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 3024
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30.01.2021 04:46 Ответить
Як толькi беларуская тэма у' навiнах - адкуль толькi не лезуць рускамоу'ныя кантрацэпцiвы. З непавагай, абразай да беларускага пратэсту - павучаюць, як быццам усе героi Майдану.
Але мне здаецца, што той, хто сапрау'ды быу' на Майдане - такога бруду не напiша...
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27.01.2021 19:19 Ответить
План:
Дождаться лета и опять массово гулять
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27.01.2021 19:28 Ответить
Давайте на 2028 пока раскачаетесь где то так и будет !!!
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27.01.2021 19:35 Ответить
Шпацыр, шпацыр!
Няхай жыве нядзельная шпацыр!
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27.01.2021 19:37 Ответить
Даже не смешно. Какая победа, ребята)? Определитель с тем, чего вы хотите. Если просто убрать Лукашенко и поставить другого, точно такого же, и и иметь возможность его менять каждые пять лет ( если выйдет), то зачем все это затевалось)?
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27.01.2021 19:40 Ответить
Сейчас в Беларуси даже нет иллюзии демократии, как я понимаю, с этой "оппозицией" хотят эту иллюзию получить).
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27.01.2021 19:43 Ответить
Дразнить милицию и тикать , кого поймали тому не повезло? Как вы решили победить? Сидели б дома
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27.01.2021 19:48 Ответить
Білоруська опозиція більш жалюгідна за к@цапську, тобто взагалі нульова.
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27.01.2021 20:02 Ответить
А как там украниская оппозиция ? Будет зеленского терпеть до конца срока , а потом переизберет на второй ?
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28.01.2021 06:53 Ответить
Вам то что, тупой свинособаке, запрыгивайте на бутылочку
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30.01.2021 10:12 Ответить
 
 