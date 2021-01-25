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В разных городах Беларуси прошли акции протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Жители разных городов Беларуси вышли на улицы, чтобы поддержать задержанных ранее участников акций протеста.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, акции прошли в Минске, Кобрине, Борисове, Гомеле и других населенных пунктах.
Как отмечает издание, в Новогрудке 24 января прошла традиционная воскресная "экскурсия под конвоем" - то есть под присмотром милиционеров.
"Жители Новогрудка выразили свою солидарность с осужденным горожанами и жителями всей Беларуси в виде звезд с цифрами 23.34", - написали участники. Обошлось без задержаний.
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+9 Max Redka
показать весь комментарий25.01.2021 02:09
+5 Horvi Hor #59085
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+5 Vovas M
показать весь комментарий25.01.2021 05:55
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Дальше цветочками махайте, браття...
А от кацапов сопротивления не дождёшься
партизанщину вели не местные, а засланные из Центра штатные диверсанты из военной разведки и НКВД
потери у белорусов в абсолютных цифрах намного меньше украинских, в % сопоставимы
просто белорусы вот такие
подучи матчасть, сколько погибло украинцев
Лука, сфальсифицировав выборы, усидел и упрочил свою власть. И народ с этим согласился.
Все, конец. Следующая попытка у леворуционэров - через 10 лет.
Мені чомусь здається що цей народ зібрася бігати по мікрорайонах 40 років,без Соломона!
"Прогулянкова революція" чітка назва цьому явищу.Лукашеску разом з кацапами скоро
придушать це "революційний"рух.А ще простіше я бачу тут хитрожопе бажання всидіти на
двох стільцях. А це пагано закінчується!!!