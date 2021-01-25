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Новости Видео Революция в Беларуси
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В разных городах Беларуси прошли акции протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители разных городов Беларуси вышли на улицы, чтобы поддержать задержанных ранее участников акций протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, акции прошли в Минске, Кобрине, Борисове, Гомеле и других населенных пунктах.

Как отмечает издание, в Новогрудке 24 января прошла традиционная воскресная "экскурсия под конвоем" - то есть под присмотром милиционеров.

"Жители Новогрудка выразили свою солидарность с осужденным горожанами и жителями всей Беларуси в виде звезд с цифрами 23.34", - написали участники. Обошлось без задержаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акциях в Беларуси задержали более 130 человек, - правозащитники

В разных городах Беларуси прошли акции протеста 01


В разных городах Беларуси прошли акции протеста 02
В разных городах Беларуси прошли акции протеста 03

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В разных городах Беларуси прошли акции протеста 04
В разных городах Беларуси прошли акции протеста 05
В разных городах Беларуси прошли акции протеста 06
В разных городах Беларуси прошли акции протеста 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сними шлем, п#дор #баный! Мусора - позор России!" - ОМОН не смог разогнать одну из групп протестующих. ВИДЕО


В разных городах Беларуси прошли акции протеста 08
В разных городах Беларуси прошли акции протеста 09
В разных городах Беларуси прошли акции протеста 10

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В разных городах Беларуси прошли акции протеста 11

Автор: 

Беларусь (7891) протест (5858) Минск (1562)


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Топ комментарии
+9
"Мирна революція" закінчилась цілком прогнозовано, нічим. "Акція протесту" в 10 чоловік, враховуючи сніговиків.
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25.01.2021 02:09
+5
Ниачём.
Дальше цветочками махайте, браття...
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25.01.2021 02:57
+5
Ахаха акція пройшла в лісі.
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25.01.2021 05:55
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"Мирна революція" закінчилась цілком прогнозовано, нічим. "Акція протесту" в 10 чоловік, враховуючи сніговиків.
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25.01.2021 02:09 Ответить
Спочатку сміялися - "революція рожевих поні у квіточку", "революція жіночих прокладок"... Тепер визначилися остаточно - "революція вихідного дня"...
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25.01.2021 08:19 Ответить
Вот и неправда. Снеговиков лепят каждый день.
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25.01.2021 10:19 Ответить
Ниачём.
Дальше цветочками махайте, браття...
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25.01.2021 02:57 Ответить
Сейчас зима,с цветами туго.Где-то к апрелю-маю полыхнёт с новой силой.Засыпят ромашками мусоров.
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25.01.2021 06:55 Ответить
А фюрер вусатий в курсі, що були протести?
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25.01.2021 05:43 Ответить
Ахаха акція пройшла в лісі.
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25.01.2021 05:55 Ответить
Надо еще флагами лица прикрыть. Так,на всякий случай. А так,да-усатый в панике бежит на Ростов,теряя подошвы. Смехота.
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25.01.2021 05:58 Ответить
белорусы сцыкуны ни одного мусора не поджарили за полгода ...Смысл их митингов даже бедуины свергли Каддафи , а еще партизанскую войну обьявляли ..
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25.01.2021 06:20 Ответить
потому, что у бедуинов есть активный народ, а у белорусов - население
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25.01.2021 08:09 Ответить
Біля лісу воно якось то спокійніше ..) і ляща не отримаєш від мента)
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25.01.2021 06:26 Ответить
Беларусь заселена после войны кацапами , т к аборигены - белорусы погибли в большом количестве в войну . В Белоруси было большое партизанское сопротивление гитлеровцам, потому их села палили беспощадно
А от кацапов сопротивления не дождёшься
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25.01.2021 06:26 Ответить
чепуха
партизанщину вели не местные, а засланные из Центра штатные диверсанты из военной разведки и НКВД
потери у белорусов в абсолютных цифрах намного меньше украинских, в % сопоставимы
просто белорусы вот такие
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25.01.2021 08:07 Ответить
Принято считать, что в годы WW2 в тогда ещё Белоруссии погибло около четверти населения. Из них около миллиона граждан еврейской национальности. Это жители, в основном, городов и местечек. К числу погибших относят и военнопленных - около 600 тысяч. Так что чисто беларуссов погибло около миллиона человек.
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25.01.2021 09:59 Ответить
как это противоречит сказанному мною?
подучи матчасть, сколько погибло украинцев
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27.01.2021 09:34 Ответить
Никакого противоречия нет - я просто конкретизировал цифры погибших беларуссов..
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27.01.2021 22:46 Ответить
дело не в противоречии, а в твоей неверной интерпетации фактов
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07.02.2021 15:46 Ответить
Брехня. Білорусам при німцях було краще, як згадують тепер довгожителі, а партизанів з них було зовсім мало, в лісах були загони диверсантів, направлені з москви, і їхня задача була також розсварити німців з білорусами ( як в західній Україні -- українців з німцями). Але Сталін не дуже репресував білорусів за колаборантство, бо їх мало. Їх і тепер, разом з росіянами, всього 9, 5 млн.
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25.01.2021 09:52 Ответить
Не было никаких белорусских партизан, это миф советской пропаганды.
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25.01.2021 10:23 Ответить
Подпольные акции протеста.
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25.01.2021 06:50 Ответить
Новая форма протестов-лесная,ночная.Главное подальше в чашу,там безопаснее.
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25.01.2021 06:52 Ответить
а еще лучше - у себя в квартире в одиночку
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25.01.2021 08:08 Ответить
вчера в Эйнховене полиции досталость, был митинг проив карантина кидали камнями в полицию сожгли полицейский автомобиль даже не знаю чтоб голландцы сделали с полицейскими участками если б их так избивали унижали калечили без причин таких как белорусы терпил и кацапов надо поискать https://www.youtube.com/watch?v=Evmo5aG377Q
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25.01.2021 06:53 Ответить
Европа просыпается.
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25.01.2021 07:06 Ответить
Людей чрезвычайно мало. Кое-где меньше десятка. Те сотни тысяч летом - закончились.
Лука, сфальсифицировав выборы, усидел и упрочил свою власть. И народ с этим согласился.
Все, конец. Следующая попытка у леворуционэров - через 10 лет.
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25.01.2021 08:06 Ответить
Народ "согласился", бо схаменувся. Якби вони перемогли, то від Білорусі б лишився пшик.
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25.01.2021 10:04 Ответить
сгнила эта реХфолюция.....
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25.01.2021 08:13 Ответить
На "прогулянкову революцію" адекватні люди вже не звертають уваги... Все, "здулись" "сябри"... Чого і треба було чекать... Перша ознака самовизначення нації, народу - мова. Нація, що відмовилась від власної мови, прийнявши мову окупанта - наполовину асимільована ним... Стоять під "Пагонєй", в плакати написані російською мовою... Ну, можна зрозуміть написані англійською - вони адресуються Європі, щоб люди там знали, чого хоче Білорусь... А російською? КОМУ вони адресовані? Росіянам? Які вважають білорусів таким собі недалеким, не сповна розуму, але роботящим, слугою?
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25.01.2021 08:28 Ответить
Когда был шанс скинуть таракана, белорусы дарили цветы мусорам, в то время как последние их избивали. Ребят вы либо что то другое придумайте, либо не позорьтесь. Луке плевать на ваши мирные протесты.
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25.01.2021 10:09 Ответить
Беларуси не тільки квіточки дарували,вони ще й цілували в десна своїх катюг!
Мені чомусь здається що цей народ зібрася бігати по мікрорайонах 40 років,без Соломона!
"Прогулянкова революція" чітка назва цьому явищу.Лукашеску разом з кацапами скоро
придушать це "революційний"рух.А ще простіше я бачу тут хитрожопе бажання всидіти на
двох стільцях. А це пагано закінчується!!!
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25.01.2021 13:13 Ответить
Все закончилось прогнозируемо. Скот загнан в стойло. Окончательная ликвидация Белоруссии в разгаре.
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25.01.2021 10:19 Ответить
 
 