В разных городах Беларуси прошли акции протеста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жители разных городов Беларуси вышли на улицы, чтобы поддержать задержанных ранее участников акций протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, акции прошли в Минске, Кобрине, Борисове, Гомеле и других населенных пунктах.

Как отмечает издание, в Новогрудке 24 января прошла традиционная воскресная "экскурсия под конвоем" - то есть под присмотром милиционеров.

"Жители Новогрудка выразили свою солидарность с осужденным горожанами и жителями всей Беларуси в виде звезд с цифрами 23.34", - написали участники. Обошлось без задержаний.

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