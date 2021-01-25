У різних містах Білорусі відбулися акції протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці різних міст Білорусі вийшли на вулиці, щоб підтримати затриманих раніше учасників акцій протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, акції відбулися в Мінську, Кобрині, Борисові, Гомелі та інших населених пунктах.

Як зазначає видання, в Новогрудці 24 січня відбулася традиційна недільна "екскурсія під конвоєм" - тобто під наглядом міліціонерів.

"Жителі Новогрудки висловили свою солідарність із засудженими містянами і жителями всієї Білорусі у вигляді зірок із цифрами 23.34", - написали учасники. Минулося без затримань.

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