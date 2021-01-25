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У різних містах Білорусі відбулися акції протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Мешканці різних міст Білорусі вийшли на вулиці, щоб підтримати затриманих раніше учасників акцій протесту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, акції відбулися в Мінську, Кобрині, Борисові, Гомелі та інших населених пунктах.
Як зазначає видання, в Новогрудці 24 січня відбулася традиційна недільна "екскурсія під конвоєм" - тобто під наглядом міліціонерів.
"Жителі Новогрудки висловили свою солідарність із засудженими містянами і жителями всієї Білорусі у вигляді зірок із цифрами 23.34", - написали учасники. Минулося без затримань.
Топ коментарі
+9 Max Redka
показати весь коментар25.01.2021 02:09
+5 Horvi Hor #59085
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+5 Vovas M
показати весь коментар25.01.2021 05:55
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Дальше цветочками махайте, браття...
А от кацапов сопротивления не дождёшься
партизанщину вели не местные, а засланные из Центра штатные диверсанты из военной разведки и НКВД
потери у белорусов в абсолютных цифрах намного меньше украинских, в % сопоставимы
просто белорусы вот такие
подучи матчасть, сколько погибло украинцев
Лука, сфальсифицировав выборы, усидел и упрочил свою власть. И народ с этим согласился.
Все, конец. Следующая попытка у леворуционэров - через 10 лет.
Мені чомусь здається що цей народ зібрася бігати по мікрорайонах 40 років,без Соломона!
"Прогулянкова революція" чітка назва цьому явищу.Лукашеску разом з кацапами скоро
придушать це "революційний"рух.А ще простіше я бачу тут хитрожопе бажання всидіти на
двох стільцях. А це пагано закінчується!!!