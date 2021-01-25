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У різних містах Білорусі відбулися акції протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці різних міст Білорусі вийшли на вулиці, щоб підтримати затриманих раніше учасників акцій протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, акції відбулися в Мінську, Кобрині, Борисові, Гомелі та інших населених пунктах.

Як зазначає видання, в Новогрудці 24 січня відбулася традиційна недільна "екскурсія під конвоєм" - тобто під наглядом міліціонерів.

"Жителі Новогрудки висловили свою солідарність із засудженими містянами і жителями всієї Білорусі у вигляді зірок із цифрами 23.34", - написали учасники. Минулося без затримань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акціях у Білорусі затримали понад 130 осіб, - правозахисники

У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 01


У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 02
У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 03

Читайте: Тіхановська не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі

У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 04
У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 05
У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 06
У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 07

Також дивіться: "Зніми шолом, п#дор #баний! Мусора - ганьба Росії!" - ОМОН не зміг розігнати одну з груп протестувальників. ВIДЕО


У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 08
У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 09
У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 10

Також дивіться: Акції протесту відбулися в різних містах Білорусі, силовики затримали щонайменше 10 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У різних містах Білорусі відбулися акції протесту 11

Автор: 

Білорусь (7930) протест (2398) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+9
"Мирна революція" закінчилась цілком прогнозовано, нічим. "Акція протесту" в 10 чоловік, враховуючи сніговиків.
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25.01.2021 02:09
+5
Ниачём.
Дальше цветочками махайте, браття...
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25.01.2021 02:57
+5
Ахаха акція пройшла в лісі.
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25.01.2021 05:55
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"Мирна революція" закінчилась цілком прогнозовано, нічим. "Акція протесту" в 10 чоловік, враховуючи сніговиків.
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25.01.2021 02:09 Відповісти
Спочатку сміялися - "революція рожевих поні у квіточку", "революція жіночих прокладок"... Тепер визначилися остаточно - "революція вихідного дня"...
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25.01.2021 08:19 Відповісти
Вот и неправда. Снеговиков лепят каждый день.
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25.01.2021 10:19 Відповісти
Ниачём.
Дальше цветочками махайте, браття...
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25.01.2021 02:57 Відповісти
Сейчас зима,с цветами туго.Где-то к апрелю-маю полыхнёт с новой силой.Засыпят ромашками мусоров.
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25.01.2021 06:55 Відповісти
А фюрер вусатий в курсі, що були протести?
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25.01.2021 05:43 Відповісти
Ахаха акція пройшла в лісі.
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25.01.2021 05:55 Відповісти
Надо еще флагами лица прикрыть. Так,на всякий случай. А так,да-усатый в панике бежит на Ростов,теряя подошвы. Смехота.
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25.01.2021 05:58 Відповісти
белорусы сцыкуны ни одного мусора не поджарили за полгода ...Смысл их митингов даже бедуины свергли Каддафи , а еще партизанскую войну обьявляли ..
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25.01.2021 06:20 Відповісти
потому, что у бедуинов есть активный народ, а у белорусов - население
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25.01.2021 08:09 Відповісти
Біля лісу воно якось то спокійніше ..) і ляща не отримаєш від мента)
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25.01.2021 06:26 Відповісти
Беларусь заселена после войны кацапами , т к аборигены - белорусы погибли в большом количестве в войну . В Белоруси было большое партизанское сопротивление гитлеровцам, потому их села палили беспощадно
А от кацапов сопротивления не дождёшься
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25.01.2021 06:26 Відповісти
чепуха
партизанщину вели не местные, а засланные из Центра штатные диверсанты из военной разведки и НКВД
потери у белорусов в абсолютных цифрах намного меньше украинских, в % сопоставимы
просто белорусы вот такие
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25.01.2021 08:07 Відповісти
Принято считать, что в годы WW2 в тогда ещё Белоруссии погибло около четверти населения. Из них около миллиона граждан еврейской национальности. Это жители, в основном, городов и местечек. К числу погибших относят и военнопленных - около 600 тысяч. Так что чисто беларуссов погибло около миллиона человек.
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25.01.2021 09:59 Відповісти
как это противоречит сказанному мною?
подучи матчасть, сколько погибло украинцев
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27.01.2021 09:34 Відповісти
Никакого противоречия нет - я просто конкретизировал цифры погибших беларуссов..
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27.01.2021 22:46 Відповісти
дело не в противоречии, а в твоей неверной интерпетации фактов
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07.02.2021 15:46 Відповісти
Брехня. Білорусам при німцях було краще, як згадують тепер довгожителі, а партизанів з них було зовсім мало, в лісах були загони диверсантів, направлені з москви, і їхня задача була також розсварити німців з білорусами ( як в західній Україні -- українців з німцями). Але Сталін не дуже репресував білорусів за колаборантство, бо їх мало. Їх і тепер, разом з росіянами, всього 9, 5 млн.
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25.01.2021 09:52 Відповісти
Не было никаких белорусских партизан, это миф советской пропаганды.
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25.01.2021 10:23 Відповісти
Подпольные акции протеста.
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25.01.2021 06:50 Відповісти
Новая форма протестов-лесная,ночная.Главное подальше в чашу,там безопаснее.
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25.01.2021 06:52 Відповісти
а еще лучше - у себя в квартире в одиночку
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25.01.2021 08:08 Відповісти
вчера в Эйнховене полиции досталость, был митинг проив карантина кидали камнями в полицию сожгли полицейский автомобиль даже не знаю чтоб голландцы сделали с полицейскими участками если б их так избивали унижали калечили без причин таких как белорусы терпил и кацапов надо поискать https://www.youtube.com/watch?v=Evmo5aG377Q
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25.01.2021 06:53 Відповісти
Европа просыпается.
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25.01.2021 07:06 Відповісти
Людей чрезвычайно мало. Кое-где меньше десятка. Те сотни тысяч летом - закончились.
Лука, сфальсифицировав выборы, усидел и упрочил свою власть. И народ с этим согласился.
Все, конец. Следующая попытка у леворуционэров - через 10 лет.
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25.01.2021 08:06 Відповісти
Народ "согласился", бо схаменувся. Якби вони перемогли, то від Білорусі б лишився пшик.
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25.01.2021 10:04 Відповісти
сгнила эта реХфолюция.....
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25.01.2021 08:13 Відповісти
На "прогулянкову революцію" адекватні люди вже не звертають уваги... Все, "здулись" "сябри"... Чого і треба було чекать... Перша ознака самовизначення нації, народу - мова. Нація, що відмовилась від власної мови, прийнявши мову окупанта - наполовину асимільована ним... Стоять під "Пагонєй", в плакати написані російською мовою... Ну, можна зрозуміть написані англійською - вони адресуються Європі, щоб люди там знали, чого хоче Білорусь... А російською? КОМУ вони адресовані? Росіянам? Які вважають білорусів таким собі недалеким, не сповна розуму, але роботящим, слугою?
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25.01.2021 08:28 Відповісти
Когда был шанс скинуть таракана, белорусы дарили цветы мусорам, в то время как последние их избивали. Ребят вы либо что то другое придумайте, либо не позорьтесь. Луке плевать на ваши мирные протесты.
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25.01.2021 10:09 Відповісти
Беларуси не тільки квіточки дарували,вони ще й цілували в десна своїх катюг!
Мені чомусь здається що цей народ зібрася бігати по мікрорайонах 40 років,без Соломона!
"Прогулянкова революція" чітка назва цьому явищу.Лукашеску разом з кацапами скоро
придушать це "революційний"рух.А ще простіше я бачу тут хитрожопе бажання всидіти на
двох стільцях. А це пагано закінчується!!!
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25.01.2021 13:13 Відповісти
Все закончилось прогнозируемо. Скот загнан в стойло. Окончательная ликвидация Белоруссии в разгаре.
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25.01.2021 10:19 Відповісти
 
 