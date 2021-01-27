УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10287 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
6 055 65

Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік

Представники білоруської опозиції провели спільну зустріч та обговорили "План перемоги-2021".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Тіхановської.

На зустрічі були присутні представники офісу екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, координаційної ради опозиції, народного антикризового управління, експретендент на пост президента Валерій Цепкало.

Зазначається, що розкривати деталі плану вони будуть "по ходу розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій; нарощування протестної активності; економічного і політичного тиску на режим; підтримки місцевих громад тощо.

Читайте також: Тіхановська не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі

"Ми переконані: 2021 рік - час діяти, мобілізувати всі ресурси, демонструвати, що нас більшість. Вже зараз ми готуємо спільні лютневі кампанії і підтримку масових вуличних акцій навесні", - повідомили опозиціонери.

Білоруська опозиція анонсувала план перемоги на 2021 рік 01

Дивіться також: У різних містах Білорусі відбулися акції протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7922) опозиція (292) Тіхановська (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Ты, лапаць, пераглядзi парад Перамогi 1945.
Там твой трыкалор - суместна з гiтлерау'скiмi штандартамi палiлi.
показати весь коментар
27.01.2021 19:22
+10
Им бы определиться надо , что они хотят . Нового царя или новую страну .
показати весь коментар
27.01.2021 19:06
+10
Як толькi беларуская тэма у' навiнах - адкуль толькi не лезуць рускамоу'ныя кантрацэпцiвы. З непавагай, абразай да беларускага пратэсту - павучаюць, як быццам усе героi Майдану.
Але мне здаецца, што той, хто сапрау'ды быу' на Майдане - такога бруду не напiша...
показати весь коментар
27.01.2021 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що, хіба ще не перемогли? Я думав фюрер вусатий злякався.
показати весь коментар
27.01.2021 19:02 Відповісти
КГБ России и ЦРУ ведут подпольную борьбу за Тихоновскую и чету Цепкало.Если Россия перетянет их на свою сторону, то они в конце назовут это "должны иметь хорошие отношения с соседями".Посмотрим ,как китайцы.
показати весь коментар
27.01.2021 19:05 Відповісти
А за чий кошт вони хочуть допомагати білорусам, організовувати новий наступ? З самого початку це були гроші з Газпрому. А лука не здається Росії, тому готуються на весну.
показати весь коментар
27.01.2021 19:49 Відповісти
Самі сидять у Литві та Польщі, а допомогу від них відкидають, бо мають її з Росії.
показати весь коментар
27.01.2021 19:52 Відповісти
Боротьба продовжиться допоки не впаде останній пенс з відбитими омоновцями нирками!
показати весь коментар
27.01.2021 19:06 Відповісти
Да сливайте воду, господа. Вы свой момент упустили к сожалению...
показати весь коментар
27.01.2021 19:06 Відповісти
Им бы определиться надо , что они хотят . Нового царя или новую страну .
показати весь коментар
27.01.2021 19:06 Відповісти
План пабеди )))))) Плановие ви наши ))
показати весь коментар
27.01.2021 19:06 Відповісти
Апазиция, не знающая чей Крым, хочет победить таракана который писдит терпил тысячами, а они даже коктели молотова не научились делать
показати весь коментар
27.01.2021 19:07 Відповісти
коктели ? . Ну , хотя бы с покрышек начали .. А так , только хороводы солидарности .
показати весь коментар
27.01.2021 19:09 Відповісти
это овощ слизняк позволил покрышечки да коктейли, усатый за намек на такое пересажает всех, кто убежать не успеет
показати весь коментар
28.01.2021 00:47 Відповісти
Шо тебе известно о Майдане, ватный идиот! Ты кроме заливать говном интернет больше ниначто не способен. Если бы 10% белорусов приехали в Минск с коктейлями молотова, то сейчас был бы другой рассклад в Беларуси.
показати весь коментар
28.01.2021 07:38 Відповісти
я ж говорю слизняк, остановить поезда и перекрыть дороги для президента плевое дело и батька был готов, даже концлагеря отгрохал тк места в тюрьмах немного, вот только в беларуси толпа вовремя получила по морде и рассосалась, так что лагеря не пригодились

у тех, у кого перед носом пример ссср, китая, а теперь еще и украины - нет никаких сомнений что и как надо делать, в китае толпу раскатали танками и теперь это скоро будет первая экономика мира, ну а в украине слились без сопротивления и стала она беднейшей страной европы
поэтому ни в беларуси, ни в рф, ни в украине, ни в любой другой стране где у власти есть хоть малейшие яйца - новый майдан не пройдет, забьют все камеры доверху, инициаторы пропадут без вести и будет мир и порядок
кстати все по принципам демократии и свободы сша, поинтересуйтесь, как самоубиваются противники демократов там, кто сумел им нанести хоть малейший ущерб
показати весь коментар
28.01.2021 15:47 Відповісти
А нельзя нарисовать другой флаг? Этот как бы немного дискредитировавший себя.

Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 4159
показати весь коментар
27.01.2021 19:15 Відповісти
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 404
показати весь коментар
27.01.2021 19:16 Відповісти
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 7639
показати весь коментар
27.01.2021 19:16 Відповісти
Ты, лапаць, пераглядзi парад Перамогi 1945.
Там твой трыкалор - суместна з гiтлерау'скiмi штандартамi палiлi.
показати весь коментар
27.01.2021 19:22 Відповісти
Ну я только предложил. Нарисовали бы красивый, новый флаг современной Беларуси. Глядишь и народ бы за вами пошел.
показати весь коментар
27.01.2021 19:26 Відповісти
За вашим фюрером стадо идет и под власовской тряпкой.
показати весь коментар
27.01.2021 19:30 Відповісти
A cem luce bil krasni flag dlia vostocnoj Evropi?
показати весь коментар
27.01.2021 19:40 Відповісти
Тое, што Гiтлер манiпулявау' нацыянальнымi сымбаламi, праваслау'ем каб схiлiць на свой бок насельнiцтва акупаваных тэрыторый - нiкому не навiна. На Пагоню i БЧБ сцяг (якiм болей за 6 стагодзяу') гэта не у'плывае. Твой Пуцiн пад трыкалорам не меншыя злачынства робiць, i у' царкве iконы цалуе! Але калi расейцы павесяць яго за нагу як Мусалiнi, пачнуць будаваць дэмакратычную краiну - нехай аставяць сабе трыкалор. Я не буду супраць...
показати весь коментар
27.01.2021 19:48 Відповісти
Можно но тогда надо начитнать с георгиевской ленты и флага РФ - это символы армии Власова , а там был миллион. Миллион откровенных предателей, - это не горстка националитсов Белорусов на землях отобранных у Польши., которые имели право ненавидеть СССР и Сталина, поэтому и помогали их врагам.
Кстати почему у Вас флаг Канады. Какое вы имееете право позорить стяг этой прекрасной страны? Твой флаг - кровавый имени СССР
показати весь коментар
27.01.2021 19:24 Відповісти
"На землях отобранных от Польши", а сами на такое обижаетесь, мол никто ничего не отбирал.)
показати весь коментар
27.01.2021 19:28 Відповісти
Не знаю на что вы обижаетесь. Лучше скажите кто сбил Боинг? лучше честно ответить, иначе все будут думать что вы голимый троль и вас забанят здесь.
показати весь коментар
27.01.2021 19:37 Відповісти
Ловко вы ушли от темы.)
показати весь коментар
27.01.2021 19:38 Відповісти
*********** asshole, your opinion doesn't interest us.
показати весь коментар
27.01.2021 21:13 Відповісти
Про совместный парад в Бресте ничего не хочеш сказать?
показати весь коментар
27.01.2021 19:26 Відповісти
В результате совместного парада Украина и Беларусь воосединилась со своими историческими землями.
показати весь коментар
27.01.2021 19:30 Відповісти
Некоторые территории совсем не исторические.
показати весь коментар
27.01.2021 19:34 Відповісти
А Вы, простите из Канады кропаете или свинособака под прокси?
показати весь коментар
27.01.2021 19:43 Відповісти
Двойные стандарты у тебя однако.
показати весь коментар
27.01.2021 19:34 Відповісти
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 2059
показати весь коментар
27.01.2021 19:29 Відповісти
И что теперь? Надо всем с нацистскими флагами бегать?
показати весь коментар
27.01.2021 19:32 Відповісти
Ваше стадо по просторам страны-помойки таки бегает. С нацистскими флагами.
показати весь коментар
27.01.2021 19:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/310944 Это единственный в мире памятник Власову. Нанет, 30 км от Нью- Йорка.
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 1209
показати весь коментар
28.01.2021 06:49 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Русское православное кладбище в Ново-Дивееве (Кладбище Новодивеевского монастыря) - крупнейшее русское православное кладбище в США. Располагается при Ново-Дивеевском Успенском монастыре Русской Православной Церкви Заграницей в поселении Нануэт, штат Нью-Йорк. Здесь похоронено около 7000 человек

Шо ж возьмешь с духовноскрэпных
показати весь коментар
28.01.2021 18:46 Відповісти
Чого ж на росії використвують власівське ганчір'я?
показати весь коментар
27.01.2021 20:07 Відповісти
Триколор був і в білогвардійців, це нац. прапор раші. Коли розпався срср, то всі республіки повернулися до своїх нац. прапорів. Крім Білорусі. От тут Лука і проколовся.
показати весь коментар
27.01.2021 20:16 Відповісти
Я це знаю, але тут мова про інше. Почитай, до чого я написав свій коментар.
показати весь коментар
27.01.2021 20:21 Відповісти
Извини, но не понял ты. Тебе ответили внятно, что триколор - дореволюционный флаг Российской империи, и Власов не при чем. Память ему почтили по-другому (https://pbs.twimg.com/media/EeUptDWWkAAlpeg?format=jpg&name=small ссылка )
показати весь коментар
28.01.2021 06:56 Відповісти
Ти не зрозумів, бо ти - тупий к@цап. Свастику народи світу використовували століттями, тобто значно більше, ніж сраний срусскій прапор, але після Другої світової її заборонили, хоча до війни усі сприймали її цілком нормально. Срусске ганчір'я у Другу світову було також дискредитоване, як й свастика.
показати весь коментар
28.01.2021 10:07 Відповісти
бело красно белый флаг не был нацистским никогда . росийский триколор развевался над боевыми подразделениями власовцев. и ничего не мешает теперь ему быть госфлагом росийской федерации .
показати весь коментар
28.01.2021 06:51 Відповісти
Чушка к@цапська, а нічого, що це срусске ганчір'я у Другу світову використовували разом зі свастикою?
показати весь коментар
28.01.2021 10:10 Відповісти
Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік - Цензор.НЕТ 2093
показати весь коментар
27.01.2021 19:34 Відповісти
"... дискредитировавший себя" ? Люди були раді здихатися від нацистської російської влади. Бо німці були кращі за червоних більшовиків з їхніми голодоморами, репресіями і гулагами.
показати весь коментар
27.01.2021 20:08 Відповісти
Крайне ошибочно. Моя бабушка, побывала в цивилизованной Германии на работах. Всю молодежь села увезли под охраной, в теплушках. Бабушке 16 лет было. Бабушке попался хороший бюргер (их распределяли по списку, выбора не было) Он по хозяйству была, уборка, стирка, за ребенком смотрела, кушать варила. Ее даже иногда за стол общий садили, и своя кровать была, где-то в чулане.
А вот по - соседству, батрачил парень из их села, они иногда встречались на улице. Он плакал, и говорил, что наложит на себя руки. Его бюргер, бил, морил голодом, издевался по - полной, спал он в хлеву, вместе с животными. Бабушка набралась смелости, и попросила своего бюргера, выкупить пацана, уверяла, что он все отработает, и, чудо, бюргер его выкупил. После войны, они пешком домой шли (правда неделю в кутузке сидели, их проверяли), и тот пацан, односельчанин, до смерти, при встрече благодарил ее, конфеты и ситро, а на 8 Марта, цветы дарил.
Не надо идеализировать немцев, для них украинцы, реально были рабами.
показати весь коментар
28.01.2021 07:21 Відповісти
Ну давай будем вместо немцев идеализировать савецкую власть, для которой всё население было рабами!
показати весь коментар
30.01.2021 04:45 Відповісти
чого не зробиш, аби від рашки позбутись.
тоді вважали, що Гітлер менше зло.
і навряд чи помилялись
показати весь коментар
27.01.2021 22:14 Відповісти
Что то я никакой помощи от них не видел.
показати весь коментар
27.01.2021 19:15 Відповісти
Литвин, там обсуждалась помощь людям.
Вы-то, мразь, к людям каким боком?
показати весь коментар
27.01.2021 22:12 Відповісти
Всегда в трудные моменты истории помощь оказывается детям и пожилым людям. Я в ее планах не вижу про сохранение пенсий , льгот, тарифов. А дележку народного достояния между своими. Конечно, понимаю ваше желание ухватить кусок(жирный), но не приветствую.
показати весь коментар
27.01.2021 22:35 Відповісти
Вам, литвин, не про сохранение своих НКВДешных льгот уже переживать пора...
показати весь коментар
27.01.2021 23:10 Відповісти
Это вам в Минске в элитных квартирах (при корытах) богато живется. А нам(с Ларисой) на периферии льготы не лишние. Вот посмотрел(выше) пенсии украинцев, так как то, что то, не совсем,да ну. Вроде раньше больше было.
показати весь коментар
27.01.2021 23:21 Відповісти
вас, сраных совков, давно пора переработать на мясокостную муку льготы им и пенсии, мля
показати весь коментар
30.01.2021 04:46 Відповісти
Як толькi беларуская тэма у' навiнах - адкуль толькi не лезуць рускамоу'ныя кантрацэпцiвы. З непавагай, абразай да беларускага пратэсту - павучаюць, як быццам усе героi Майдану.
Але мне здаецца, што той, хто сапрау'ды быу' на Майдане - такога бруду не напiша...
показати весь коментар
27.01.2021 19:19 Відповісти
План:
Дождаться лета и опять массово гулять
показати весь коментар
27.01.2021 19:28 Відповісти
Давайте на 2028 пока раскачаетесь где то так и будет !!!
показати весь коментар
27.01.2021 19:35 Відповісти
Шпацыр, шпацыр!
Няхай жыве нядзельная шпацыр!
показати весь коментар
27.01.2021 19:37 Відповісти
Даже не смешно. Какая победа, ребята)? Определитель с тем, чего вы хотите. Если просто убрать Лукашенко и поставить другого, точно такого же, и и иметь возможность его менять каждые пять лет ( если выйдет), то зачем все это затевалось)?
показати весь коментар
27.01.2021 19:40 Відповісти
Сейчас в Беларуси даже нет иллюзии демократии, как я понимаю, с этой "оппозицией" хотят эту иллюзию получить).
показати весь коментар
27.01.2021 19:43 Відповісти
Дразнить милицию и тикать , кого поймали тому не повезло? Как вы решили победить? Сидели б дома
показати весь коментар
27.01.2021 19:48 Відповісти
Білоруська опозиція більш жалюгідна за к@цапську, тобто взагалі нульова.
показати весь коментар
27.01.2021 20:02 Відповісти
А как там украниская оппозиция ? Будет зеленского терпеть до конца срока , а потом переизберет на второй ?
показати весь коментар
28.01.2021 06:53 Відповісти
Вам то что, тупой свинособаке, запрыгивайте на бутылочку
показати весь коментар
30.01.2021 10:12 Відповісти
 
 