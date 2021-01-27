Білоруська опозиція анонсувала "план перемоги" на 2021 рік

Представники білоруської опозиції провели спільну зустріч та обговорили "План перемоги-2021".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал Тіхановської.

На зустрічі були присутні представники офісу екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської, координаційної ради опозиції, народного антикризового управління, експретендент на пост президента Валерій Цепкало.

Зазначається, що розкривати деталі плану вони будуть "по ходу розвитку подій", а поки мобілізують сили для допомоги людям, які постраждали від репресій; нарощування протестної активності; економічного і політичного тиску на режим; підтримки місцевих громад тощо.

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"Ми переконані: 2021 рік - час діяти, мобілізувати всі ресурси, демонструвати, що нас більшість. Вже зараз ми готуємо спільні лютневі кампанії і підтримку масових вуличних акцій навесні", - повідомили опозиціонери.

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