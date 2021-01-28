Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко
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Миссия Международного валютного фонда в Украине продолжена на семь-десять дней.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продлена миссия на семь-десять дней", - сказал Марченко.
Министр добавил, что за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины. "Есть ожидания, что за это время мы финализируем меморандум", - отметил он.
Напоминаем, миссия стартовала 21-23 декабря 2020 года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января.
МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.
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солома@elnazaro777 1 ч
Компания Google заблокировала аккаунт украинского политолога Андрея Телиженко, который помогал адвокату Трампа Джулиани собирать компромат на президента США Джо Байдена.
Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook."Продолжим на Telegram»
*скоро и ФБ блоканут
1/4 это только Китай обходится без этих ************ и остальные перейдут от них.
шото природа не дуже на нашому боці...треба ще потримати місіонерів, щоб поняли - без шуб ці дні не пережити...
а суркісам намєкнуть, що без дадєних для місії шуб, їм грошей з привату не бачити...
многоходовочка, канєшно, но воплотіма
Але вони вже розпробували, як пробити Всесвітній Банк і Европейський Банк на жалість.
Тож, протягом року щось вициганять.
Государство закупило у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7,3грн/кВт-час, а продали, продали по 1,6 грн/кВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
Убыток по 5,7 грн за каждый кВт-час.
При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
Нам нужен очередной кредит от МВФ чтобы его тоже подарить Ахметову за его *зельоную енергию*?
Жрі-тє.
Пример Литва
Гаси світло, кредитів не буде.
адмінреформа жеж непогано...правда. без районного поділу, проведеного поспіхом
так снежный комок растет и растет.
Мнения / Общество 28-янв, 06:469 1 676 0
Мне кажется, я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.
1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.
3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!
А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"
Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.
Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны.
А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно.
Безопасность без распила никому во власти не нужна.
Алексей ДАВИДЕНКО