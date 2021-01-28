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Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко

Миссия Международного валютного фонда в Украине продолжена на семь-десять дней.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продлена миссия на семь-десять дней", - сказал Марченко.

Министр добавил, что за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины. "Есть ожидания, что за это время мы финализируем меморандум", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шансы на пересмотр миссией МВФ программы stand by высокие: в переговорах есть прогресс, - глава НБУ Шевченко

Напоминаем, миссия стартовала 21-23 декабря 2020 года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. 

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

Также читайте: Хотим изменить формат сотрудничества с МВФ, - Марченко

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
А нам точно надо ваше МВФ? Нам судя по всему и так некуда деньги выкидывать.
Государство закупило у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7,3грн/кВт-час, а продали, продали по 1,6 грн/кВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
Убыток по 5,7 грн за каждый кВт-час.
При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
Нам нужен очередной кредит от МВФ чтобы его тоже подарить Ахметову за его *зельоную енергию*?
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28.01.2021 20:16
+5
Не давайте етим придуркам кредиты под залог Украины. Я не собираюсь их отдавать.
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28.01.2021 20:19
+3
значить, "домовилися постійно домовлятися"
Гаси світло, кредитів не буде.
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28.01.2021 20:17
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солома@elnazaro777 1 ч

Компания Google заблокировала аккаунт украинского политолога Андрея Телиженко, который помогал адвокату Трампа Джулиани собирать компромат на президента США Джо Байдена.
Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook."Продолжим на Telegram»
*скоро и ФБ блоканут
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28.01.2021 20:13 Ответить
ну никакой демократии, все эти гуглы и фейсбуки с твитерами на ножках стоят при первом же нажиме с верху.
1/4 это только Китай обходится без этих ************ и остальные перейдут от них.
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28.01.2021 21:14 Ответить
Дадуть чи не дадуть...от в чому питання.
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28.01.2021 20:15 Ответить
МВФ, ну уезжайте уже, а то не токо без штанов останемся,а и без трусов.
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28.01.2021 21:08 Ответить
лудьше - без шуб
шото природа не дуже на нашому боці...треба ще потримати місіонерів, щоб поняли - без шуб ці дні не пережити...
а суркісам намєкнуть, що без дадєних для місії шуб, їм грошей з привату не бачити...
многоходовочка, канєшно, но воплотіма
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28.01.2021 21:41 Ответить
Зараз не дадуть. Бо слуги вважають Татарова більш важливим.
Але вони вже розпробували, як пробити Всесвітній Банк і Европейський Банк на жалість.
Тож, протягом року щось вициганять.
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28.01.2021 21:10 Ответить
А нам точно надо ваше МВФ? Нам судя по всему и так некуда деньги выкидывать.
Государство закупило у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7,3грн/кВт-час, а продали, продали по 1,6 грн/кВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
Убыток по 5,7 грн за каждый кВт-час.
При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
Нам нужен очередной кредит от МВФ чтобы его тоже подарить Ахметову за его *зельоную енергию*?
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28.01.2021 20:16 Ответить
ну, нагаласували же ви, всі 73/43%зебіли.
Жрі-тє.
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28.01.2021 20:19 Ответить
АЭС придется забыть, только зеленая энергетика!
Пример Литва
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28.01.2021 21:17 Ответить
значить, "домовилися постійно домовлятися"
Гаси світло, кредитів не буде.
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28.01.2021 20:17 Ответить
Не давайте етим придуркам кредиты под залог Украины. Я не собираюсь их отдавать.
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28.01.2021 20:19 Ответить
ХРЕН ВОРАМ ЗЕЛЕННЫМ -- А НЕ ДЕНЬГИ Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9058
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28.01.2021 20:27 Ответить
...зебилы должны страдать, так что не надейся отмазаться Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 541 Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8836
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28.01.2021 20:27 Ответить
в Украине или в скайпе? По крайне мере пока это разные вещи Скоро, конечно, виртуализация Украины достигнет необратимого уровня и скайп станет намного большей сущностью, чем Украина.
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28.01.2021 20:27 Ответить
То что миссия работает, не означает что деньги дадут.
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28.01.2021 20:31 Ответить
мабуть тільки так...
Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 7055
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28.01.2021 20:33 Ответить
Ця пісня без кінця , вже смішно, така держава постійно з протягнутою рукою.
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28.01.2021 20:43 Ответить
це таке сотруднічество...гроші в обмін на реформи, і таким чином наближення до західних стандартів...входження в ту обойму....
адмінреформа жеж непогано...правда. без районного поділу, проведеного поспіхом
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28.01.2021 21:48 Ответить
Не дадуть і долар 50 чи 80 гр, і довольні грошей надрукували.
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28.01.2021 20:44 Ответить
ну вот даже если дадут, то что хоть потом с этими деньгами происходит... Місію МВФ в Україні продовжено на 7-10 днів, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 9700
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28.01.2021 20:46 Ответить
возвращаются обратно в МВФ - плата по прежним кредитам.
так снежный комок растет и растет.
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28.01.2021 21:20 Ответить
Уже почти длится второй год. Місію МВФ в Україні продовжено на 7-10 днів, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 3951
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28.01.2021 21:00 Ответить
Знаете, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной?
Мнения / Общество 28-янв, 06:469 1 676 0

Мне кажется, я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.

1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.

2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.

3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.

И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!

А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"

Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.

Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны.

А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно.

Безопасность без распила никому во власти не нужна.

Алексей ДАВИДЕНКО
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28.01.2021 21:14 Ответить
 
 