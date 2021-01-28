Місію МВФ в Україні продовжено на 7-10 днів, - міністр фінансів Марченко
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Місію Міжнародного валютного фонду в Україні продовжено на сім-десять днів
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для нас принципово залишатися в програмі МВФ. Ми зараз в активній стадії переговорів. У нас продовжено місію на сім-десять днів", - сказав Марченко.
Міністр додав, що за цей час можлива фіналізація меморандуму в частині зобов'язань України. "Є очікування, що за цей час ми фіналізуємо меморандум", - зазначив він.
Нагадуємо, місія стартувала 21-23 грудня минулого року, після чого було взято перерву на свята, до 11 січня.
МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн. Передбачалося, що віртуальна місія щодо першого перегляду програми працюватиме 13-23 липня, проте цей план було порушено.
Будь ласка, зачекайте...
солома@elnazaro777 1 ч
Компания Google заблокировала аккаунт украинского политолога Андрея Телиженко, который помогал адвокату Трампа Джулиани собирать компромат на президента США Джо Байдена.
Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook."Продолжим на Telegram»
*скоро и ФБ блоканут
1/4 это только Китай обходится без этих ************ и остальные перейдут от них.
шото природа не дуже на нашому боці...треба ще потримати місіонерів, щоб поняли - без шуб ці дні не пережити...
а суркісам намєкнуть, що без дадєних для місії шуб, їм грошей з привату не бачити...
многоходовочка, канєшно, но воплотіма
Але вони вже розпробували, як пробити Всесвітній Банк і Европейський Банк на жалість.
Тож, протягом року щось вициганять.
Государство закупило у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7,3грн/кВт-час, а продали, продали по 1,6 грн/кВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
Убыток по 5,7 грн за каждый кВт-час.
При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
Нам нужен очередной кредит от МВФ чтобы его тоже подарить Ахметову за его *зельоную енергию*?
Жрі-тє.
Пример Литва
Гаси світло, кредитів не буде.
адмінреформа жеж непогано...правда. без районного поділу, проведеного поспіхом
так снежный комок растет и растет.
Мнения / Общество 28-янв, 06:469 1 676 0
Мне кажется, я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы.
1. Вакцину поставляют по прямым контрактам между мировым производителем и правительством. Иди попробуй предложить Pfizer прогнать контракт через кипрский офшор или заложить на заводе процентик для нужд семьи украинского чиновника.
2. Вакцину транспортируют по жестким протоколам и нормативам. Пару миллиардов, конечно, скинуть куму за логистику можно - но даже тупоголовым очевидно, что кум такое через субъект предпринимательской деятельности хрен сделает.
3. Вакцинация бесплатная и делается силами государства - то есть на самой процедуре ничего точно не заработаешь.
И вот сидят все эти пацаны и думают: так а если в этой теме нет схематоза и нет бабла - зачем нам на эту х…йню вообще отвлекаться?!
А теперь представьте себе совещание у президента где-то в сентябре: "Друзья, в мире появились вакцины. У нас стоит задача через офшоры найти и завезти их для вакцинации 40 млн украинцев. Цена не важна - главное нажива. Тратим десятки миллиардов. Кто готов?"
Нажива. Думаю, очередь готовых Тузиков тянулась бы от Банковой и до Паркового. Дрались бы в очереди и боялись бы лишний раз отойти пописять.
Поверьте, если бы в цене каждой вакцины сидели 30% отката - Pfizer и Moderna лежал бы уже в каждом серванте страны.
А тут - какие-то национальные интересы, какая-то национальная безопасность - смешно.
Безопасность без распила никому во власти не нужна.
Алексей ДАВИДЕНКО