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Европейский регулятор одобрил использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европейский регулятор одобрил использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca. Для ее использования на территории ЕС ее должна утвердить Еврокомиссия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом, который был одобрен европейским регулятором. До этого к использованию на территории ЕС допустили препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

Эксперты считают, что вакцина AstraZeneca является более дешевой, чем у конкурентов, и имеет более простые условия хранения.

При этом недостаточно данных об эффекте вакцины для людей старше 65 лет. В связи с этим в институте Коха заявили, что вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет.

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Автор: Ірина Дашківська
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По цим показникам, чума 17 ст це фейк.
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29.01.2021 09:05 Ответить
Ви зараз серйозно?
Чёрная смерть или чёрный мор - вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришёлся на 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30 до 60 % населения Европы.
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29.01.2021 09:07 Ответить
Ну так я всем ковидным диссидентам уже много раз предлагал (жаль это не урегулировано на государственном уровне): Пишешь "заяву-отказ", шо мол я такой-та та-койта, в случае, если заболею на коронавирус - ОТКАЗЫВАЮСЬ от лечения в мед. учреждениях всех форм собственности, дабы не занимать больничную койку для других людей. Коронавируса не существует, а значит лечиться от него нет смысла Європейський регулятор схвалив використання вакцини проти COVID-19 AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5606
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29.01.2021 09:16 Ответить
Vcera u nas srazu 4 vraca pomerli odnoj bolnici ot virusa .Xoroso bylo i pfizer no ix malo postavliajet tolko 25 tysiac v nedeliu nado 10 raz bolse,Moderna tak v mesiac 5 tysiac postavili.
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29.01.2021 09:23 Ответить
Хакеры взломали переписку и обнародовали претензии EС к производителям в++

https://www.youtube.com/watch?v=OZ81j7VC5zs&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81.%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C.
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29.01.2021 09:51 Ответить
Очередной маразм от невменяемой дуры. Ты эту переписку видел?
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29.01.2021 10:32 Ответить
Пророссийская позиция

Пророссийская позиция
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29.01.2021 10:00 Ответить
рашистська недовакцина Спутнік 5 ПРОТИПОКАЗАНА молодим до 25 і худим..
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29.01.2021 12:36 Ответить
 
 