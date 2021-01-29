Европейский регулятор одобрил использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca. Для ее использования на территории ЕС ее должна утвердить Еврокомиссия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом, который был одобрен европейским регулятором. До этого к использованию на территории ЕС допустили препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.
Эксперты считают, что вакцина AstraZeneca является более дешевой, чем у конкурентов, и имеет более простые условия хранения.
При этом недостаточно данных об эффекте вакцины для людей старше 65 лет. В связи с этим в институте Коха заявили, что вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет.
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