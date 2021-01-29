Європейський регулятор схвалив використання вакцини проти COVID-19 AstraZeneca
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Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Для її використання на території ЄС її має затвердити Єврокомісія.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Вакцина від AstraZeneca стала третім препаратом, допущеним до використання в ЄС для вакцинації проти коронавірусу. До цього до використання на території ЄС допустили препарати Pfizer / BioNTech і Moderna
Експерти вважають, що вакцина AstraZeneca є дешевшою, ніж у конкурентів, і має більш прості умови зберігання.
При цьому недостатньо даних про ефект вакцини для людей старше 65 років. У зв'язку з цим в інституті Коха заявили, що вакцина AstraZeneca підходить лише для людей молодше 64 років.
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