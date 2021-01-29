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Європейський регулятор схвалив використання вакцини проти COVID-19 AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Європейський регулятор схвалив використання вакцини проти COVID-19 AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило вакцину проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Для її використання на території ЄС її має затвердити Єврокомісія.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Вакцина від AstraZeneca стала третім препаратом, допущеним до використання в ЄС для вакцинації проти коронавірусу. До цього до використання на території ЄС допустили препарати Pfizer / BioNTech і Moderna

Експерти вважають, що вакцина AstraZeneca є дешевшою, ніж у конкурентів, і має більш прості умови зберігання.

При цьому недостатньо даних про ефект вакцини для людей старше 65 років. У зв'язку з цим в інституті Коха заявили, що вакцина AstraZeneca підходить лише для людей молодше 64 років.

Також читайте: Нова вакцина: компанія Novavax заявила про готовність препарату з ефективністю понад 89%

Автор: Наталя Джума
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По цим показникам, чума 17 ст це фейк.
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29.01.2021 09:05 Відповісти
Ви зараз серйозно?
Чёрная смерть или чёрный мор - вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришёлся на 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30 до 60 % населения Европы.
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29.01.2021 09:07 Відповісти
Ну так я всем ковидным диссидентам уже много раз предлагал (жаль это не урегулировано на государственном уровне): Пишешь "заяву-отказ", шо мол я такой-та та-койта, в случае, если заболею на коронавирус - ОТКАЗЫВАЮСЬ от лечения в мед. учреждениях всех форм собственности, дабы не занимать больничную койку для других людей. Коронавируса не существует, а значит лечиться от него нет смысла Європейський регулятор схвалив використання вакцини проти COVID-19 AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5606
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29.01.2021 09:16 Відповісти
Vcera u nas srazu 4 vraca pomerli odnoj bolnici ot virusa .Xoroso bylo i pfizer no ix malo postavliajet tolko 25 tysiac v nedeliu nado 10 raz bolse,Moderna tak v mesiac 5 tysiac postavili.
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29.01.2021 09:23 Відповісти
Хакеры взломали переписку и обнародовали претензии EС к производителям в++

https://www.youtube.com/watch?v=OZ81j7VC5zs&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81.%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C.
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29.01.2021 09:51 Відповісти
Очередной маразм от невменяемой дуры. Ты эту переписку видел?
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29.01.2021 10:32 Відповісти
Пророссийская позиция

Пророссийская позиция
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29.01.2021 10:00 Відповісти
рашистська недовакцина Спутнік 5 ПРОТИПОКАЗАНА молодим до 25 і худим..
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29.01.2021 12:36 Відповісти
 
 