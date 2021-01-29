РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13292 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
535 1
киберпреступление (753) СНБО (4373) кибербезопасность (638)

С начала года зафиксировано 1,4 млн инцидентов в сфере кибербезопасности, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

С начала года зафиксировано 1,4 млн инцидентов в сфере кибербезопасности, - СНБО

С начала 2021 года в Украине зафиксировано почти 14 млн инцидентов в сфере кибербезопасности.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

При этом масштабных киберугроз в этом году еще не было зафиксировано.

В то же время в последний месяц наблюдается тенденция увеличении случаев фишинга (400 тыс.) и продажи крупных баз данных.

Большинство атак в Украине были направлены на государственный сектор (более 75%). В основном они связаны с несанкционированным доступом к компьютерным системам (70% случаев), сканированием ресурсов (10% случаев) и осуществлением атак типа brute-force (7% случаев).

По данным Службы безопасности Украины, в течение 2020 года в стране были нейтрализованы 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю зафиксировано 16 хакерских атак на сайты НАБУ и Госспецсвязи

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як все ж таки багато в світі талановитих та досвічених людей! Їх би знання, досвід та натхнення та користь людства, - вони б навіть від SMS-надходжень стали супер-багачами. Але хочеться тут, зараз, якнайбільше і ЧУЖОГО!
показать весь комментарий
29.01.2021 20:22 Ответить
 
 