Від початку року зафіксовано 1,4 млн інцидентів у сфері кібербезпеки, - РНБО
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Від початку 2021 року в Україні зафіксовано майже 14 млн інцидентів у сфері кібербезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони України.
При цьому масштабних кіберзагроз цього року ще не було зафіксовано.
Водночас в останній місяць спостерігається тенденція збільшення випадків фішингу (400 тис.) і продажу великих баз даних.
Більшість атак в Україні були спрямовані на державний сектор (понад 75%). В основному вони пов'язані з несанкціонованим доступом до комп'ютерних систем (70% випадків), скануванням ресурсів (10% випадків) і здійсненням атак типу brute-force (7% випадків).
За даними Служби безпеки України, впродовж 2020 року в країні було нейтралізовано 600 кібератак на інформаційні ресурси органів влади та об'єкти критичної інфраструктури.
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