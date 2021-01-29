ОАСК открыл производство из-за остановки финансирования партии "Голос"
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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Голос" просит суд отменить решение НАПК от 23 декабря 2020 года об остановке государственного финансирования уставной деятельности партии.
ОАСК решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.
Партия "Голос" расценивает остановку государственного финансирования как давление.
Читайте на Цензор.НЕТ: Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК
Пресс-секретарь НАПК Ярема Дух объяснил, что у агентства есть две претензии к партии. Первая касается оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков, а вторая - уплаты арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
В НАПК считают, что должны сообщить налоговикам и правоохранителям о возможных нарушениях со стороны партии "Голос".
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Олег Леусенко@leusenko1 50 мин
Двічі сьогодні слухав радіо Мелодія (Пінчук).
І дві передачі російською мовою з двома ведучими!
Другий раз за тиждень в Фактах ICTV (Пінчук) цитують Вангу і що вона казала про **********.
Олігарх Пінчук, бенефіціар Зеленського, зять Кучми, пропонував обміняти Крим на Донбас.