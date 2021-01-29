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Новости Политика Украины
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ОАСК открыл производство из-за остановки финансирования партии "Голос"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК открыл производство из-за остановки финансирования партии

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску партии "Голос" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Голос" просит суд отменить решение НАПК от 23 декабря 2020 года об остановке государственного финансирования уставной деятельности партии.

ОАСК решил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Партия "Голос" расценивает остановку государственного финансирования как давление.

Читайте на Цензор.НЕТ: Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК

Пресс-секретарь НАПК Ярема Дух объяснил, что у агентства есть две претензии к партии. Первая касается оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков, а вторая - уплаты арендной платы за офисы трех территориальных организаций.

В НАПК считают, что должны сообщить налоговикам и правоохранителям о возможных нарушениях со стороны партии "Голос".

Автор: Ольга Лузан
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Голосисті заволали ,мабуть халява скінчилась !!!)))
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29.01.2021 22:42 Ответить
Так, мабуть для вас краще щоб проблеми були у голоса ніж у ОПЗЖ і слуг яких ви підтримуєте.
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30.01.2021 07:44 Ответить
такі да...



Олег Леусенко@leusenko1 50 мин

Двічі сьогодні слухав радіо Мелодія (Пінчук).
І дві передачі російською мовою з двома ведучими!
Другий раз за тиждень в Фактах ICTV (Пінчук) цитують Вангу і що вона казала про **********.
Олігарх Пінчук, бенефіціар Зеленського, зять Кучми, пропонував обміняти Крим на Донбас.
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29.01.2021 22:54 Ответить
Цей недоліквідований оаск паше в три зміни.
ОАСК відкрив провадження через зупинку фінансування партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9174
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29.01.2021 23:16 Ответить
 
 