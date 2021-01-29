ОАСК відкрив провадження через зупинку фінансування партії "Голос"

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом партії "Голос" до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Голос" просить суд скасувати рішення НАЗК від 23 грудня 2020 року про зупинення державного фінансування статутної діяльності партії.

ОАСК вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Партія "Голос" розцінює зупинку державного фінансування як тиск.

Прессекретар НАЗК Ярема Дух пояснив, що в агентства є дві претензії до партії. Перша стосується оформлення угод і актів виконаних робіт у підрядників, а друга - сплати орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.

У НАЗК вважають, що мають повідомити податківцям і правоохоронцям про можливі порушення з боку партії "Голос".

Читайте також: Фінансування "Голосу" зупинили через недостовірну інформацію у звіті, - НАЗК