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ОАСК відкрив провадження через зупинку фінансування партії "Голос"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАСК відкрив провадження через зупинку фінансування партії

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом партії "Голос" до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Голос" просить суд скасувати рішення НАЗК від 23 грудня 2020 року про зупинення державного фінансування статутної діяльності партії.

ОАСК вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Партія "Голос" розцінює зупинку державного фінансування як тиск.

Прессекретар НАЗК Ярема Дух пояснив, що в агентства є дві претензії до партії. Перша стосується оформлення угод і актів виконаних робіт у підрядників, а друга - сплати орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.

У НАЗК вважають, що мають повідомити податківцям і правоохоронцям про можливі порушення з боку партії "Голос".

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Голосисті заволали ,мабуть халява скінчилась !!!)))
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29.01.2021 22:42 Відповісти
Так, мабуть для вас краще щоб проблеми були у голоса ніж у ОПЗЖ і слуг яких ви підтримуєте.
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30.01.2021 07:44 Відповісти
такі да...



Олег Леусенко@leusenko1 50 мин

Двічі сьогодні слухав радіо Мелодія (Пінчук).
І дві передачі російською мовою з двома ведучими!
Другий раз за тиждень в Фактах ICTV (Пінчук) цитують Вангу і що вона казала про **********.
Олігарх Пінчук, бенефіціар Зеленського, зять Кучми, пропонував обміняти Крим на Донбас.
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29.01.2021 22:54 Відповісти
Цей недоліквідований оаск паше в три зміни.
ОАСК відкрив провадження через зупинку фінансування партії "Голос" - Цензор.НЕТ 9174
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29.01.2021 23:16 Відповісти
 
 