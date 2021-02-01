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Все выпускники 9-х классов смогут поступить в 10 класс, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Все выпускники 9-х классов смогут поступить в 10 класс, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет уверяет, что переформатирование сети учреждений среднего образования не приведет к массовому закрытию школ. Все 9-классники смогут поступить в 10 класс.

Об этом он сообщил в комментарии "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Все выпускники 9-х классов смогут получить полное среднее образование, то есть закончить 10 и 11 класс. Процессы переформатирования сети учебных заведений, которые осуществляют органы местного самоуправления в пределах реформы децентрализации, не приведут к массовому закрытию школ", - сказал Шкарлет.

По его словам, в 2021 году зачисление в старшую школу будет происходить в установленном порядке.

"Как и в прошлом году, оно будет происходить после издания приказа о переводе учеников 9-х классов в том же учебном заведении. Разве что ученик захотел перевестись в другое учреждение или по основаниям в соответствии с Порядком", - сказал Шкарлет.

По его словам, продолжается реформа школьного образования, которая предусматривает несколько этапов.

"Иными словами качественное образование не должно зависеть от того, школа расположена в большом городе или маленьком селе. Решить эту проблему планируем до 2027 года, когда в образовании исчезнет любая дискриминация качества по ряду финансовых, региональных или других подобных факторов. Реформа Новой украинской школы является длительной и поэтапной. Ряд трансформаций мы планируем завершить к 2027 году, после чего старшая школа (то есть 10, 11, 12 класс) станет профильной и трехлетней. Такая система начнет действовать с 1 сентября 2027 года, как это прописано в законах "Об образовании" и "О среднем образовании"", - пояснил глава МОН.

По словам министра, решение о создании сети лицеев, в которых будет старшая школа, согласно действующему законодательству, будут принимать областные или городские советы (в городах с населением более 50 тыс.).

"Но это не значит, что профильные лицеи будут создаваться только в областных центрах или крупных городах. На самом деле создание лицея будет зависеть от способности такого областного или городского совета, учредителей таких лицеев создать соответствующую материально-техническую базу. Ведь мы говорим о едином подходе к стандарту и качеству обучения, который должен быть во всех заведениях старшей школы одновременно и на едином уровне", - сказал Шкарлет.

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Также, по его словам, основатели учебных заведений должны обеспечить аудит нынешней сети учреждений профессионально-технического и высшего образования, лицеев, учреждений специализированного образования и тому подобное.

"Их материальная база может стать частью сети учреждений профильной школы. Это даст возможность спланировать следующие шаги, обсудить план развития учреждений старшей школы с общинами соответствующих населенных пунктов, в частности с родителями учеников, учителями и другими заинтересованными участниками", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что есть законодательные инициативы, наработанные народными депутатами совместно с МОН, благодаря которым в случае их принятия, может быть решена ситуация с созданием учебных заведений, в частности лицеев в теробщинах.

"В частности, речь идет о расширении возможностей местных советов самостоятельно определяться с вопросом функционирования сети учреждений образования, в том числе лицеев. Фактически предлагаться снять законодательные ограничения полномочий сельских, поселковых и местных советов, независимо от численности населения территориальных общин. Кроме того, рассматривается вопрос сохранения нынешней сети учебных заведений, обеспечивающих получение дошкольного и полного общего среднего образования на всех ее уровнях (с 1-го по 11-ый класс)", - сказал Шкарлет.

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Топ комментарии
+5
Она им неведома .
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01.02.2021 14:22
+4
Чого вони ніколи не кажуть правду ??
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01.02.2021 14:18
+4
Геніально !!! Як ми всі раніше без Шкарлета вчились ???
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01.02.2021 14:24
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Не може бути...
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01.02.2021 14:14 Ответить
Не поверите, но с пятого класса, смогут перейти в шестой
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01.02.2021 14:26 Ответить
ты немножко с немецким флагом палисся.

в Германии перейти из младших классов в средние и из средних в старшие могут только на основании результатов тестов.
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01.02.2021 14:42 Ответить
І що, ті котрі не здали тести, лишаються з 4 класами освіти?
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01.02.2021 14:49 Ответить
їх переводять до середніх класів для не дуже обдарованих, звідки тільки одна дорога - до ПТУ.

такий же відсів проходить після середніх класів - частина до старших, а інші до ПТУ

і якшо не попав до нормальних старших класів, то дорога до вишу закрита назавжди.

там вчителі нікого не заставляють вчитися.
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01.02.2021 14:54 Ответить
Як показує практика, початкові і середні класи зовсім не показник, в мене старша донька, відмінниця всюди, університет з червоним дипломом, перекладач з двох мов, працює продавцем в магазині і нормально, а старший син, напівтроєчник, ледве диплом вишу заочно отримав, вже громадянин США, має в Чернівцях три магазини, ганяє з США машини паромами, зараз місяц в Танзанії на сафарі.
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01.02.2021 15:06 Ответить
· Если человек вчёный, то ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом.
· Ну розумный! Aж страшно!(с)
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01.02.2021 15:10 Ответить
"вверх дыбом." це прикольно, а як буде "вниз дыбом"? Усі випускники 9-х класів зможуть вступити до 10 класу, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 361
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01.02.2021 15:13 Ответить
так в Німеччині ніхто не забороняє після ПТУ мати три магазини і ганяти на сафарі в Танзанії.

там просто після ПТУ майже неможливо вступити до вишу.

так само, в Німеччині ніхто не гарантує, шо після вишу людина стане мільйонером, а не продавцем в магазині.

там просто диплом про вищу освіту - це гарантія, шо в тебе є теоретичні знання
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01.02.2021 15:15 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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01.02.2021 18:27 Ответить
Неожиданно...
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01.02.2021 14:15 Ответить
Он говорит что массовых закрытий школ не будет а значит часть школ все таки закроют. Нечто подобное было и с больницами когда их укрупняли.
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01.02.2021 14:15 Ответить
Чого вони ніколи не кажуть правду ??
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01.02.2021 14:18 Ответить
Она им неведома .
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01.02.2021 14:22 Ответить
Мюнхгаузен: Но я же сказал правду!
Бургомистр: Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать. Понимаете, соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!(с)
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01.02.2021 15:11 Ответить
Оставьте детей в покое . Тошнит уже от ваших реформ .
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01.02.2021 14:20 Ответить
З 2016-го також всі діти могли перейти в 10 клас. Але не у всіх школах, тому, що зі шкіл поробили 9-річні "гімназії".
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01.02.2021 14:23 Ответить
Геніально !!! Як ми всі раніше без Шкарлета вчились ???
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01.02.2021 14:24 Ответить
І це результат лише першого дня роботи пятої сесії ВР!
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01.02.2021 14:28 Ответить
В Германии уже после 4 класса отправляют особо одаренных в пту
И нам это всеобщее среднее нафиг не надо.
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01.02.2021 14:59 Ответить

- Невежество - лучшая в мире наука, ибо даётся без труда и не печалит душу (с)
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01.02.2021 15:25 Ответить
Цікаво як, якщо скажімо з 15 шкіл міста лише одна залишається прцювати з 10-11 класами???
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01.02.2021 15:11 Ответить
Нєфіг там робити. ******* школа, це дарма витрачений час. Краще забрати дитину у якійсь коледж, може хоч професію отримає, а якщо буде тяга, то потім і продовжить навчання.
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01.02.2021 15:24 Ответить
Все 9-классники смогут поступить в 10 класс.

Вот это здобули, придурок Усі випускники 9-х класів зможуть вступити до 10 класу, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4431
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01.02.2021 15:35 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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01.02.2021 18:27 Ответить
 
 