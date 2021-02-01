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Усі випускники 9-х класів зможуть вступити до 10 класу, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Усі випускники 9-х класів зможуть вступити до 10 класу, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевняє, що переформатування мережі закладів середньої освіти не призведе до масового закриття шкіл. Усі 9-класники зможуть вступити до 10 класу.

Про це він повідомив у коментарі "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

"Усі випускники 9 класів зможуть здобути повну загальну середню освіту, тобто закінчити 10 і 11 клас. Процеси переформатування мережі закладів освіти, які здійснюють органи місцевого самоврядування в межах реформи децентралізації, не призведуть до масового закриття шкіл", - сказав Шкарлет.

За його словами, в 2021 році зарахування до старшої школи відбуватиметься за встановленим порядком.

"Як і торік, воно відбуватиметься після видання наказу про переведення учнів 9-х класів в тому ж закладі освіти. Хіба що учень захотів перевестися до іншого закладу або з підстав відповідно до Порядку", - сказав Шкарлет.

За його словами, триває реформа шкільної освіти, яка передбачає кілька етапів.

"Інакше кажучи, якісна освіта не маєзалежати від того, чи школа розташована у великому місті чи маленькому селі. Вирішити цю проблему плануємо до 2027 року, коли в освіті зникне будь-яка дискримінація якості за низкою фінансових, регіональних чи інших подібних факторів. ...Реформа Нової української школи є тривалою та поетапною. Низку трансформацій ми плануємо завершити до 2027 року, після чого старша школа (тобто 10, 11, 12 клас) стане профільною і трирічною. Така система почне діяти з 1 вересня 2027 року, як це прописано в законах "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту"", - пояснив очільник МОН.

За словами міністра освіти та науки, рішення про створення мережі ліцеїв, у яких буде старша школа, згідно з чинним законодавством прийматимуть обласні або міські ради (в містах із населенням понад 50 тисяч).

"Але це не означає, що профільні ліцеї створюватимуться лише в обласних центрах чи великих містах. Насправді створення ліцею залежатиме від спроможності такої обласної чи міської ради, засновників таких ліцеїв створити відповідну матеріально-технічну базу. Адже ми говоримо про єдиний підхід до стандарту і якості навчання, який має відбуватися в усіх закладах старшої школи одночасно і на єдиному рівні", - сказав Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не буде в школах закривати старші класи, цю тезу просувають проросійські медіа, - "слуга народу" Грищук

Також, за його словами, засновники закладів освіти мають забезпечити аудит нинішньої мережі закладів професійно-технічної та вищої освіти, ліцеїв, закладів спеціалізованої освіти тощо.

"Їхня матеріальна база може стати частиною мережі закладів профільної школи. Це дасть можливість спланувати наступні кроки, обговорити план розвитку закладів старшої школи з громадами відповідних населених пунктів, зокрема з батьками учнів, вчителями та іншими зацікавленими учасниками", - наголосив міністр.

Водночас він повідомив, що є законодавчі ініціативи, напрацьовані народними депутатами спільно з МОН, завдяки яким у разі їх ухвалення, може бути вирішена ситуація зі створенням закладів освіти, зокрема ліцеїв, в тергромадах.

"Зокрема, йдеться про розширення можливостей місцевих рад самостійно визначатися з питанням функціонування мережі закладів освіти, в тому числі ліцеїв. Фактично пропонуватиметься зняти законодавчі обмеження повноважень сільських, селищних та місцевих рад, незалежно від чисельності населення територіальних громад. Окрім того, розглядається питання збереження нинішньої мережі закладів освіти, які забезпечуватимуть здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти на всіх її рівнях (з 1-го до 11-го класу)", - сказав Шкарлет.

Також читайте: Учнів будуть переводити з 9-го класу в 10-й, поки ліцеї не стануть окремими школами, - співголова "Батьки SOS" Бондаренко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Она им неведома .
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01.02.2021 14:22
+4
Чого вони ніколи не кажуть правду ??
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01.02.2021 14:18
+4
Геніально !!! Як ми всі раніше без Шкарлета вчились ???
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01.02.2021 14:24
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01.02.2021 14:14 Відповісти
Не поверите, но с пятого класса, смогут перейти в шестой
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01.02.2021 14:26 Відповісти
ты немножко с немецким флагом палисся.

в Германии перейти из младших классов в средние и из средних в старшие могут только на основании результатов тестов.
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01.02.2021 14:42 Відповісти
І що, ті котрі не здали тести, лишаються з 4 класами освіти?
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01.02.2021 14:49 Відповісти
їх переводять до середніх класів для не дуже обдарованих, звідки тільки одна дорога - до ПТУ.

такий же відсів проходить після середніх класів - частина до старших, а інші до ПТУ

і якшо не попав до нормальних старших класів, то дорога до вишу закрита назавжди.

там вчителі нікого не заставляють вчитися.
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01.02.2021 14:54 Відповісти
Як показує практика, початкові і середні класи зовсім не показник, в мене старша донька, відмінниця всюди, університет з червоним дипломом, перекладач з двох мов, працює продавцем в магазині і нормально, а старший син, напівтроєчник, ледве диплом вишу заочно отримав, вже громадянин США, має в Чернівцях три магазини, ганяє з США машини паромами, зараз місяц в Танзанії на сафарі.
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01.02.2021 15:06 Відповісти
· Если человек вчёный, то ему уже свет переворачивается вверх ногами. Пардон, вверх дыбом.
· Ну розумный! Aж страшно!(с)
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01.02.2021 15:10 Відповісти
"вверх дыбом." це прикольно, а як буде "вниз дыбом"? Усі випускники 9-х класів зможуть вступити до 10 класу, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 361
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01.02.2021 15:13 Відповісти
так в Німеччині ніхто не забороняє після ПТУ мати три магазини і ганяти на сафарі в Танзанії.

там просто після ПТУ майже неможливо вступити до вишу.

так само, в Німеччині ніхто не гарантує, шо після вишу людина стане мільйонером, а не продавцем в магазині.

там просто диплом про вищу освіту - це гарантія, шо в тебе є теоретичні знання
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01.02.2021 15:15 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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01.02.2021 18:27 Відповісти
Неожиданно...
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01.02.2021 14:15 Відповісти
Он говорит что массовых закрытий школ не будет а значит часть школ все таки закроют. Нечто подобное было и с больницами когда их укрупняли.
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01.02.2021 14:15 Відповісти
Чого вони ніколи не кажуть правду ??
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01.02.2021 14:18 Відповісти
Она им неведома .
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01.02.2021 14:22 Відповісти
Мюнхгаузен: Но я же сказал правду!
Бургомистр: Да чёрт с ней, с правдой! Иногда нужно и соврать. Понимаете, соврать! Господи, такие очевидные вещи мне приходится объяснять барону Мюнхгаузену!(с)
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01.02.2021 15:11 Відповісти
Оставьте детей в покое . Тошнит уже от ваших реформ .
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01.02.2021 14:20 Відповісти
З 2016-го також всі діти могли перейти в 10 клас. Але не у всіх школах, тому, що зі шкіл поробили 9-річні "гімназії".
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01.02.2021 14:23 Відповісти
Геніально !!! Як ми всі раніше без Шкарлета вчились ???
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01.02.2021 14:24 Відповісти
І це результат лише першого дня роботи пятої сесії ВР!
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01.02.2021 14:28 Відповісти
В Германии уже после 4 класса отправляют особо одаренных в пту
И нам это всеобщее среднее нафиг не надо.
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01.02.2021 14:59 Відповісти

- Невежество - лучшая в мире наука, ибо даётся без труда и не печалит душу (с)
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01.02.2021 15:25 Відповісти
Цікаво як, якщо скажімо з 15 шкіл міста лише одна залишається прцювати з 10-11 класами???
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01.02.2021 15:11 Відповісти
Нєфіг там робити. ******* школа, це дарма витрачений час. Краще забрати дитину у якійсь коледж, може хоч професію отримає, а якщо буде тяга, то потім і продовжить навчання.
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01.02.2021 15:24 Відповісти
Все 9-классники смогут поступить в 10 класс.

Вот это здобули, придурок Усі випускники 9-х класів зможуть вступити до 10 класу, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4431
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01.02.2021 15:35 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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01.02.2021 18:27 Відповісти
 
 