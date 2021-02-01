Дело судьи-предателя, преследовавшего в оккупированном Крыму зампредседателя Меджлиса, передано в суд, - прокуратура АРК
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Прокуратура АР Крым и города Севастополь направила в суд обвинительное заключение в отношении крымского судьи, причастного к преследованию заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Его обвиняют в государственной измене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что указанный судья после оккупации полуострова в 2014 году, изменив присяге на верность народу Украины, перешел на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, оказывая помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что обвиняемый способствовал становлению оккупационной власти России и принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на преследование граждан Украины, несогласных с оккупацией полуострова.
"Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, указанный "судья" незаконно использовал законодательство России, в частности, принял решение о продлении срока содержания под стражей одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа", - сообщает Прокуратура АРК.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Имя и фамилия судьи не указаны. Публичных комментариев обвиняемого или его защитников нет.
В сообщении Прокуратуры АРК не указывается, к преследованию которого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа причастен судья.
Крым.Реалии отмечают, что в 2016 году следователи ФСБ возбудили против заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября 2017 года приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умеров называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.
11 сентября 2017 года российский суд приговорил заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в организации "массовых беспорядков", под которыми подразумевались протесты, связанные с оккупацией полуострова Россией.
25 октября 2017 года российские власти освободили осужденных в Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и передали их Турции, позднее Умеров и Чийгоз приехали в Киев.
В феврале 2020 года Прокуратура АР Крым объявила о подозрении 25 лицам, которые преследовали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады АР Крым.
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