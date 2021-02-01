Совбез ООН по инициативе РФ обсудит выполнение Минских соглашений

Россия инициировала обсуждение выполнения Минских соглашений в Совете безопасности ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на программу заседаний Совбеза ООН.

Обсуждение состоится в следующий четверг, 11 февраля. Его инициировала Российская Федерация.

Заседание пройдет в открытом формате при помощи видеосвязи.

Российское государственное информагентство "ТАСС" сообщает со ссылкой на источники, что заседание состоится в связи с шестилетием подписания минских соглашений.

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Ранее Великобритания, США и Эстония выступили с заявлениями о том, что обсуждение ситуации на Донбассе в Совете безопасности ООН было провокацией со стороны России. Они считают, что Москва не может быть посредником, поскольку является стороной конфликта на востоке Украины

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