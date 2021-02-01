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Новости За рубежом
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Совбез ООН (1020) минские соглашения (3221)

Совбез ООН по инициативе РФ обсудит выполнение Минских соглашений

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Совбез ООН по инициативе РФ обсудит выполнение Минских соглашений

Россия инициировала обсуждение выполнения Минских соглашений в Совете безопасности ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на программу заседаний Совбеза ООН.

Обсуждение состоится в следующий четверг, 11 февраля. Его инициировала Российская Федерация.

Заседание пройдет в открытом формате при помощи видеосвязи.

Российское государственное информагентство "ТАСС" сообщает со ссылкой на источники, что заседание состоится в связи с шестилетием подписания минских соглашений.

Читайте на Цензор.НЕТ: Совбез ООН проведет заседание из-за ситуации с Навальным в РФ

Ранее Великобритания, США и Эстония выступили с заявлениями о том, что обсуждение ситуации на Донбассе в Совете безопасности ООН было провокацией со стороны России. Они считают, что Москва не может быть посредником, поскольку является стороной конфликта на востоке Украины

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация пыталась легитимизировать представителей ОРДЛО в Совбезе ООН.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Он подписал для отмазки, чтобы потянуть время ,собрать Украинскую армию , и вооружить её, и чтобы у тебя оккупанты не отобрали твой компьютер со столом и креслом
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01.02.2021 22:44
+5
Можно только посоветовать не смотреть Г+ Г и другие мусорные каналы. Не будет всякое мерещиться.
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01.02.2021 23:04
+2
0чередная """ победа "" 3эмрази..
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01.02.2021 22:35
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Шоу маст гоу он.
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01.02.2021 22:28 Ответить
Німеччина відреагувала на заклик Франції відмовитись від "Північного потоку-2", нiмцi кажуть що це «Серйозний удар по демократії». Совбез ООН по инициативе РФ обсудит выполнение Минских соглашений - Цензор.НЕТ 5490
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01.02.2021 22:32 Ответить
0чередная """ победа "" 3эмрази..
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01.02.2021 22:35 Ответить
Поросенко подписал позорный минск, теперь в россии будет козырь постоянно шантажировать о неисполнении "это Украина такая плохая", агент путина подставил Украину, даже санкции не ввел
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01.02.2021 22:37 Ответить
Он подписал для отмазки, чтобы потянуть время ,собрать Украинскую армию , и вооружить её, и чтобы у тебя оккупанты не отобрали твой компьютер со столом и креслом
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01.02.2021 22:44 Ответить
а потом выл что если путен нападет мы не устоим? были ли это отмазки если он требовал от депутатов подписать изменения в конституцию по Донбассу
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01.02.2021 22:58 Ответить
Можно только посоветовать не смотреть Г+ Г и другие мусорные каналы. Не будет всякое мерещиться.
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01.02.2021 23:04 Ответить
У некоторых отобрали..... правда не компьютер, а аналог самого важного - био-процессор мозга.
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01.02.2021 23:08 Ответить
Вот что он добился (и это еще не полный список) - 1.Остановил наступление ВСУ. 2.Вернул часть территорий оркам(Дебальцево).3.Присоединялся к мировым санкциям против РФ в последнюю очередь и торговал до последнего с рашей. 4.Всячески мешал Нафтогазу в арбитраже. 5.Присвоил деньги Коломойского и Яныка и собрал урожай на ликвидации банков(около 150-ти банков). 6.Уронил гривну в 3 раза. 7.Наводнил армию металлоломом с "Богдана". 8. Котлы большие(Иловайск и Дебаль) и малые ... ПРОДОЛЖИТЬ !?
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02.02.2021 00:13 Ответить
З 2014 року я багато чув про "астанавіл", "вєрнул оркам" та інше.
А от п. 4 "Всячєскі мєшал Нафтогазу в арбітраже" - це щось нове.
Хотілося б почитати про це детальніше.
Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 8756
Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 4424
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02.02.2021 00:35 Ответить
какие ссылки!?.. об этом знают ВСЕ и ВСЕ есть в открытом доступе!!!
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05.02.2021 17:46 Ответить
Ну якщо все так просто, дай хоча б одне посилання. Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 7935
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06.02.2021 00:36 Ответить
Не смотри на ночь Г+Г, зебилом станешь. Хотя по поводу денег Яныка и Коломойского это что то новенькое.
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02.02.2021 09:31 Ответить
я ТВ не смотрю уже 8 лет !!! .. меньше масла кушай - тупым станешь !!! Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 4446
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05.02.2021 17:48 Ответить
причем два раза.
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02.02.2021 00:08 Ответить
Обсуждение состоится в следующий четверг, 11 февраля. Его инициировала Российская Федерация.Заседание пройдет в открытом формате при помощи видеосвязи, для всего русскоговорящего(советского) пространства и для тех кто живёт в других странах, и ненавидит эти страны.Источник: https://censor.net/ru/n3245415
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01.02.2021 22:41 Ответить
Царь хочет заявить, что дворец не его?
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01.02.2021 23:06 Ответить
 
 