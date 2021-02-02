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Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод

Росія ініціювала обговорення виконання Мінських угод у Раді безпеки ООН.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на програму засідань Радбезу ООН.

Обговорення відбудеться наступного четверга, 11 лютого. Його ініціювала Російська Федерація.

Засідання відбудеться у відкритому форматі за допомогою відеозв'язку.

Російське державне інформагентство "ТАСС" повідомляє з посиланням на джерела, що засідання відбудеться у зв'язку з шестиріччям підписання мінських угод.

Раніше Велика Британія, США й Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Вони вважають, що Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН.

Читайте також: Радбез ООН проведе засідання через ситуацію із Навальним у РФ
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Топ коментарі
+8
Он подписал для отмазки, чтобы потянуть время ,собрать Украинскую армию , и вооружить её, и чтобы у тебя оккупанты не отобрали твой компьютер со столом и креслом
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01.02.2021 22:44
+5
Можно только посоветовать не смотреть Г+ Г и другие мусорные каналы. Не будет всякое мерещиться.
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01.02.2021 23:04
+2
0чередная """ победа "" 3эмрази..
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01.02.2021 22:35
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Шоу маст гоу он.
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01.02.2021 22:28 Відповісти
Німеччина відреагувала на заклик Франції відмовитись від "Північного потоку-2", нiмцi кажуть що це «Серйозний удар по демократії». Совбез ООН по инициативе РФ обсудит выполнение Минских соглашений - Цензор.НЕТ 5490
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01.02.2021 22:32 Відповісти
0чередная """ победа "" 3эмрази..
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01.02.2021 22:35 Відповісти
Поросенко подписал позорный минск, теперь в россии будет козырь постоянно шантажировать о неисполнении "это Украина такая плохая", агент путина подставил Украину, даже санкции не ввел
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01.02.2021 22:37 Відповісти
Он подписал для отмазки, чтобы потянуть время ,собрать Украинскую армию , и вооружить её, и чтобы у тебя оккупанты не отобрали твой компьютер со столом и креслом
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01.02.2021 22:44 Відповісти
а потом выл что если путен нападет мы не устоим? были ли это отмазки если он требовал от депутатов подписать изменения в конституцию по Донбассу
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01.02.2021 22:58 Відповісти
Можно только посоветовать не смотреть Г+ Г и другие мусорные каналы. Не будет всякое мерещиться.
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01.02.2021 23:04 Відповісти
У некоторых отобрали..... правда не компьютер, а аналог самого важного - био-процессор мозга.
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01.02.2021 23:08 Відповісти
Вот что он добился (и это еще не полный список) - 1.Остановил наступление ВСУ. 2.Вернул часть территорий оркам(Дебальцево).3.Присоединялся к мировым санкциям против РФ в последнюю очередь и торговал до последнего с рашей. 4.Всячески мешал Нафтогазу в арбитраже. 5.Присвоил деньги Коломойского и Яныка и собрал урожай на ликвидации банков(около 150-ти банков). 6.Уронил гривну в 3 раза. 7.Наводнил армию металлоломом с "Богдана". 8. Котлы большие(Иловайск и Дебаль) и малые ... ПРОДОЛЖИТЬ !?
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02.02.2021 00:13 Відповісти
З 2014 року я багато чув про "астанавіл", "вєрнул оркам" та інше.
А от п. 4 "Всячєскі мєшал Нафтогазу в арбітраже" - це щось нове.
Хотілося б почитати про це детальніше.
Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 8756
Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 4424
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02.02.2021 00:35 Відповісти
какие ссылки!?.. об этом знают ВСЕ и ВСЕ есть в открытом доступе!!!
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05.02.2021 17:46 Відповісти
Ну якщо все так просто, дай хоча б одне посилання. Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 7935
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06.02.2021 00:36 Відповісти
Не смотри на ночь Г+Г, зебилом станешь. Хотя по поводу денег Яныка и Коломойского это что то новенькое.
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02.02.2021 09:31 Відповісти
я ТВ не смотрю уже 8 лет !!! .. меньше масла кушай - тупым станешь !!! Радбез ООН за ініціативи РФ обговорить виконання Мінських угод - Цензор.НЕТ 4446
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05.02.2021 17:48 Відповісти
причем два раза.
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02.02.2021 00:08 Відповісти
Обсуждение состоится в следующий четверг, 11 февраля. Его инициировала Российская Федерация.Заседание пройдет в открытом формате при помощи видеосвязи, для всего русскоговорящего(советского) пространства и для тех кто живёт в других странах, и ненавидит эти страны.Источник: https://censor.net/ru/n3245415
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01.02.2021 22:41 Відповісти
Царь хочет заявить, что дворец не его?
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01.02.2021 23:06 Відповісти
 
 