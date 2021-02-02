Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в гонке с США и Китаем по освоению Луны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее Рогозин обещал пилотируемый облет Луны до 2024 года, а высадку первых российских космонавтов на нем - к 2030. Позже срок высадки перенесли на год, а облета - сразу на четыре.

Для выполнения планов "Роскосмоса" нужно построить новый пилотируемый космический корабль и ракету-носитель. Предполагалось, что лунная программа будет использовать супертяжелую ракету "Енисей", разработку которой должны завершить до 2028 года. Однако в декабре прошлого года совет РАН по космосу рекомендовала перенести работы над ракетой на неопределенный срок.

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Не позднее 2030 года человека на Луну планирует отправить Китай. До 2023 года это собирались сделать Соединенные Штаты при администрации бывшего президента Дональда Трампа, планы администрации Джо Байдена по этому вопросу еще не объявляли.

Рогозин объяснил отставание России от конкурентов "отсутствием призового фонда" в лунной гонке. "Я неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками ... они сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну", - заявил он.

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