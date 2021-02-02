Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в гонке с США и Китаем по освоению Луны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Ранее Рогозин обещал пилотируемый облет Луны до 2024 года, а высадку первых российских космонавтов на нем - к 2030. Позже срок высадки перенесли на год, а облета - сразу на четыре.
Для выполнения планов "Роскосмоса" нужно построить новый пилотируемый космический корабль и ракету-носитель. Предполагалось, что лунная программа будет использовать супертяжелую ракету "Енисей", разработку которой должны завершить до 2028 года. Однако в декабре прошлого года совет РАН по космосу рекомендовала перенести работы над ракетой на неопределенный срок.
Не позднее 2030 года человека на Луну планирует отправить Китай. До 2023 года это собирались сделать Соединенные Штаты при администрации бывшего президента Дональда Трампа, планы администрации Джо Байдена по этому вопросу еще не объявляли.
Рогозин объяснил отставание России от конкурентов "отсутствием призового фонда" в лунной гонке. "Я неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками ... они сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну", - заявил он.
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мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
.
когда у ник Керченский мост есть с )(улом впридачу
PS Кстати, на Луну садились космические аппараты шести стран. Летать туда - не проблема. Проблема основать длительную лунную колонию. Сейчас никто не ставит задачу "слетать на Луну", сейчас ставят задачу "начать освоение Луны человеком".
Вы еще в Кремле скажите, что вы Марс освоите. Он на месте сдохнет от страха. Все эта возня на планете, чтобы вы знали именно из за этого страха. Марс они считают только своим.
Ну так что Рогозин....??? Подвинем немножко инопланетян???
А ты знаешь, что они нас инопланетянами считают? Так они заявляют.
А исследоване космоса с собаками,обезьянами и расеянами уже закончилось.
подставившим их доброе имя в "Крыму.
Потому московитам на Луну лучше не соваться - многое пойдёт не так и не туда.