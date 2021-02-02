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Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в гонке с США и Китаем по освоению Луны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Ранее Рогозин обещал пилотируемый облет Луны до 2024 года, а высадку первых российских космонавтов на нем - к 2030. Позже срок высадки перенесли на год, а облета - сразу на четыре.

Для выполнения планов "Роскосмоса" нужно построить новый пилотируемый космический корабль и ракету-носитель. Предполагалось, что лунная программа будет использовать супертяжелую ракету "Енисей", разработку которой должны завершить до 2028 года. Однако в декабре прошлого года совет РАН по космосу рекомендовала перенести работы над ракетой на неопределенный срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рогозин анонсировал миссию РФ на Венеру: Считаем, что это русская планета

Не позднее 2030 года человека на Луну планирует отправить Китай. До 2023 года это собирались сделать Соединенные Штаты при администрации бывшего президента Дональда Трампа, планы администрации Джо Байдена по этому вопросу еще не объявляли.

Рогозин объяснил отставание России от конкурентов "отсутствием призового фонда" в лунной гонке. "Я неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками ... они сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чего они сделали? Красивый, в белое покрашен, корабль. Ну, давайте свой под хохлому распишем. Компания Маска - это пирамида", - глава Роскосмоса Рогозин. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+41
Вы козлонавтов ваших на МКС накормили? Или до сих пор у "пиндосов" пожрать клянчат?
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02.02.2021 22:18
+32
вы кацапы батут "Енесей" начали плести...?\отвечай Во-Во...\
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02.02.2021 22:13
+30
Так база же на Луне уже шесть лет как есть! Правда на зуб денег нет
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 7975
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02.02.2021 22:10
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Страница 2 из 2
Байкодром Космодур ..
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02.02.2021 22:28 Ответить
Совкодроч Тоскогруд ..
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02.02.2021 22:35 Ответить
На зло маме... Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 312
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02.02.2021 22:32 Ответить
кацапы ! разбегайтесь ! старый совейский шкаф уже наклонился и будет падать на землю!
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02.02.2021 22:32 Ответить
Яка луна???? Вони хліб мотузками ріжуть
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02.02.2021 22:32 Ответить
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 4389
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02.02.2021 22:37 Ответить
дочь Гагарина: мой отец, Юрий Гагарин, В КОСМОС НЕ ЛЕТАЛ !
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg&t=10s
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02.02.2021 22:41 Ответить
Рюзьгі запустили ракєту на Місяць...Стомільонів отримали грижу...
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02.02.2021 22:40 Ответить
это што же получается, что мордовские космолетчики на луну не попадут? А кто на американской базе там туалеты чистить будет?
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02.02.2021 22:42 Ответить
********* отсосе....
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02.02.2021 22:43 Ответить
"Отцвели уж давно хризантемы в саду"...
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02.02.2021 22:43 Ответить
Как на ядерной ракете
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.

Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.

Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
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02.02.2021 22:43 Ответить
У кацапов вместо достижений постоянные неуклюжие отмазки
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02.02.2021 22:48 Ответить
Не будем участвовать в гонке т к не начем гонять
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02.02.2021 22:51 Ответить
Открыт Париж - но мне туда не надо!
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02.02.2021 22:53 Ответить
Роскосмос .. Новая программа доставки космонавтов на орбиту . !! Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 4854 .

Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 9627.
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02.02.2021 22:54 Ответить
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8928 Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 2587
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02.02.2021 23:34 Ответить
Просто денег нет, держитесь и хорошего вам настроения
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02.02.2021 22:56 Ответить
У мокшан батути не тої системи Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8409
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02.02.2021 22:57 Ответить
Это уже не гонка, это - факт!
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02.02.2021 23:00 Ответить
рузьгi казло-навти на Лунi: Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8817 Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8817 Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8817

Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 5693



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02.02.2021 23:00 Ответить
а накуя? главное - освоить бюджет.
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02.02.2021 23:02 Ответить
Батут розірвався???
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02.02.2021 23:07 Ответить
Российская база на Луне по добыче промышленного Гелия 2.
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 5411
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02.02.2021 23:18 Ответить
перенести работы над ракетой на неопределенный срок Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 6878
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02.02.2021 23:21 Ответить
рог'Оземь, так кому ты заявлял? Оно и без этого, было ясно! "Дэбил б#ля..."
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02.02.2021 23:24 Ответить
Зелен виноград.
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02.02.2021 23:25 Ответить
рассея не способна свою сибирь и дальний восток нормально освоить. куда ей на луну рыпацца
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02.02.2021 23:25 Ответить
Правильно, кацапы. Зачем эти пошлые гонки вокруг Луны? Сразу на Солнце, за братьями северокорейцами. Усі.
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02.02.2021 23:31 Ответить
Сдедует читать -Гонево по освоению Луны.
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03.02.2021 06:15 Ответить
зачем мацкалям Луна
когда у ник Керченский мост есть с )(улом впридачу
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02.02.2021 23:41 Ответить
"Батут" зламався.
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03.02.2021 01:49 Ответить
козломордые открыто бекают про свою тонкую кишку и неспроможность... а сколько было гонора и спеси.... даже про свой батутный ускоритель проболтались.... тьху, мерзкая передасня...
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02.02.2021 23:45 Ответить
Все просто, на самом деле: рогозин сам хотел полететь, но настолько большую ракету ради него никто строить не будет. И причина проста: нет такой ракеты на расее, которая способна вывести на околоземную орбиту изрядно ожиревшее тельце главы роскосмоса.
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03.02.2021 00:03 Ответить
Алиса и мелафон ахаххахах в кокошнике на луну на альфу центавру
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03.02.2021 00:32 Ответить
В общэм, кацапи будуть освоювати і розвиати береги річки Індігирки! Замість космоса. Всралися путінці, і не надулися!
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03.02.2021 01:14 Ответить
Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін - Цензор.НЕТ 8606
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03.02.2021 01:29 Ответить
50 лет назад слетали а сейчас какая то сверхзадача для всех?!
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03.02.2021 01:43 Ответить
в какой отрасли еще такой регресс?
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03.02.2021 01:45 Ответить
50 лет назад слетали на чистом авантюризме. И колоссальном, невероятном везении. Проблемы были только у "Аполлона-13", и то все остались живы-здоровы. А сейчас Луну берут в планномерную осаду - методично готовят её к промышленному освоению. А тут важен нюанс - кто первый начнет строить заводы и ракеты на Луне, тот будет владеть Солнечной Системой. Так что ставки в игре достаточно высоки, и гонка между США и Китаем будет нешуточной.
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03.02.2021 05:55 Ответить
не могут долететь спокойно но уже делаят ресурсы?! Акции не продают ещё?
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13.02.2021 19:31 Ответить
Фактически уже продают. Но если ты собираешься съязвить по этому поводу, то, я конечно, не инвестиционный банкир, но мне вложение денег в промышленное освоение Луны кажется более надежным и безопасным, чем вложение их в криптовалюты. А про сумашествие вокруг криптовалют я лучше промолчу.
PS Кстати, на Луну садились космические аппараты шести стран. Летать туда - не проблема. Проблема основать длительную лунную колонию. Сейчас никто не ставит задачу "слетать на Луну", сейчас ставят задачу "начать освоение Луны человеком".
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14.02.2021 04:39 Ответить
Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін - Цензор.НЕТ 1233
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03.02.2021 03:01 Ответить
вони спеціалісти по прісвоєнію - освоєніє це не їхнє
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03.02.2021 03:04 Ответить
цей батут порвався, несіть новий
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03.02.2021 03:10 Ответить
Батут сломался и скочь для заделки дыр на ракетах закончился
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03.02.2021 03:41 Ответить
сразу на Солнце полетят
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03.02.2021 03:44 Ответить
Ну канечна не будет! Как может маленькийм зеленый согласится, чтобы к маленьким зеленым пришли люди???
Вы еще в Кремле скажите, что вы Марс освоите. Он на месте сдохнет от страха. Все эта возня на планете, чтобы вы знали именно из за этого страха. Марс они считают только своим.
Ну так что Рогозин....??? Подвинем немножко инопланетян???
А ты знаешь, что они нас инопланетянами считают? Так они заявляют.
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03.02.2021 06:19 Ответить
А що ж таке? Невже кіно про Алису "Гостья из будущего" так кіном і залишиться?
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03.02.2021 06:33 Ответить
Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін - Цензор.НЕТ 4161
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03.02.2021 06:59 Ответить
Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін - Цензор.НЕТ 9460
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03.02.2021 07:00 Ответить
Не способны? Да....да просто не хочим 😄
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03.02.2021 08:11 Ответить
У ватных кретинов ума не хватает мост через Лену в Якутии построить.. Сахалин с материком соединить..а они за освоение луны заикаются..путлеровское отродье
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03.02.2021 08:43 Ответить
Мне понравилась последняя фраза Рогозина: "Зачем американцам снова понадобилось на Луну?" То есть он не отрицает в отличие от многих совков, что американцы таки были на Луне
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03.02.2021 08:56 Ответить
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны. Кацапы полетят сразу на Солнце (ночью), причём, - сразу все
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03.02.2021 09:08 Ответить
С китайского батута на Луну не запрыгнеш.
А исследоване космоса с собаками,обезьянами и расеянами уже закончилось.
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03.02.2021 10:03 Ответить
Зелёные человечки на Луне имеют много вопросов к российским властям,
подставившим их доброе имя в "Крыму.
Потому московитам на Луну лучше не соваться - многое пойдёт не так и не туда.
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03.02.2021 12:30 Ответить
РУССКАЯ КИБЕРДЕРЕВНЯ на Марсе.
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03.02.2021 15:02 Ответить
Бобик "Зелёный виноград" включил.
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03.02.2021 19:00 Ответить
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