Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія не братиме участі в гонці зі США і Китаєм щодо освоєння Місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Раніше Рогозін обіцяв пілотований обліт Місяця до 2024 року, а висадку перших російських космонавтів на ньому - до 2030. Пізніше термін висадки перенесли на рік, а обліт - відразу на чотири.

Для виконання планів "Роскосмосу" потрібно побудувати новий пілотований космічний корабель і ракету-носій. Передбачалося, що місячна програма використовуватиме суперважку ракету "Єнісей", розробку якої мають завершити до 2028 року. Однак у грудні минулого року рада РАН з космосу рекомендувала перенести роботи над ракетою на невизначений термін.

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Не пізніше 2030 року людину на Місяць планує відправити Китай. До 2023 року це збиралися зробити Сполучені Штати при адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, плани адміністрації Джо Байдена з цього питання ще не оголошували.

Рогозін пояснив відставання Росії від конкурентів "відсутністю призового фонду" в місячної гонці. "Я неодноразово вів переговори з керівництвом НАСА й американськими політиками... вони самі до пуття не можуть пояснити, навіщо їм знову треба на Місяць", - заявив він.

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