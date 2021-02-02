Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін
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Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія не братиме участі в гонці зі США і Китаєм щодо освоєння Місяця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Раніше Рогозін обіцяв пілотований обліт Місяця до 2024 року, а висадку перших російських космонавтів на ньому - до 2030. Пізніше термін висадки перенесли на рік, а обліт - відразу на чотири.
Для виконання планів "Роскосмосу" потрібно побудувати новий пілотований космічний корабель і ракету-носій. Передбачалося, що місячна програма використовуватиме суперважку ракету "Єнісей", розробку якої мають завершити до 2028 року. Однак у грудні минулого року рада РАН з космосу рекомендувала перенести роботи над ракетою на невизначений термін.
Не пізніше 2030 року людину на Місяць планує відправити Китай. До 2023 року це збиралися зробити Сполучені Штати при адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, плани адміністрації Джо Байдена з цього питання ще не оголошували.
Рогозін пояснив відставання Росії від конкурентів "відсутністю призового фонду" в місячної гонці. "Я неодноразово вів переговори з керівництвом НАСА й американськими політиками... вони самі до пуття не можуть пояснити, навіщо їм знову треба на Місяць", - заявив він.
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https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg&t=10s
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
.
когда у ник Керченский мост есть с )(улом впридачу
PS Кстати, на Луну садились космические аппараты шести стран. Летать туда - не проблема. Проблема основать длительную лунную колонию. Сейчас никто не ставит задачу "слетать на Луну", сейчас ставят задачу "начать освоение Луны человеком".
Вы еще в Кремле скажите, что вы Марс освоите. Он на месте сдохнет от страха. Все эта возня на планете, чтобы вы знали именно из за этого страха. Марс они считают только своим.
Ну так что Рогозин....??? Подвинем немножко инопланетян???
А ты знаешь, что они нас инопланетянами считают? Так они заявляют.
А исследоване космоса с собаками,обезьянами и расеянами уже закончилось.
подставившим их доброе имя в "Крыму.
Потому московитам на Луну лучше не соваться - многое пойдёт не так и не туда.