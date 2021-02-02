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Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія не братиме участі в гонці зі США і Китаєм щодо освоєння Місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Раніше Рогозін обіцяв пілотований обліт Місяця до 2024 року, а висадку перших російських космонавтів на ньому - до 2030. Пізніше термін висадки перенесли на рік, а обліт - відразу на чотири.

Для виконання планів "Роскосмосу" потрібно побудувати новий пілотований космічний корабель і ракету-носій. Передбачалося, що місячна програма використовуватиме суперважку ракету "Єнісей", розробку якої мають завершити до 2028 року. Однак у грудні минулого року рада РАН з космосу рекомендувала перенести роботи над ракетою на невизначений термін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 країн домовилися разом освоювати Місяць і висадити туди людей

Не пізніше 2030 року людину на Місяць планує відправити Китай. До 2023 року це збиралися зробити Сполучені Штати при адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, плани адміністрації Джо Байдена з цього питання ще не оголошували.

Рогозін пояснив відставання Росії від конкурентів "відсутністю призового фонду" в місячної гонці. "Я неодноразово вів переговори з керівництвом НАСА й американськими політиками... вони самі до пуття не можуть пояснити, навіщо їм знову треба на Місяць", - заявив він.

Читайте також: На Землю вперше за 44 роки доставили ґрунт із Місяця. ВIДЕО
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Топ коментарі
+41
Вы козлонавтов ваших на МКС накормили? Или до сих пор у "пиндосов" пожрать клянчат?
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02.02.2021 22:18
+32
вы кацапы батут "Енесей" начали плести...?\отвечай Во-Во...\
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02.02.2021 22:13
+30
Так база же на Луне уже шесть лет как есть! Правда на зуб денег нет
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 7975
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02.02.2021 22:10
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Байкодром Космодур ..
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02.02.2021 22:28 Відповісти
Совкодроч Тоскогруд ..
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02.02.2021 22:35 Відповісти
На зло маме... Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 312
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02.02.2021 22:32 Відповісти
кацапы ! разбегайтесь ! старый совейский шкаф уже наклонился и будет падать на землю!
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02.02.2021 22:32 Відповісти
Яка луна???? Вони хліб мотузками ріжуть
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02.02.2021 22:32 Відповісти
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 4389
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02.02.2021 22:37 Відповісти
дочь Гагарина: мой отец, Юрий Гагарин, В КОСМОС НЕ ЛЕТАЛ !
https://www.youtube.com/watch?v=M3vrdk0aFNg&t=10s
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02.02.2021 22:41 Відповісти
Рюзьгі запустили ракєту на Місяць...Стомільонів отримали грижу...
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02.02.2021 22:40 Відповісти
это што же получается, что мордовские космолетчики на луну не попадут? А кто на американской базе там туалеты чистить будет?
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02.02.2021 22:42 Відповісти
********* отсосе....
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02.02.2021 22:43 Відповісти
"Отцвели уж давно хризантемы в саду"...
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02.02.2021 22:43 Відповісти
Как на ядерной ракете
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.

Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.

Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
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02.02.2021 22:43 Відповісти
У кацапов вместо достижений постоянные неуклюжие отмазки
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02.02.2021 22:48 Відповісти
Не будем участвовать в гонке т к не начем гонять
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02.02.2021 22:51 Відповісти
Открыт Париж - но мне туда не надо!
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02.02.2021 22:53 Відповісти
Роскосмос .. Новая программа доставки космонавтов на орбиту . !! Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 4854 .

Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 9627.
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02.02.2021 22:54 Відповісти
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8928 Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 2587
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02.02.2021 23:34 Відповісти
Просто денег нет, держитесь и хорошего вам настроения
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02.02.2021 22:56 Відповісти
У мокшан батути не тої системи Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8409
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02.02.2021 22:57 Відповісти
Это уже не гонка, это - факт!
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02.02.2021 23:00 Відповісти
рузьгi казло-навти на Лунi: Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8817 Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8817 Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 8817

Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 5693



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02.02.2021 23:00 Відповісти
а накуя? главное - освоить бюджет.
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02.02.2021 23:02 Відповісти
Батут розірвався???
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02.02.2021 23:07 Відповісти
Российская база на Луне по добыче промышленного Гелия 2.
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 5411
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02.02.2021 23:18 Відповісти
перенести работы над ракетой на неопределенный срок Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны, - Рогозин - Цензор.НЕТ 6878
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02.02.2021 23:21 Відповісти
рог'Оземь, так кому ты заявлял? Оно и без этого, было ясно! "Дэбил б#ля..."
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02.02.2021 23:24 Відповісти
Зелен виноград.
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02.02.2021 23:25 Відповісти
рассея не способна свою сибирь и дальний восток нормально освоить. куда ей на луну рыпацца
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02.02.2021 23:25 Відповісти
Правильно, кацапы. Зачем эти пошлые гонки вокруг Луны? Сразу на Солнце, за братьями северокорейцами. Усі.
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02.02.2021 23:31 Відповісти
Сдедует читать -Гонево по освоению Луны.
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03.02.2021 06:15 Відповісти
зачем мацкалям Луна
когда у ник Керченский мост есть с )(улом впридачу
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02.02.2021 23:41 Відповісти
"Батут" зламався.
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03.02.2021 01:49 Відповісти
козломордые открыто бекают про свою тонкую кишку и неспроможность... а сколько было гонора и спеси.... даже про свой батутный ускоритель проболтались.... тьху, мерзкая передасня...
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02.02.2021 23:45 Відповісти
Все просто, на самом деле: рогозин сам хотел полететь, но настолько большую ракету ради него никто строить не будет. И причина проста: нет такой ракеты на расее, которая способна вывести на околоземную орбиту изрядно ожиревшее тельце главы роскосмоса.
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03.02.2021 00:03 Відповісти
Алиса и мелафон ахаххахах в кокошнике на луну на альфу центавру
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03.02.2021 00:32 Відповісти
В общэм, кацапи будуть освоювати і розвиати береги річки Індігирки! Замість космоса. Всралися путінці, і не надулися!
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03.02.2021 01:14 Відповісти
Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін - Цензор.НЕТ 8606
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03.02.2021 01:29 Відповісти
50 лет назад слетали а сейчас какая то сверхзадача для всех?!
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03.02.2021 01:43 Відповісти
в какой отрасли еще такой регресс?
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03.02.2021 01:45 Відповісти
50 лет назад слетали на чистом авантюризме. И колоссальном, невероятном везении. Проблемы были только у "Аполлона-13", и то все остались живы-здоровы. А сейчас Луну берут в планномерную осаду - методично готовят её к промышленному освоению. А тут важен нюанс - кто первый начнет строить заводы и ракеты на Луне, тот будет владеть Солнечной Системой. Так что ставки в игре достаточно высоки, и гонка между США и Китаем будет нешуточной.
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03.02.2021 05:55 Відповісти
не могут долететь спокойно но уже делаят ресурсы?! Акции не продают ещё?
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13.02.2021 19:31 Відповісти
Фактически уже продают. Но если ты собираешься съязвить по этому поводу, то, я конечно, не инвестиционный банкир, но мне вложение денег в промышленное освоение Луны кажется более надежным и безопасным, чем вложение их в криптовалюты. А про сумашествие вокруг криптовалют я лучше промолчу.
PS Кстати, на Луну садились космические аппараты шести стран. Летать туда - не проблема. Проблема основать длительную лунную колонию. Сейчас никто не ставит задачу "слетать на Луну", сейчас ставят задачу "начать освоение Луны человеком".
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14.02.2021 04:39 Відповісти
Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін - Цензор.НЕТ 1233
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03.02.2021 03:01 Відповісти
вони спеціалісти по прісвоєнію - освоєніє це не їхнє
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03.02.2021 03:04 Відповісти
цей батут порвався, несіть новий
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03.02.2021 03:10 Відповісти
Батут сломался и скочь для заделки дыр на ракетах закончился
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03.02.2021 03:41 Відповісти
сразу на Солнце полетят
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03.02.2021 03:44 Відповісти
Ну канечна не будет! Как может маленькийм зеленый согласится, чтобы к маленьким зеленым пришли люди???
Вы еще в Кремле скажите, что вы Марс освоите. Он на месте сдохнет от страха. Все эта возня на планете, чтобы вы знали именно из за этого страха. Марс они считают только своим.
Ну так что Рогозин....??? Подвинем немножко инопланетян???
А ты знаешь, что они нас инопланетянами считают? Так они заявляют.
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03.02.2021 06:19 Відповісти
А що ж таке? Невже кіно про Алису "Гостья из будущего" так кіном і залишиться?
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03.02.2021 06:33 Відповісти
Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін - Цензор.НЕТ 4161
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03.02.2021 06:59 Відповісти
Росія не братиме участі в гонці з освоєння Місяця, - Рогозін - Цензор.НЕТ 9460
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03.02.2021 07:00 Відповісти
Не способны? Да....да просто не хочим 😄
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03.02.2021 08:11 Відповісти
У ватных кретинов ума не хватает мост через Лену в Якутии построить.. Сахалин с материком соединить..а они за освоение луны заикаются..путлеровское отродье
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03.02.2021 08:43 Відповісти
Мне понравилась последняя фраза Рогозина: "Зачем американцам снова понадобилось на Луну?" То есть он не отрицает в отличие от многих совков, что американцы таки были на Луне
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03.02.2021 08:56 Відповісти
Россия не будет участвовать в гонке по освоению Луны. Кацапы полетят сразу на Солнце (ночью), причём, - сразу все
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03.02.2021 09:08 Відповісти
С китайского батута на Луну не запрыгнеш.
А исследоване космоса с собаками,обезьянами и расеянами уже закончилось.
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03.02.2021 10:03 Відповісти
Зелёные человечки на Луне имеют много вопросов к российским властям,
подставившим их доброе имя в "Крыму.
Потому московитам на Луну лучше не соваться - многое пойдёт не так и не туда.
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03.02.2021 12:30 Відповісти
РУССКАЯ КИБЕРДЕРЕВНЯ на Марсе.
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03.02.2021 15:02 Відповісти
Бобик "Зелёный виноград" включил.
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03.02.2021 19:00 Відповісти
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