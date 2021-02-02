РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4370 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
30 860 13
ВР (28728) земля (1920) собственность (90)

ВР приняла закон, предоставляющий право на земельный участок владельцу дома автоматически

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР приняла закон, предоставляющий право на земельный участок владельцу дома автоматически

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно единой правовой доли земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Законом установлена "автоматичность" перехода прав пользования земельным участком при переходе права собственности на расположенное на ней здание, сооружение от землепользователя к новому владельцу имущества. Законом также устанавливается обязанность приобретателя права собственности на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке государственной и коммунальной собственности, право пользования которой не оформлено в течение 30-дневного срока со дня вступления такого права собственности, осуществить соответствующие действия для оформления прав на земельный участок", - говорится в сообщении.

Согласно карточке закона №0850, его поддержали 297 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритет Кабмина в 2021 году - запуск рынка земли, - Минэкономики

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
КЛАС! 30 років не могли ділянку під дідівський будинок оформити
показать весь комментарий
02.02.2021 23:34
+4
а право на зем уч под гаражем... сараеи... туалетом ... ?
показать весь комментарий
02.02.2021 22:52
+3
Під маєтками крадіів Неньки за 30 років?!!
показать весь комментарий
02.02.2021 23:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а право на зем уч под гаражем... сараеи... туалетом ... ?
показать весь комментарий
02.02.2021 22:52 Ответить
Приняли Закон під себе.
показать весь комментарий
02.02.2021 23:08 Ответить
Що за нахлєбалово?!
Він даавно вже Мій!!
показать весь комментарий
02.02.2021 23:18 Ответить
Під маєтками крадіів Неньки за 30 років?!!
показать весь комментарий
02.02.2021 23:20 Ответить
КЛАС! 30 років не могли ділянку під дідівський будинок оформити
показать весь комментарий
02.02.2021 23:34 Ответить
купил халупу, снес халупу, построил 10 этажный дом, продал дом. хотя наверняка голосовали чисто из-за феодальных замашек. еще бы холопы работали бесплатно ...
показать весь комментарий
02.02.2021 23:43 Ответить
ОСББэшники праздновать все будут!
показать весь комментарий
03.02.2021 00:20 Ответить
Как бы ещё земельный налог не ввели раз под домом земля теперь в нашей собственности.
показать весь комментарий
03.02.2021 00:22 Ответить
Т.е. если у меня есть домик под названием дача, и если конечно он документально введён в эксплуатацию (что оч большая редкость) и тем более, если он есть в реестре как моя собственность, то земля теперь моя под ним автоматически.
показать весь комментарий
03.02.2021 00:26 Ответить
Вместе с менингитами по оформлению и налогом на землю. Ось таке ЗЕщастя для українців !!!
показать весь комментарий
03.02.2021 06:27 Ответить
моя земля под девятиэтажкйо аж джо бразилии))
показать весь комментарий
03.02.2021 00:36 Ответить
Для пересічних біда - всякі бідні ОСББ попадуть на витрати по оформленню ЗД і в майбутньому на зем.податок. Олігархам і аферистам щастя - вони брали в оренду ЗД на 49 років,щось будували але з певними обмеженнями, тепер спокійно добудують те що треба, продадуть і автоматом усі зем. витрати перейдуть до нових власників - в першу чергу ОСББ чи обслуговуючі компанії житлових комплексів.
показать весь комментарий
03.02.2021 06:24 Ответить
теперь можно строить без покупки земли ??? она сама прилипнет к дому после постройки ??
показать весь комментарий
03.02.2021 09:03 Ответить
 
 