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В ВОЗ отреагировали на пожар в инфекционной больнице Запорожья

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ВОЗ отреагировали на пожар в инфекционной больнице Запорожья

Во Всемирной организации здравоохранения выразили соболезнования семьям погибших в результате пожара в реанимационном отделении инфекционной больницы Запорожья.

Об этом написал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких", - отметил Клюге.

Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

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Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.
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Это говорит о уровне бардака в медицине,а повышать зарплаты медикам нечего и так в пакетах бухло и бабло выносят.
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04.02.2021 17:45 Ответить
это уровень бардака в Запорожской области. Новое отделение реанимации в областной больнице... Страшно представить, что творится в больницах низшего звена. Бездари у руководства областью, вот и результат!
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04.02.2021 17:52 Ответить
пля - тащусь с этих гнилых.

А какая реакция ВОЗ была на целенаправленную бомбёжку паРашниками больниц, по координатам переданным Красным крестом? Там не 1 человек погиб.
двуличные мрази...
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04.02.2021 17:52 Ответить
я про Сирию
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04.02.2021 17:53 Ответить
ВОЗ - это ОПГ. ОСТОРОЖНО !
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04.02.2021 21:20 Ответить
Кажется просто ...случайное совпадение!.....и череды случайных совпадений. Правда?

В российском городе Омск умер Сергей Максимишин, который был замглавврача по анестезиологии и реанимации Больницы скорой медицинской помощи №1, куда в августе был доставлен оппозиционер Алексей Навальный после отравления.
Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Предварительной причиной смерти 55-летнего доктора стала болезнь сердца.
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04.02.2021 18:21 Ответить
 
 