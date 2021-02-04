В ВОЗ отреагировали на пожар в инфекционной больнице Запорожья
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Во Всемирной организации здравоохранения выразили соболезнования семьям погибших в результате пожара в реанимационном отделении инфекционной больницы Запорожья.
Об этом написал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких", - отметил Клюге.
Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.
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