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У ВООЗ відреагували на пожежу в інфекційній лікарні Запоріжжя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У ВООЗ відреагували на пожежу в інфекційній лікарні Запоріжжя

У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили співчуття сім'ям загиблих унаслідок пожежі в реанімаційному відділенні інфекційної лікарні Запоріжжя.

Про це написав директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З сумом дізнався про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де перебувають пацієнти з COVID-19. Мої найщиріші співчуття тим, хто втратив близьких", - зазначив Клюге.

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Постраждалим він побажав якнайшвидшого одужання.

Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
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Это говорит о уровне бардака в медицине,а повышать зарплаты медикам нечего и так в пакетах бухло и бабло выносят.
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04.02.2021 17:45 Відповісти
это уровень бардака в Запорожской области. Новое отделение реанимации в областной больнице... Страшно представить, что творится в больницах низшего звена. Бездари у руководства областью, вот и результат!
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04.02.2021 17:52 Відповісти
пля - тащусь с этих гнилых.

А какая реакция ВОЗ была на целенаправленную бомбёжку паРашниками больниц, по координатам переданным Красным крестом? Там не 1 человек погиб.
двуличные мрази...
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04.02.2021 17:52 Відповісти
я про Сирию
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04.02.2021 17:53 Відповісти
ВОЗ - это ОПГ. ОСТОРОЖНО !
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04.02.2021 21:20 Відповісти
Кажется просто ...случайное совпадение!.....и череды случайных совпадений. Правда?

В российском городе Омск умер Сергей Максимишин, который был замглавврача по анестезиологии и реанимации Больницы скорой медицинской помощи №1, куда в августе был доставлен оппозиционер Алексей Навальный после отравления.
Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Предварительной причиной смерти 55-летнего доктора стала болезнь сердца.
Коллеги умершего сказали, что он являлся высококвалифицированным специалистом, которому удавалось успешно сочетать практическую и научную деятельность
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04.02.2021 18:21 Відповісти
 
 