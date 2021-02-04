У ВООЗ відреагували на пожежу в інфекційній лікарні Запоріжжя
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У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили співчуття сім'ям загиблих унаслідок пожежі в реанімаційному відділенні інфекційної лікарні Запоріжжя.
Про це написав директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"З сумом дізнався про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де перебувають пацієнти з COVID-19. Мої найщиріші співчуття тим, хто втратив близьких", - зазначив Клюге.
Постраждалим він побажав якнайшвидшого одужання.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.
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