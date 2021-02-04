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Новости Политика Украины
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"Арсенал" завод (9) увольнение (2508) Госкосмос (64) Наталуха Дмитрий (16)

Госкосмос уволил директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал", - "слуга народа" Наталуха

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госкосмос уволил директора Волощука,

За 17 лет на должности Игорь Волощук сдела из завода " жемчужину столичной недвижимости застройщиков всех мастей и масштабов", утверждает Дмитрий Наталуха.

Об этом он пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С июля 2004 года, когда Игорь Волощук был назначен директором ГП завод "Арсенал", в пользу тех или иных девелоперов было незаконно отчуждено более 60 000 м2 земли (преимущественно в центре Киева, метро Арсенальная) ориентировочной стоимостью около 1 миллиарда грн., с десяток корпусов и объекты недвижимости (тоже в районе метро Арсенальная) общей площадью более 40 000 м2, рыночной стоимостью более 2,3 млрд. грн", - пишет Наталуха.

По его данным, на Волощука звели 5 уголовных дел. Наталуха утверждает, что Волощуку покровительствует судья Печерского суда Киева Сергей Вовк, мэр столицы Виталий Кличко и вице-премьер-министр Олег Уруский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Скандальный судья Печерского суда Вовк запретил увольнять директора завода "Арсенал" Волощука

"С 2004 года численность работников предприятия уменьшилась с 3 285 человек до 206 человек, изготовление продукции в объемах уменьшилось с $ 16 500 000 долл. до $ 260 тыс. (> 60 раз), а вместо прибыли в $ 535 тыс., ГП завод Арсенал получит убыток в $ 422 тыс", - пишет Наталуха.

Нардеп добавил, что действующий глава Госкосмоса Михаил Лев передал в НАБУ и Офис генпрокурора несколько томов материалов о правонарушениях Волощука.

Также на Цензор.НЕТ: В Раде собирают подписи за отставку Уруского, - Наталуха

"Надеюсь только, что в результате смены руководства ГКАУ, которую на прошлой неделе на скорую руку начал господин Уруский, придет настолько же, или хотя бы - не менее достойный и бесстрашный человек, который сможет довести до конца и все начатые антикоррупционные инициативы и космические инициативы, такие, как запуск первого УКРАИНСКОГО спутника, о котором мы говорим с момента проведения выездного заседания комитета в Днепре, то есть - с марта 2020 года", - подытожил Наталуха.

Госкосмос уволил директора Волощука, угробившего завод Арсенал, - слуга народа Наталуха 01
Госкосмос уволил директора Волощука, угробившего завод Арсенал, - слуга народа Наталуха 02
Госкосмос уволил директора Волощука, угробившего завод Арсенал, - слуга народа Наталуха 03
Госкосмос уволил директора Волощука, угробившего завод Арсенал, - слуга народа Наталуха 04
Госкосмос уволил директора Волощука, угробившего завод Арсенал, - слуга народа Наталуха 05Госкосмос уволил директора Волощука, угробившего завод Арсенал, - слуга народа Наталуха 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Фотики "Зеніт" - то в Пітері, завод "ЛОМО". Арсенал робив класні апарати "Київ"
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05.02.2021 01:49
+5
Та де він там димів,я к його спеціалізація - оптичні прилади - фотоапарати, телескопи, воєнна оптика...
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04.02.2021 23:45
+3
Зеля где операция "стальные яйца"?
...токо не на рояле
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04.02.2021 23:12
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Зеля где операция "стальные яйца"?
...токо не на рояле
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04.02.2021 23:12 Ответить
Тот шо слева в космосе заочно бывал ,бо еврей наверняка Госкосмос уволил директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 9749 , я даже статью не чЫтал и сразу усё поняВ Госкосмос уволил директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 3055
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04.02.2021 23:20 Ответить
******, що за урочисті проводи на пенсію, ця курва Ігарь має сидіти, а не гуляти на спижжене.
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04.02.2021 23:21 Ответить
По морде "которая просит кирпича" видно что хапуга!
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04.02.2021 23:28 Ответить
завалил и молодец, не хрен дымить в центре города Госкосмос уволил директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 685
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04.02.2021 23:39 Ответить
Та де він там димів,я к його спеціалізація - оптичні прилади - фотоапарати, телескопи, воєнна оптика...
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04.02.2021 23:45 Ответить
супутники навіть. в музеї політеху один експонується. Держкосмос звільнив директора Волощука, який "угробив" завод "Арсенал", - "слуга народу" Наталуха - Цензор.НЕТ 6453
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05.02.2021 07:53 Ответить
Гіроскопи
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05.02.2021 10:15 Ответить
Про те, що землі Арсеналу дерибанили останні років 10-15, і так всім відомо. АЛЕ! Завод був мертвим станом десь мабуть на 2000 рік, бо підприємство було хастарілим станом на початок 90-х. Ну блін, фотики Зеніт виробництва Арсеналу хороші, але ні разу не *******!

Тому тут до Волощука питання по землі, а до його папередніков - по заводу, який не модернізували вчасно і довели до знищення!
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04.02.2021 23:44 Ответить
Фотики "Зеніт" - то в Пітері, завод "ЛОМО". Арсенал робив класні апарати "Київ"
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05.02.2021 01:49 Ответить
багато фотооб.єктивів.(Юпітер, Конвектор, Калейнар...) машинки для купюр ще й досі в банках працюють..я також працював на одному з п\я, підрозділі Арсеналу. Держкосмос звільнив директора Волощука, який "угробив" завод "Арсенал", - "слуга народу" Наталуха - Цензор.НЕТ 6901
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05.02.2021 07:56 Ответить
"Зеніт" - то Красногорськ.
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05.02.2021 12:11 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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05.02.2021 12:13 Ответить
І так, ну не був Арсенал давно уже стратегічним космічним підприємством, як пише цей слуга... Ще з 90-х років не був - з космічного там хіба телескопи маленькі робили)))
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04.02.2021 23:48 Ответить
не писти, я там працював
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05.02.2021 01:30 Ответить
"Арсенал" виробляв гіроскопи, а без них ракет не буває.
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05.02.2021 10:19 Ответить
директора Волощука, "угробившего" завод "Арсенал",
Чому угробившего в лапках, завод процвітає?
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05.02.2021 00:21 Ответить
Просто все було угроблено до нього, а він тільки вже скористався резултатами...
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05.02.2021 00:34 Ответить
.

слышь, слуга... може тебе в новостного журналиста податься ?
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05.02.2021 01:24 Ответить
Уникальный был завод. Я бы козла в назидание ...
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05.02.2021 01:29 Ответить
оце так покарали. Розграбував на мільярди - на тобі! Звільнено!
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05.02.2021 06:11 Ответить
Хирню написал этот слуга урода.
В Киеве все стратегические предприятия были разворованы еще при Кравчуке, до Кучмы ни одно уже не работало больше 2-3 месяцев в год, весь народ с кравчучками ездил в Турцию и торговал на рынках.
Начали с модного веяния - экономически обособленных предприятий, когда внутри большого предприятия создавали по 20-30 враждующих между собой.
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05.02.2021 07:20 Ответить
а никому не интересно, кто такой михаил лев и насколько он специалист в космической деятельности? или в любой другой деятельности
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05.02.2021 08:33 Ответить
Такий самий як і Рогозін. Тільки юрист, а не журналіст. Швидше за все, зебіли хочуть самі продавати будівлі та землі заводу.
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05.02.2021 10:27 Ответить
и у меня точно такое же мнение
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05.02.2021 10:39 Ответить
Может у4же пора ловить и тех кто угробил завод Артема, Радар, ВУМ Буревесник, нии Квант.
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05.02.2021 09:06 Ответить
от прызыдэнтов, всех, по цепочке в низ до директоров, замов, главбухов
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05.02.2021 12:52 Ответить
А притягти до кримінальної відповідальності? Чи 2,3 млрд. це дрібниця?
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05.02.2021 09:30 Ответить
Это результат СИСТЕМНОГО КРЕТИНИЗМА.
Ну не может никакое предприятие, получающее доходы меньше чем производство наркотиков, существовать на земле вокруг метро "Арсенальная", стоимостью сотни миллионов долларов!
Его давно нужно было перенести, а землю продать с открытого аукциона!
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05.02.2021 12:31 Ответить
 
 