65% украинцев считают себя достаточно ответственными для ношения оружия, - исследование
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При этом 62% опрошенных ощущают себя в безопасности, идя домой в темное время суток.
Об этом свидетельствуют данные первого всеукраинского исследования о запросе граждан на право вооруженной самозащиты, сообщает Цензор.НЕТ. Презентуя результаты опроса в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", организатор исследования, управляющий партнёр консалтинговой компании "PGR Consulting Group" Руслан Рохов напомнил, что в Украине до сих пор не принят закон об оружии, и люди, которые хотели бы защитить себя, не могут приобрести оружие, поскольку этот вопрос законодательно не урегулирован.
"В Украине оценивается (респондентами - ИФ) уровень преступности как очень высокий... на вопрос о том, ощущаете ли вы себя в безопасности, идя домой в тёмное время суток, 62% ответили, что "скорее да", 36% ответили, что "скорее нет"... в маленьких городах и сёлах люди чувствуют себя в безопасности, в больших городах - нет", - рассказала исполнитель исследования, замдиректора исследовательской компании "Info Sapiens" Инна Волосевич.
По ее словам, согласно данным опроса, 62% украинцев считают, что за безопасность граждан должна отвечать полиция и 34% респондентов отметили, что люди сами отвечают за собственную безопасность.
"Что может содействовать повышению уровня безопасности? 38% украинцев считают, что это реформа полиции, 21% считает, что это предоставление гражданам права законного приобретения и ношения короткоствольного оружия для самозащиты", - отметила Волосевич.
Согласно результатам опроса, 40% украинцев считают, что при возникновении угрозы жизни и здоровью необходимо по возможности защищаться самому, 33% считают, что надо спрятаться или сбежать, вызывая полицию.
"Мы спросили украинцев, хотели ли бы вам легально приобрести и иметь во владении короткоствольное огнестрельное оружие для самозащиты, или вы доверяете защиту своей жизни и имущества полиции. Тут мнения разделились: 49% скорее полагаются на полицию, а 44% хотели бы приобрести короткоствольное оружие для самозащиты", - подчеркнула замруководителя исследовательской компании.
Согласно данным опроса, 54% украинцев не знают, что в Украине нет закона об оружии, осведомлены в отсутствии законодательного регулирования владения оружием 46% респондентов.
В то же время 61% опрошенных считает, что Верховная Рада должна принять закон об оружии, 36% с этим не соглашаются. При этом, отвечая на вопрос, считаете ли себя достаточно ответственным, чтобы после обучения и экзаменов иметь в собственности короткоствольное оружие для самозащиты, 65% респондентов ответили утвердительно, 33% так не считают.
"Закон об оружии нам, безусловно, нужен. Теперь нам надо понять, какой из двух законопроектов, которые находятся в Раде, должен быть взят за основу и выйти на финальную стадию", - сказал глава наблюдательного совета Всеукраинской ассоциации собственников оружия Георий Учайкин.
Он отметил, что изначально Ассоциация подготовила один проект закона, а в дальнейшем он был негативно откорректирован.
По словам Учайкина, в профильном комитете Рады есть "лоббирование коррупционных интересов, которые существуют в системе оборота оружия".
"Нам не надо после 30 лет ожидания принимать плохой законопроект", - добавил он.
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Народный депутат и защитник Донецкого аэропорта Андрей Шараскин, в свою очередь, подчеркнул, что рассмотрение закона об оружии парламентом откладывается, а "распространяется манипуляция о легализации, о неготовности общества".
"Наша задача - показать не только альтернативный закон, который должен быть взят за основу, но и показать готовность-неготовность общества... а в Верховной Раде... донести эту информацию до народный депутатов, чтобы за основу был принят проект закона 4335-1 альтернативный, и на нем мы можем дорабатывать... украинское общество готово и требует принятия такого закона", - сказал Шараскин.
Всеукраинское социологическое исследование проведено компанией "Info Sapiens" с 1 по 3 февраля методом телефонного интервью, объем выборки составил 2012 респондентов, граничная теоретическая погрешность составляет 2,2%.
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женой на заработках. Уже был, уже нет. Жена услышала выстрел в другой комнате. Заскочила. Муж с пистолетом в руке лежит убитый. И жена и все знакомые говорят, что не было никаких оснований стреляться. Все у них было хорошо и все были довольны. Пришли к выводу, что будучи молодым, по-видимому решил поиграться и пощекотать себе нервы. Приставил к голове, а потом пришло какое-то мгновенное решение нажать на курок. И конец всему, дети сироты.
Но - как ни странно - уже всё (!) и давным-давно (!!) сказано!!!
1.19.04.15 «Український ринок нелегальної зброї найбільший в Європі: на руках у населення 4, 5 мільйонів стволів», - Голова української асоціації власників зброї Георгій Учайкін https://censor.net/ru/resonance/332892/**********************************************************************************************************;
2. 10.04.15 Виктор Трегубов «Шесть мифов о легализации оружия в Украине» http://zbroya.info/ru/blog/5716_shest-mifov-o-legalizatsii-oruzhiia-v-ukraine/;
3. 20.05.15.Игорь Тышкевич «Четыре аргумента в пользу легализации оружия в Украине» http://hvylya.net/analytics/society/chetyire-argumenta-v-polzu-legalizatsii-oruzhiya-v-ukraine.html;
4.«Майданутые американцы или сказ о том, как американский Музычко победил на выборах» https://chest-i-razym.livejournal.com/585693.html ;
Если представители власти не понимают, что такое хорошо/плохо, отказываются выполнять свои служебные обязанности, действуют против интересов собственного народа, то народ имеет полное право вынудить власть к «правильному действию» любым (!) доступным способом...
...А если народ не решается на это (ещё не дорос до этого) - то он не имеет права называться народом, он - просто - население (чтобы не сказать хуже...)
Само собой разумеется, что «люди с незарегистрированным оружием» - плохо. Но обращаясь к «власти» хочется сказать: «Ну, так сделайте так, чтобы все желающие могли приобрести / владеть им без особых проблем! Или считаете украинский народ инфантильными, недоразвитыми рабами/скотом/быдлом, а рабам - оружие - не полагается???...»
Проблема полягає в тому, легальна зброя в руках народу, автоматично невілює статус величності влади в очах народу. Влада починає сприйматися виключно, як інститут клерків на утриманні платників податків. Вся сокральність з лучезарність ставлення до посад типу - суддя,прокурор,начальник установи і тд., притаманна обивателю нині просто зникає.
Для Порошенка даний нюанс був дуже критичним і саме тому він був категорично проти. Для Зеленського ж це не критично. Не критично просто тому, що він ріс і розвивався у пострадянському суспільстві без, промивки мозку піонерією та комсомолом.
Тому на даний час ми дійсно маємо шанс.
Первая фраза в моём посте 05.02.2021 22:06 уже всё объясняет, а дальше идут аргументы/основания "что/как/зачем /почему".
Но если человек настолько невнимателен, что не способен воспринимать печатный текст - то я не вижу ни одного основания для какого-либо "диалога" с таким человеком.
так и диалога нет и не может с вами быть. тк нужно иметь уровень компетенции, что была дискуссия. а вас её нет и поэтому вы просто чужие вбросы глупые перепечатываете.
Но Вы только настаиваете на своих заблуждениях.
2. Если бы Вы были хоть капельку умнее, Вы бы обязательно уже знали бы, что ВСЁ содержание любого сознания (за исключением открытий/изобретений) - позаимствовано.
3. Я ВАМ и О ВАС - уже ВСЁ написала.
4.
До свидания!Прощайте.
(5. А "перекидываться/играть в пинг-понг постами - так предложите это таким же, как Вы недорослям-недоумкам!)
«Купите себе винтовку. Это - недорого. Дешевле модного телефона. Армейский карабин можно купить за 200...300 долларов. Ещё за 50 купите сейф, ещё за 100 - сотню патронов. Купите винтовку на последние деньги. Если их нет, продайте какую-нибудь ненужную хрень, и купите винтовку. Это - легально. Найдите время (немного), соберите справки (всего 2 и в одном месте), пройдите курсы, сдайте экзамен и получите разрешение. Узнайте в www.facebook.com/zbroya.info?fref=ts, как это сделать правильно. И купите винтовку. И раз в полгода ходите стрелять на полигон, чтобы не забыть, как это - стрелять. Чтобы не забыть, как это - быть мужчиной .Это - необходимо. Вам не придётся думать, чем встретить врага или бандита. Вам не придётся думать, сброситься вам с крыши или повеситься, после того, как на ваших глазах твари изнасиловали вашу женщину или ребёнка. Вам не придётся думать, как жить дальше под вражеским сапогом: вы успеете убить пятерых. Или двоих. Или хотя бы одного. Но их станет меньше. И, если нас будет много, их ВООБЩЕ не станет. Потому что за каждым углом их будет ждать пуля. Это - гарантия жизни. Жизни страны, жизни ваших близких, жизни ваших детей и внуков. Хотя бы один ствол на 2 украинских мужчин - это 6 000 000 стволов. Это, как минимум, 10 - 12 миллионов убитых солдат противника. Это, как минимум, 10-12 миллионов мёртвых насильников и убийц. Хотя бы один ствол на 2 мужчин - и нашу страну не победить. НИКАК. Вы скажете, что защита страны - прерогатива государства. Неправда. Как богатство страны начинается с богатства её граждан, так и защита страны начинается с защиты самих себя.Вы скажете, что государство должно дать вам оружие, когда понадобится. Не даёт? Ну и хрен с ним. Напоминаю: у нас нельзя легально купить и носить боевой пистолет. Но винтовку, карабин или ружьё - можно. Нет, НУЖНО. Государство - это вы. Страна - это вы. Так сделайте же так, чтобы мразь боялась к нам сунуться, зная, что каждый дом вооружён .Купите винтовку. И научитесь ей пользоваться, если ещё не умеете. Чтобы однажды не пожалеть о том, что её у вас нет. Будьте мужчиной. Будьте Гражданином. Купите винтовку». Автор: Дмитрий Иванов
каких 12млн насильников? если вы убьете пятерых то зона вам гарантированна. поэтому чушь не пишите и не перепечатывайте этот бред. вам или лет мало. или вы сознательно эту ересь постите. страну не победить? посмотрите нагорный карабах. война другая уже. прилетят дроны и в зальют смолой. нужно высоточное оружие а не винтовки у населения.
На кого расчитан мой пост 05.02.2021 22:07 - изложено в его первой фразе. А Вы к ним "никаким боком" не относитесь.