65% українців вважають себе достатньо відповідальними для носіння зброї, - дослідження
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Українці вважають себе достатньо відповідальними для надання їм права носіння короткоствольної зброї.
Про це свідчать дані першого всеукраїнського дослідження про запит громадян на право збройної самозахисту, повідомляє Цензор.НЕТ. Презентуючи результати опитування в п'ятницю на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", організатор дослідження, керуючий партнер консалтингової компанії "PGR Consulting Group" Руслан Рохов нагадав, що в Україні досі не прийнятий закон про зброю, і люди, які хотіли б захистити себе, не можуть придбати зброю, оскільки це питання законодавчо не врегульоване.
"В Україні оцінюється (респондентами, - ред.) рівень злочинності, як дуже високий... На запитання про те, чи почуваєтеся ви в безпеці, йдучи додому в темний час доби, 62% відповіли, що "швидше так", 36% відповіли, що "швидше ні"... У маленьких містах і селах люди почуваються в безпеці, у великих містах - ні", - розповіла виконавиця дослідження, заступниця директора дослідницької компанії Info Sapiens Інна Волосевич.
За її словами, згідно з даними опитування, 62% українців вважають, що за безпеку громадян має відповідати поліція, і 34% респондентів зазначили, що люди самі відповідають за власну безпеку.
"Що може сприяти підвищенню рівня безпеки? 38% українців вважають, що це реформа поліції, 21% вважають, що це надання громадянам права законного придбання і носіння короткоствольної зброї для самозахисту", - зазначила Волосевич.
Згідно з результатами опитування, 40% українців вважають, що в разі виникнення загрози життю і здоров'ю необхідно за змогою захищатися самому, 33% вважають, що потрібно сховатися або втекти, викликаючи поліцію.
"Ми запитали українців, чи хотіли б ви легально придбати й мати у володінні короткоствольну вогнепальну зброю для самозахисту, або ж ви довіряєте захист свого життя і майна поліції. Тут думки розділилися: 49% швидше покладаються на поліцію, а 44% хотіли би придбати короткоствольну зброю для самозахисту", - наголосила заступниця керівника дослідницької компанії.
Згідно з даними опитування, 54% українців не знають, що в Україні немає закону про зброю, знають про відсутність законодавчого регулювання володіння зброєю 46% респондентів.
Водночас 61% опитаних вважають, що Верховна Рада повинна ухвалити закон про зброю, 36% із цим не погоджуються. При цьому, відповідаючи на запитання, чи вважаєте себе досить відповідальним, щоб після навчання та іспитів мати у власності короткоствольну зброю для самозахисту, 65% респондентів відповіли ствердно, 33% так не вважають.
"Закон про зброю нам, безумовно, потрібен. Тепер ми маємо зрозуміти, який із двох законопроектів, які перебувають у ВР, має бути взятий за основу, й вийти на фінальну стадію", - сказав голова наглядової ради Всеукраїнської асоціації власників зброї Георгій Учайкін.
Він зазначив, що спочатку асоціація підготувала один проект закону, а надалі його було негативно відкориговано.
За словами Учайкіна, в профільному комітеті ВР є "лобіювання корупційних інтересів, які існують у системі обігу зброї".
"Нам не потрібно після 30 років очікування ухвалювати поганий законопроект", - додав він.
Народний депутат України Андрій Шараскін, у свою чергу, наголосив, що розгляд закону про зброю парламент відкладає, а "поширюється маніпуляція про легалізацію, про неготовність суспільства".
"Наше завдання - показати не лише альтернативний закон, який має бути взятий за основу, а й показати готовність або неготовність суспільства... а Верховна Рада має ... донести цю інформацію до народних депутатів, щоб за основу було прийнято проект закону 4335-1 альтернативний, і на ньому ми можемо доопрацьовувати... Українське суспільство готове й вимагає ухвалення такого закону", - сказав Шараскін.
Всеукраїнське соціологічне дослідження провела компанія Info Sapiens з 1 по 3 лютого методом телефонного інтерв'ю, обсяг вибірки 2012 респондентів, гранична теоретична похибка становить 2,2%.
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https://nonews.co/directory/lists/countries/crime-index
женой на заработках. Уже был, уже нет. Жена услышала выстрел в другой комнате. Заскочила. Муж с пистолетом в руке лежит убитый. И жена и все знакомые говорят, что не было никаких оснований стреляться. Все у них было хорошо и все были довольны. Пришли к выводу, что будучи молодым, по-видимому решил поиграться и пощекотать себе нервы. Приставил к голове, а потом пришло какое-то мгновенное решение нажать на курок. И конец всему, дети сироты.
Но - как ни странно - уже всё (!) и давным-давно (!!) сказано!!!
1.19.04.15 «Український ринок нелегальної зброї найбільший в Європі: на руках у населення 4, 5 мільйонів стволів», - Голова української асоціації власників зброї Георгій Учайкін https://censor.net/ru/resonance/332892/**********************************************************************************************************;
2. 10.04.15 Виктор Трегубов «Шесть мифов о легализации оружия в Украине» http://zbroya.info/ru/blog/5716_shest-mifov-o-legalizatsii-oruzhiia-v-ukraine/;
3. 20.05.15.Игорь Тышкевич «Четыре аргумента в пользу легализации оружия в Украине» http://hvylya.net/analytics/society/chetyire-argumenta-v-polzu-legalizatsii-oruzhiya-v-ukraine.html;
4.«Майданутые американцы или сказ о том, как американский Музычко победил на выборах» https://chest-i-razym.livejournal.com/585693.html ;
Если представители власти не понимают, что такое хорошо/плохо, отказываются выполнять свои служебные обязанности, действуют против интересов собственного народа, то народ имеет полное право вынудить власть к «правильному действию» любым (!) доступным способом...
...А если народ не решается на это (ещё не дорос до этого) - то он не имеет права называться народом, он - просто - население (чтобы не сказать хуже...)
Само собой разумеется, что «люди с незарегистрированным оружием» - плохо. Но обращаясь к «власти» хочется сказать: «Ну, так сделайте так, чтобы все желающие могли приобрести / владеть им без особых проблем! Или считаете украинский народ инфантильными, недоразвитыми рабами/скотом/быдлом, а рабам - оружие - не полагается???...»
Проблема полягає в тому, легальна зброя в руках народу, автоматично невілює статус величності влади в очах народу. Влада починає сприйматися виключно, як інститут клерків на утриманні платників податків. Вся сокральність з лучезарність ставлення до посад типу - суддя,прокурор,начальник установи і тд., притаманна обивателю нині просто зникає.
Для Порошенка даний нюанс був дуже критичним і саме тому він був категорично проти. Для Зеленського ж це не критично. Не критично просто тому, що він ріс і розвивався у пострадянському суспільстві без, промивки мозку піонерією та комсомолом.
Тому на даний час ми дійсно маємо шанс.
Первая фраза в моём посте 05.02.2021 22:06 уже всё объясняет, а дальше идут аргументы/основания "что/как/зачем /почему".
Но если человек настолько невнимателен, что не способен воспринимать печатный текст - то я не вижу ни одного основания для какого-либо "диалога" с таким человеком.
так и диалога нет и не может с вами быть. тк нужно иметь уровень компетенции, что была дискуссия. а вас её нет и поэтому вы просто чужие вбросы глупые перепечатываете.
Но Вы только настаиваете на своих заблуждениях.
2. Если бы Вы были хоть капельку умнее, Вы бы обязательно уже знали бы, что ВСЁ содержание любого сознания (за исключением открытий/изобретений) - позаимствовано.
3. Я ВАМ и О ВАС - уже ВСЁ написала.
4.
До свидания!Прощайте.
(5. А "перекидываться/играть в пинг-понг постами - так предложите это таким же, как Вы недорослям-недоумкам!)
«Купите себе винтовку. Это - недорого. Дешевле модного телефона. Армейский карабин можно купить за 200...300 долларов. Ещё за 50 купите сейф, ещё за 100 - сотню патронов. Купите винтовку на последние деньги. Если их нет, продайте какую-нибудь ненужную хрень, и купите винтовку. Это - легально. Найдите время (немного), соберите справки (всего 2 и в одном месте), пройдите курсы, сдайте экзамен и получите разрешение. Узнайте в www.facebook.com/zbroya.info?fref=ts, как это сделать правильно. И купите винтовку. И раз в полгода ходите стрелять на полигон, чтобы не забыть, как это - стрелять. Чтобы не забыть, как это - быть мужчиной .Это - необходимо. Вам не придётся думать, чем встретить врага или бандита. Вам не придётся думать, сброситься вам с крыши или повеситься, после того, как на ваших глазах твари изнасиловали вашу женщину или ребёнка. Вам не придётся думать, как жить дальше под вражеским сапогом: вы успеете убить пятерых. Или двоих. Или хотя бы одного. Но их станет меньше. И, если нас будет много, их ВООБЩЕ не станет. Потому что за каждым углом их будет ждать пуля. Это - гарантия жизни. Жизни страны, жизни ваших близких, жизни ваших детей и внуков. Хотя бы один ствол на 2 украинских мужчин - это 6 000 000 стволов. Это, как минимум, 10 - 12 миллионов убитых солдат противника. Это, как минимум, 10-12 миллионов мёртвых насильников и убийц. Хотя бы один ствол на 2 мужчин - и нашу страну не победить. НИКАК. Вы скажете, что защита страны - прерогатива государства. Неправда. Как богатство страны начинается с богатства её граждан, так и защита страны начинается с защиты самих себя.Вы скажете, что государство должно дать вам оружие, когда понадобится. Не даёт? Ну и хрен с ним. Напоминаю: у нас нельзя легально купить и носить боевой пистолет. Но винтовку, карабин или ружьё - можно. Нет, НУЖНО. Государство - это вы. Страна - это вы. Так сделайте же так, чтобы мразь боялась к нам сунуться, зная, что каждый дом вооружён .Купите винтовку. И научитесь ей пользоваться, если ещё не умеете. Чтобы однажды не пожалеть о том, что её у вас нет. Будьте мужчиной. Будьте Гражданином. Купите винтовку». Автор: Дмитрий Иванов
каких 12млн насильников? если вы убьете пятерых то зона вам гарантированна. поэтому чушь не пишите и не перепечатывайте этот бред. вам или лет мало. или вы сознательно эту ересь постите. страну не победить? посмотрите нагорный карабах. война другая уже. прилетят дроны и в зальют смолой. нужно высоточное оружие а не винтовки у населения.
На кого расчитан мой пост 05.02.2021 22:07 - изложено в его первой фразе. А Вы к ним "никаким боком" не относитесь.