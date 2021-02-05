В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов

В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы", - сказал чиновник.

При этом министр отметил, что проводить исследование для выявления этих штаммов дорого.

"Мы исследование периодически делаем, но не в таком большом количестве как другие страны", - сказал Степанов.

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