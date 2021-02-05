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В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов

В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы", - сказал чиновник.

При этом министр отметил, что проводить исследование для выявления этих штаммов дорого.

"Мы исследование периодически делаем, но не в таком большом количестве как другие страны", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине сейчас нет лаборатории, способной выявлять штаммы COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Чем вы собираетесь его выявлять - пальцем?
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05.02.2021 15:43
+2
Не виявили тому що нічим і нікому. Лабораторії закриті і розграбовані, а вчені, що щось могли вже на пенсії або виїхали за бугор. Єпідеміологічні факультети ліквідовані. За треть століття невпинного дерибану країни скоро залишиться одна випалена земля.(((
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05.02.2021 15:53
+2
В Україні нині проблема зробити звичайний тест на коронавірус, а цей недоумок розповідає про якісь там різні штами...... В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2582
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05.02.2021 16:02
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Чем вы собираетесь его выявлять - пальцем?
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05.02.2021 15:43 Ответить
Ішь бін дебіль! Не звертайте на нього уваги.
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05.02.2021 17:12 Ответить
А Вы его хоть искали? В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9691
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05.02.2021 15:46 Ответить
Постучи три раза по лысому "дереву" проповедник ковидный.
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05.02.2021 15:46 Ответить
Не виявили тому що нічим і нікому. Лабораторії закриті і розграбовані, а вчені, що щось могли вже на пенсії або виїхали за бугор. Єпідеміологічні факультети ліквідовані. За треть століття невпинного дерибану країни скоро залишиться одна випалена земля.(((
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05.02.2021 15:53 Ответить
...и среди выжженой земли торчит лишь один всепропальщик Nick Vasyutin В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3231
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05.02.2021 16:09 Ответить
То більше до Юлі)))
Я по натурі оптиміст, але треба щоб тут не петє-юлє-зе-і т.д.боти воювали, а пора всім об'єднувати зусилля на боротьбу з мафією в цілому, бо вона дійсно шкодить Україні по максимуму, а дій в цьому напрямку серед читачів на жаль майже немає, а стимулювати це діло якось треба.
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05.02.2021 18:43 Ответить
В Україні нині проблема зробити звичайний тест на коронавірус, а цей недоумок розповідає про якісь там різні штами...... В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2582
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05.02.2021 16:02 Ответить
...а в чем проблема сделать тест, чувак? В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2172
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05.02.2021 16:10 Ответить
Безкоштовно роблять до 10 днів. В платних клініках вартість - 1500 грн. (в середньому). І дуже сумнівно щоб десь там хтось вивчав ще який це штам.
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05.02.2021 16:29 Ответить
И чо? (с) В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2323 То, что ты перечислил - препятствие для тестирования? В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 990
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05.02.2021 16:36 Ответить
Тю.Так не выявили или дорого?
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05.02.2021 16:12 Ответить
І якщо постаратись, так і не вивлять.
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05.02.2021 16:13 Ответить
А - КАК?! Ни спецов, ни лабораторий. Или он распознает вирусы "на вкус и цвет"?!))
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05.02.2021 16:33 Ответить
На черзі гваделупський....
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05.02.2021 16:43 Ответить
Скоро таран вернется на Родину, возможно что то обнаружат..
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05.02.2021 20:54 Ответить
 
 