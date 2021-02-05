В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине пока не выявили британский и южноафриканский штаммы COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы", - сказал чиновник.
При этом министр отметил, что проводить исследование для выявления этих штаммов дорого.
"Мы исследование периодически делаем, но не в таком большом количестве как другие страны", - сказал Степанов.
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Я по натурі оптиміст, але треба щоб тут не петє-юлє-зе-і т.д.боти воювали, а пора всім об'єднувати зусилля на боротьбу з мафією в цілому, бо вона дійсно шкодить Україні по максимуму, а дій в цьому напрямку серед читачів на жаль майже немає, а стимулювати це діло якось треба.