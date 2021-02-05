Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин. Поставки начнутся уже в этом месяце, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Только что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против COVID-19. Поставки начнутся уже в феврале. Это результат длительной работы команды Министерства здравоохранения Украины.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Вакцины, которые мы получим, разработанные при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США) и производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Поставка вакцин будет реализовываться по контракту между Serum Institute и Crown Agents", - уточнил Степанов.
"Кроме того, мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце", - уточнил Степанов.
Он также отметил, что данные соглашения уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей поставки и будут подписаны в ближайшие дни.
"Напоминаю, что вакцинация украинцев будет происходить исключительно безопасной вакциной. Поэтому готовимся к началу вакцинации, которая начнется уже скоро!", - подытожил Степанов.
Как сообщалось, Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax"
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Степанов, где 700 миллионов, которые ты отдал фирме-прокладке якобы за вакцину от синовак? Прокладка их вернула?
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