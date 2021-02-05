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Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин. Поставки начнутся уже в этом месяце, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин. Поставки начнутся уже в этом месяце, - Степанов

Только что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против COVID-19. Поставки начнутся уже в феврале. Это результат длительной работы команды Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вакцины, которые мы получим, разработанные при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США) и производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия). Поставка вакцин будет реализовываться по контракту между Serum Institute и Crown Agents", - уточнил Степанов.

"Кроме того, мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце", - уточнил Степанов.

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Он также отметил, что данные соглашения уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей поставки и будут подписаны в ближайшие дни.

"Напоминаю, что вакцинация украинцев будет происходить исключительно безопасной вакциной. Поэтому готовимся к началу вакцинации, которая начнется уже скоро!", - подытожил Степанов.

Как сообщалось, Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства "AstraZeneca" и "Novavax"

Автор: Ірина Дашківська
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Йо... каждый день новые песни...
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05.02.2021 17:51 Ответить
У них песня одна. Но фальшивая. Правды там 3%, и та страшненькая. Например, завтра окажется, что вакцина, разработанная "при участии" AstraZeneca, является росийским шмурдяком. Т.к. русня давно активно набивается в "партнеры" к AstraZeneca, хочет накатывать свой Спутник на их первую дозу.
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05.02.2021 18:38 Ответить
Степанову вакцинацию в язык. Сатана.
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05.02.2021 20:21 Ответить
разработанные при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и NovaVax (США)... Опять шмурдяк хотят впарить, на этот раз индийский. Как же достало бесконечное враньё этой зелёной плесени!
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05.02.2021 17:51 Ответить
Да, я тоже заметил. Не вакцина от AstraZeneca, а вакцина, разработанная при участии AstraZeneca.

Степанов, где 700 миллионов, которые ты отдал фирме-прокладке якобы за вакцину от синовак? Прокладка их вернула?
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05.02.2021 18:45 Ответить
Такое впечатление, что вам за применение вакцин на украинцах приплачивают. Также, возможно, что вам пригрозили заблокировать ваши счета в западных банках. , где спрятаны ваши бабки. Степанов, я угадал ?
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05.02.2021 17:57 Ответить
В российских банках у него счета. И возможно, не столько счета, сколько кредиты.
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05.02.2021 18:40 Ответить
Пошли они на ***,вместе с вакцинами.
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05.02.2021 19:24 Ответить
Вакцину привезуть, а шприців не буде...
Потім привезуть шприци - не буде місць, де вакцинуватись...
Потім облаштують приміщення - вакцина вже скисне, бо холодильники зламались...
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05.02.2021 19:28 Ответить
 
 