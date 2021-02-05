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Новости Политика Украины
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Украина выражает солидарность с европейскими дипломатами, высланными из России, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина выражает солидарность с европейскими дипломатами, высланными из России, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия накануне выслала из страны за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении МИД Украины на странице в Twitter.

"Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам. Решение России противоречит Венской конвенции и является еще одним примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву", - отмечается в информации.

Как сообщалось, в МИД РФ ранее в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель в связи с высылкой немецкого дипломата из РФ напомнила, что ФРГ сохраняет за собой право расширить санкции против этой страны.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета в РФ 17 января.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
солидарность можно проявить путем высылки российских представителей: торговых, еще каких...Вроде есть консулы в разных городах. Вот это будет солидарность.
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05.02.2021 20:52
+6
А при чем тут порох? Он у Вас тоже что то украл? Так в очередь становитесь тут таких много 73%...
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05.02.2021 21:04
+3
І виражає занепокояння))
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05.02.2021 20:49
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І виражає занепокояння))
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05.02.2021 20:49 Ответить
Глибоке- по самі помідори.)))
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05.02.2021 20:50 Ответить
САБОЛЕЗНУЕМ.
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05.02.2021 21:07 Ответить
Про помідори Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 2711
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05.02.2021 21:35 Ответить
Реально дуже корисна новина для України !!!)))
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05.02.2021 21:25 Ответить
Цензор, - а где про высер лаврошади что отпустят Навального в обмен на признание Крыма кацапским? Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 1950
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05.02.2021 20:49 Ответить
солидарность можно проявить путем высылки российских представителей: торговых, еще каких...Вроде есть консулы в разных городах. Вот это будет солидарность.
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05.02.2021 20:52 Ответить
А при чем тут порох? Он у Вас тоже что то украл? Так в очередь становитесь тут таких много 73%...
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05.02.2021 21:04 Ответить
евродипломаты - тряпки , не могут согнуть в бараний рог хилых москалей, ставить кулебу во главе евродипломатии и он прижмет кацапов к ногтю, в крайнем случае, хоть пиночек поддаст
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05.02.2021 20:52 Ответить
Не смеши. Кулеба говорящая шестёрка, не более того. Прижмёт он...
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05.02.2021 22:37 Ответить
Надо было еще обеспокоенность выразить...Типа: ах как мы обеспокоены, прямо кушать не можем!
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05.02.2021 20:53 Ответить
не смотря на высылку западных дипломатов, подьезды парашной конюшни по прежнему будет кто-то загаживать )
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05.02.2021 21:00 Ответить
конечно будет! Но это исключительная привилегия Б. Обамы!))
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05.02.2021 22:10 Ответить
Я выражаю глубокую обеспокоенность. Умственным способностям западных дипломатов непонимания нацистских взглядов этого борцуна с коррупцией. Хотя Запад любит пиарить всяких там Гитлеров и Путиных, а потом делать так "ой!"
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05.02.2021 21:00 Ответить
Солидарность надо было выражать на акциях протеста 23 января, а сейчас махать кулаками смешно.
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05.02.2021 21:01 Ответить
Под Киевом в лесу на сторожке мужчина нашёл девушку она представилась Алёной и сказала ему ,что России скоро не будет Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 4763
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05.02.2021 21:19 Ответить
сестра мальчика - аутиста ?
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05.02.2021 21:22 Ответить
Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 9264 Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 7200
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05.02.2021 21:22 Ответить
 
 