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вислання (94) МЗС (3560) Росія (47263) дипломати (530)

Україна висловлює солідарність з європейськими дипломатами, висланими з Росії, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна висловлює солідарність з європейськими дипломатами, висланими з Росії, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія напередодні вислала з країни за участь у несанкціонованих акціях 23 січня в підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні МЗС України на сторінці в Twitter.

"Ми висловлюємо солідарність з німецькими, шведськими та польськими дипломатами, висланими Росією з надуманих причин. Рішення Росії суперечить Віденській конвенції і є ще одним прикладом грубого порушення Росією своїх зобов'язань щодо міжнародного права", - наголошується в інформації.

Як повідомлялося, в МЗС РФ раніше в п'ятницю повідомили, що Росія висилає з країни дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН за участь у несанкціонованих акціях 23 січня на підтримку Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у зв'язку з висилкою німецького дипломата з РФ нагадала, що ФРН зберігає за собою право розширити санкції проти цієї країни.

23, 31 січня, а також 2 лютого в Росії пройшли несанкціоновані акції в підтримку Навального, який був заарештований після прильоту в РФ 17 січня.

Симоновський суд Москви 2 лютого замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальні 3,5 роки колонії.

Читайте також: Рішення слід переглянути, - у Борреля відреагували на видворення дипломатів із РФ за участь в акції на підтримку Навального
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Топ коментарі
+6
солидарность можно проявить путем высылки российских представителей: торговых, еще каких...Вроде есть консулы в разных городах. Вот это будет солидарность.
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05.02.2021 20:52
+6
А при чем тут порох? Он у Вас тоже что то украл? Так в очередь становитесь тут таких много 73%...
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05.02.2021 21:04
+3
І виражає занепокояння))
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05.02.2021 20:49
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І виражає занепокояння))
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05.02.2021 20:49 Відповісти
Глибоке- по самі помідори.)))
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05.02.2021 20:50 Відповісти
САБОЛЕЗНУЕМ.
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05.02.2021 21:07 Відповісти
Про помідори Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 2711
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05.02.2021 21:35 Відповісти
Реально дуже корисна новина для України !!!)))
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05.02.2021 21:25 Відповісти
Цензор, - а где про высер лаврошади что отпустят Навального в обмен на признание Крыма кацапским? Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 1950
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05.02.2021 20:49 Відповісти
солидарность можно проявить путем высылки российских представителей: торговых, еще каких...Вроде есть консулы в разных городах. Вот это будет солидарность.
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05.02.2021 20:52 Відповісти
А при чем тут порох? Он у Вас тоже что то украл? Так в очередь становитесь тут таких много 73%...
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05.02.2021 21:04 Відповісти
евродипломаты - тряпки , не могут согнуть в бараний рог хилых москалей, ставить кулебу во главе евродипломатии и он прижмет кацапов к ногтю, в крайнем случае, хоть пиночек поддаст
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05.02.2021 20:52 Відповісти
Не смеши. Кулеба говорящая шестёрка, не более того. Прижмёт он...
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05.02.2021 22:37 Відповісти
Надо было еще обеспокоенность выразить...Типа: ах как мы обеспокоены, прямо кушать не можем!
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05.02.2021 20:53 Відповісти
не смотря на высылку западных дипломатов, подьезды парашной конюшни по прежнему будет кто-то загаживать )
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05.02.2021 21:00 Відповісти
конечно будет! Но это исключительная привилегия Б. Обамы!))
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05.02.2021 22:10 Відповісти
Я выражаю глубокую обеспокоенность. Умственным способностям западных дипломатов непонимания нацистских взглядов этого борцуна с коррупцией. Хотя Запад любит пиарить всяких там Гитлеров и Путиных, а потом делать так "ой!"
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05.02.2021 21:00 Відповісти
Солидарность надо было выражать на акциях протеста 23 января, а сейчас махать кулаками смешно.
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05.02.2021 21:01 Відповісти
Под Киевом в лесу на сторожке мужчина нашёл девушку она представилась Алёной и сказала ему ,что России скоро не будет Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 4763
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05.02.2021 21:19 Відповісти
сестра мальчика - аутиста ?
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05.02.2021 21:22 Відповісти
Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 9264 Украина выражает солидарность европейским дипломатам, высланным из России, - МИД - Цензор.НЕТ 7200
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05.02.2021 21:22 Відповісти
 
 