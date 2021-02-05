Україна висловлює солідарність з європейськими дипломатами, висланими з Росії, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність з дипломатами ФРН, Швеції та Польщі, яких Росія напередодні вислала з країни за участь у несанкціонованих акціях 23 січня в підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні МЗС України на сторінці в Twitter.

"Ми висловлюємо солідарність з німецькими, шведськими та польськими дипломатами, висланими Росією з надуманих причин. Рішення Росії суперечить Віденській конвенції і є ще одним прикладом грубого порушення Росією своїх зобов'язань щодо міжнародного права", - наголошується в інформації.

Як повідомлялося, в МЗС РФ раніше в п'ятницю повідомили, що Росія висилає з країни дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН за участь у несанкціонованих акціях 23 січня на підтримку Навального.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у зв'язку з висилкою німецького дипломата з РФ нагадала, що ФРН зберігає за собою право розширити санкції проти цієї країни.

23, 31 січня, а також 2 лютого в Росії пройшли несанкціоновані акції в підтримку Навального, який був заарештований після прильоту в РФ 17 січня.

Симоновський суд Москви 2 лютого замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальні 3,5 роки колонії.

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