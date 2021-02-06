Двое воинов Объединенных сил погибли, двое ранены, - пресс-центр
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Во время выдвижения на позиции в районе Марьинки трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизни третьего борются медики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций ОС из стрелкового оружия вблизи Песков получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, "где ему оказывается необходимая медицинская помощь".
"О действиях русско-оккупационных войск сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в пресс-центре.
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Люфт Ганза
@LuftGanza
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Дуже гучно сьогодні в #Макіївка В стороні #ябп періодично бої
Ці канали та МЕртвечук з Рабиновичем - злодії фашистського розливу, а ті, хто це говорить та беруть участь у цих передачах, та сприять ефіру - також фашісти та злодії.
зеля будет последней мразью если не закроет сразу и их и все их гадюшники !
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
Одужання пораненим.
Хомчак знову скаже що порушили наказ і не туда пішли. НА ТЕРИТОРІЇ СВОЄЇ КРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«6 февраля в 21.40. в Днепр военным вертолетом срочно эвакуирован защитник с минно-взрывной травмой, многочисленными осколочными ранениями, ожогом лица, предположительно, есть ранения глаз. Состояние очень тяжелое, на ИВЛ.
Ждем результат обследования в областной больнице Мечникова с участием врача из областной офтальмологической больницы.
Гражданские медики нашей Мечки, с огромным опытом боевой травмы, продолжают борьбу за жизнь и здоровье нашего земляка.
Спасибо всем военным медикам, причастным к оказанию первой медицинской помощи и эвакуации на всех этапах. Отдельная благодарность экипажу вертолетчиков за полет в сложных ночных условиях»
Одужання пораненому військовому.
Світла пам'ять загиблим.
Глибокі співчуття рідним.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.