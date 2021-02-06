Двое воинов Объединенных сил погибли, двое ранены, - пресс-центр

Во время выдвижения на позиции в районе Марьинки трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизни третьего борются медики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", - подчеркивается в сообщении.

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Кроме того в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций ОС из стрелкового оружия вблизи Песков получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, "где ему оказывается необходимая медицинская помощь".

"О действиях русско-оккупационных войск сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в пресс-центре.

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