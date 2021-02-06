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ранение (3239) Донбасс (26945) потери (3864) Объединенные силы (605)

Двое воинов Объединенных сил погибли, двое ранены, - пресс-центр

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое воинов Объединенных сил погибли, двое ранены, - пресс-центр

Во время выдвижения на позиции в районе Марьинки трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

От полученных ранений двое защитников - погибли, за жизни третьего борются медики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших воинов, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления", - подчеркивается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС

Кроме того в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций ОС из стрелкового оружия вблизи Песков получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, "где ему оказывается необходимая медицинская помощь".

"О действиях русско-оккупационных войск сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в пресс-центре.

Двое воинов Объединенных сил погибли, двое ранены, - пресс-центр 01

Также читайте: Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+90
поки членів ОПЗЖ і Шарія не посадять...
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06.02.2021 19:32
+65
а хто пообіцяв загострення на фронті після закриття сепар-каналів??? Не ОПЗЖ випадково???
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06.02.2021 19:35
+58
Курва((Скільки це може продовжуватися ????
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06.02.2021 19:31
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Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2809
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06.02.2021 20:10 Ответить



Люфт Ганза

@LuftGanza

·55 мин

Дуже гучно сьогодні в #Макіївка В стороні #ябп періодично бої
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06.02.2021 20:11 Ответить
Перемир'я в одностороньому порядку приносить тільки жертви ,ворог розуміцє тільки силу в цієї мерзоти земля під ногами має горіти ,а тут ще внутрішній ворог медвечуківська мерзота пригрозила загостренням, тільки чому бездіяльне СБУ ?
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06.02.2021 20:20 Ответить
Учора на ТВ-шоу у Шустика хтось сказав, мабуть Білецький: "Коли наші воїні чують те, що говорить 112 та ЗИк, сидячи в окопах, образи та брехню про ВСУ та Україну - у них сльози на очах"
Ці канали та МЕртвечук з Рабиновичем - злодії фашистського розливу, а ті, хто це говорить та беруть участь у цих передачах, та сприять ефіру - також фашісти та злодії.
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06.02.2021 21:05 Ответить
*сприяють ефіру
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06.02.2021 21:06 Ответить
Зараз Таран скаже не там ходили, не туди пішли, пішли без дозволу вішєстоячего.
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06.02.2021 20:27 Ответить
Сносить зелёного козла. Срочно! Иначе - п@здец!
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06.02.2021 20:34 Ответить
Вічна память героям. А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента
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06.02.2021 20:34 Ответить
Да хватит уже. Он понял, наконец, все. Смените гнев на милость.
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06.02.2021 22:02 Ответить
Может клоуну пора уже свой обещаный план Б начинать? Нет плана Б, то хотя бы идиотский план А нужно прекратить!!
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06.02.2021 20:34 Ответить
Кловун занят организацией похода на Крим.
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06.02.2021 20:37 Ответить
Пора нашим відкривати вогонь у відповідь. Москалики вже обнагліли від безкарності. Як ви думає-те, пане Верховний?
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06.02.2021 20:39 Ответить
"Хотите войны - будет вам война!" - разве не это медведчук обещал ещё в 2014 году , когда к его дому приехали майдановцы ...
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06.02.2021 20:41 Ответить
Задавити шакала.
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06.02.2021 22:45 Ответить
Только перед этим было сообщение о дистанционном минировании оккупантами наших позиций. У нас такого оружия уже нет. Потому что подписали конвенцию и выполнили (РФ даже не подписывала). Наверное таких лохов ещё поискать.
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06.02.2021 20:54 Ответить
Насыпали мин с беспилотников)))) а куле вы хотели - ещё римляне называли Si vis pacem, para bellum
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06.02.2021 22:07 Ответить
Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 460
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06.02.2021 20:58 Ответить
Усі відведення -- це і є здача території. Спочатку Донбас.
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06.02.2021 22:51 Ответить
100%, активизация боевиков на Донбассе это ответка мертвечука на закрытие его каналов !
зеля будет последней мразью если не закроет сразу и их и все их гадюшники !
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06.02.2021 20:59 Ответить
почему будет? Он и есть мразь. Эта диверсия связана с договорами о разминировании, которые пропихнул Ермак. Как результат - активизация диверсионных групп. Как следствие - имеем то, что имеем. Первопричина - зеленский.
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06.02.2021 23:30 Ответить
Срочно принять Закон!!
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
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06.02.2021 21:10 Ответить
*******
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07.02.2021 07:09 Ответить
коли вже нарешті ВСІ, колись 73%ві, зебіли зрозуміють, що слова зеленої шмарклі нічого не варті, останні в тому числі.. воно, зелене, - балаболка на довєрії і за чужим сценарієм..
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06.02.2021 21:23 Ответить
Коли Іловайск та Дебальцево повернуться назад і перестануть лизати щось переможцю сивочолому ,перемогу здобувають громадяни ,а не президенти....
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06.02.2021 21:55 Ответить
......армия баранов, возглавляемая львом, всегда одержит верх над армией львов, возглавляемых бараном.. (с)
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07.02.2021 15:26 Ответить
На жаль у нас як не свиня ,то підсвинок....
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08.02.2021 09:09 Ответить
Вічна Слава Героям.....(((
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06.02.2021 21:25 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.

Хомчак знову скаже що порушили наказ і не туда пішли. НА ТЕРИТОРІЇ СВОЄЇ КРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.02.2021 21:29 Ответить
"Во время выдвижения на позиции"... Люди добрі! Невже всі жертви, які понесли і несуть наші вояки нічому їх не навчили за майже 7 років війни? Скільки вже було підривів у складі груп війсковиків! Вони там що в обнімку ходять? Чому не дотримуються елементарні правила безпеки при висуненні на позиції?. Як організована служба, якщо на шляхах виходу на позиції можна без проблем ставити розтяжки, невідомі пристрої і т.п. Це питання в однаковій мірі, як до командирів, так і до бійців.
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06.02.2021 21:29 Ответить
Зараз нема - через годину -розтяжка...плюс дистанційне мінування....
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06.02.2021 21:57 Ответить
Що означає: зараз не має, а через годину розтяжка? Я так розумію, що троє бійців з розташування взводного опорного пункту висувалися на пункт спостереження. Явно, що вони йшли міняти тих, хто там пильно чергував. Питання: як там організоване чергування, якщо в тилу спостережного пункту на шляху до взводного опорного пункту можна вільно ставити розтяжки? Але навіть, якщо таке можливе і всі про це знають, то чому бійці пересуваються не по одному з дотриманням безпечної дистанції, а всі троє потрапляють у зону враження вибуху. (маю право це говорити тому, що колись сам вчив своїх бійців)
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06.02.2021 23:27 Ответить
Хтось з відомих писав - ніщо так не деморалізує армію ,як відсутність наступу.......але все одно хлопці загинули на війні ,захищаючи свою землю....зразу пішли на Небо...
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07.02.2021 09:06 Ответить
Мене б більше влаштували ці хлопці на землі.
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07.02.2021 18:45 Ответить
То що? З окопів не вилазити? Але їх і в окопах ******** з безпілотників.
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06.02.2021 22:57 Ответить
Кацапські виродки активізувалися, скільки у нас уже поранених і вбитих за останні дні? Що, нєлох, попортили наші загиблі тобі статистику?
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06.02.2021 21:30 Ответить
3+6, не 2+2.
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06.02.2021 21:30 Ответить
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
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06.02.2021 21:32 Ответить
Нужно просто прекратить стрелять
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06.02.2021 21:36 Ответить
В сети пишут что не мины и подрыв. Миномет
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06.02.2021 21:42 Ответить
на ответку хоть мертведчука с бойком пристрелите
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06.02.2021 22:48 Ответить
пусть лучше в СИЗО вздернутся...)
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06.02.2021 23:23 Ответить
Якщо командування зрадники, то треба йти в партизани.
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06.02.2021 22:59 Ответить
///
«6 февраля в 21.40. в Днепр военным вертолетом срочно эвакуирован защитник с минно-взрывной травмой, многочисленными осколочными ранениями, ожогом лица, предположительно, есть ранения глаз. Состояние очень тяжелое, на ИВЛ.
Ждем результат обследования в областной больнице Мечникова с участием врача из областной офтальмологической больницы.
Гражданские медики нашей Мечки, с огромным опытом боевой травмы, продолжают борьбу за жизнь и здоровье нашего земляка.
Спасибо всем военным медикам, причастным к оказанию первой медицинской помощи и эвакуации на всех этапах. Отдельная благодарность экипажу вертолетчиков за полет в сложных ночных условиях»
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06.02.2021 23:10 Ответить
Петушарий и ОПЗЖопка слов на ветер не бросают.
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06.02.2021 23:27 Ответить
Дуже боляче.

Одужання пораненому військовому.
Світла пам'ять загиблим.
Глибокі співчуття рідним.
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06.02.2021 23:39 Ответить
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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07.02.2021 01:39 Ответить
****** ПЕРЕМИРИЯ!
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07.02.2021 01:50 Ответить
Надо нанять амбала,что бы полюбил Бубочку нетрадиционным путем...
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07.02.2021 02:15 Ответить
Дякуємо вам, пане Бутусов, що регулярно інформуєте нас про наші втрати на фронті. Але вам не насточортіло топтатися по граблям, показуйте втрати противника, якщо вони є. На хрен ви продовжуєте вганяти суспільство в безвихідність? "У нас втрати", "Ми знову втратили" , "На сході втрати". Ви, що зовсім не бачите наших перемог? Ми наносимо враження супостату, там, з нашої сторони, не сидять хлопчики для биття.
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07.02.2021 02:34 Ответить
Дякуємо вам, пане Бутусов, що регулярно інформуєте нас про наші втрати на фронті. Але вам не насточортіло топтатися по граблям, показуйте втрати противника, якщо вони є. На хрен ви продовжуєте вганяти суспільство в безвихідність? "У нас втрати", "Ми знову втратили" , "На сході втрати". Ви, що зовсім не бачите наших перемог? Ми наносимо враження супостату, там, з нашої сторони, не сидять хлопчики для биття.
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07.02.2021 02:34 Ответить
звинувачення це добре...Але я не розумію---ЯК НАРОД----чому іде війна???е два варіанти відповіді-----1--ЩОБ НЕ БУЛО ВІЙНИ----ПОТРІБНО ЩОБИ УКРАІНА СТАЛА ЧАСТИНОЮ РОССІІ 2....ЩОБ НЕ БУЛО ВІЙНИ-----ПОТРІБНО ЩОБИ УКРАІНА СТАЛА ЧАСТИНОЮ ЕВРОПИ І НАТО......іншого не дано.....що краще---потрібно думати народу
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07.02.2021 03:25 Ответить
і у мене до Вас особисте запитання згідно міжнародних ЗАКОНІВ-----ЧИ Е У УКРАІНИ КОРДОНИ ТЕРИТОРІІ ??????і які вони?????це можно встановити через міжнародні суди.......ЯКЩО СУД ВИЗНАЕ ..ЩО УКРАІНСЬКИЙ НАРОД --ВОЛОДІЕ ТЕРИТОРІЕЮ БУДАПЕШТСКОГО ДОГОВОРУ.......тоді весь народ піде на війну і поверне свій дім....а якщо НІ----тоді потрібно ИТИ ДРУГИМ ПУТЕМ.....все інше ----балачки мужиків пітарасів
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07.02.2021 03:42 Ответить
а если мину поставили ещё при пирожнике?
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07.02.2021 04:28 Ответить
Там где мразоту тоталитарного руцкого мира изгнали полность-Мир, а где коллаборанты сидят безнаказанно - война.
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07.02.2021 09:25 Ответить
А что наши в ответ? Пишут бумажки?
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07.02.2021 11:03 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4624

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2927
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07.02.2021 13:58 Ответить
Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7475
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07.02.2021 15:02 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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07.02.2021 17:22 Ответить
Золоті слова.
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07.02.2021 17:43 Ответить
Кров українських вояк на руках Зе клоунів які руйнують ЗСУ зсередини, про розформування аеророзвідки вже всі знають Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4761
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07.02.2021 15:04 Ответить
земрази довольны.....
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07.02.2021 17:35 Ответить
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
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07.02.2021 23:18 Ответить
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