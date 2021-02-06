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Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр

Новини Цензор.НЕТ Події

Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр

Під час висування на позиції у районі Мар'їнки три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Унаслідок поранень два захисники загинули, за життя третього борються медики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання", - наголошується у повідомленні.

Читайте також: Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС

Крім того, унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій ОС зі стрілецької зброї поблизу Пісків зазнав вогнепального поранення один український захисник. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, "де йому надають необхідну медичну допомогу".

"Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили в пресцентрі.

Два воїни Обєднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр 01

Читайте також: Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ
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Топ коментарі
+90
поки членів ОПЗЖ і Шарія не посадять...
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06.02.2021 19:32
+65
а хто пообіцяв загострення на фронті після закриття сепар-каналів??? Не ОПЗЖ випадково???
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06.02.2021 19:35
+58
Курва((Скільки це може продовжуватися ????
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06.02.2021 19:31
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Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2809
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06.02.2021 20:10 Відповісти



Люфт Ганза

@LuftGanza

·55 мин

Дуже гучно сьогодні в #Макіївка В стороні #ябп періодично бої
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06.02.2021 20:11 Відповісти
Перемир'я в одностороньому порядку приносить тільки жертви ,ворог розуміцє тільки силу в цієї мерзоти земля під ногами має горіти ,а тут ще внутрішній ворог медвечуківська мерзота пригрозила загостренням, тільки чому бездіяльне СБУ ?
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06.02.2021 20:20 Відповісти
Учора на ТВ-шоу у Шустика хтось сказав, мабуть Білецький: "Коли наші воїні чують те, що говорить 112 та ЗИк, сидячи в окопах, образи та брехню про ВСУ та Україну - у них сльози на очах"
Ці канали та МЕртвечук з Рабиновичем - злодії фашистського розливу, а ті, хто це говорить та беруть участь у цих передачах, та сприять ефіру - також фашісти та злодії.
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06.02.2021 21:05 Відповісти
*сприяють ефіру
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06.02.2021 21:06 Відповісти
Зараз Таран скаже не там ходили, не туди пішли, пішли без дозволу вішєстоячего.
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06.02.2021 20:27 Відповісти
Сносить зелёного козла. Срочно! Иначе - п@здец!
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06.02.2021 20:34 Відповісти
Вічна память героям. А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента
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06.02.2021 20:34 Відповісти
Да хватит уже. Он понял, наконец, все. Смените гнев на милость.
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06.02.2021 22:02 Відповісти
Может клоуну пора уже свой обещаный план Б начинать? Нет плана Б, то хотя бы идиотский план А нужно прекратить!!
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06.02.2021 20:34 Відповісти
Кловун занят организацией похода на Крим.
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06.02.2021 20:37 Відповісти
Пора нашим відкривати вогонь у відповідь. Москалики вже обнагліли від безкарності. Як ви думає-те, пане Верховний?
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06.02.2021 20:39 Відповісти
"Хотите войны - будет вам война!" - разве не это медведчук обещал ещё в 2014 году , когда к его дому приехали майдановцы ...
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06.02.2021 20:41 Відповісти
Задавити шакала.
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06.02.2021 22:45 Відповісти
Только перед этим было сообщение о дистанционном минировании оккупантами наших позиций. У нас такого оружия уже нет. Потому что подписали конвенцию и выполнили (РФ даже не подписывала). Наверное таких лохов ещё поискать.
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06.02.2021 20:54 Відповісти
Насыпали мин с беспилотников)))) а куле вы хотели - ещё римляне называли Si vis pacem, para bellum
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06.02.2021 22:07 Відповісти
Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 460
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06.02.2021 20:58 Відповісти
Усі відведення -- це і є здача території. Спочатку Донбас.
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06.02.2021 22:51 Відповісти
100%, активизация боевиков на Донбассе это ответка мертвечука на закрытие его каналов !
зеля будет последней мразью если не закроет сразу и их и все их гадюшники !
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06.02.2021 20:59 Відповісти
почему будет? Он и есть мразь. Эта диверсия связана с договорами о разминировании, которые пропихнул Ермак. Как результат - активизация диверсионных групп. Как следствие - имеем то, что имеем. Первопричина - зеленский.
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06.02.2021 23:30 Відповісти
Срочно принять Закон!!
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
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06.02.2021 21:10 Відповісти
*******
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07.02.2021 07:09 Відповісти
коли вже нарешті ВСІ, колись 73%ві, зебіли зрозуміють, що слова зеленої шмарклі нічого не варті, останні в тому числі.. воно, зелене, - балаболка на довєрії і за чужим сценарієм..
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06.02.2021 21:23 Відповісти
Коли Іловайск та Дебальцево повернуться назад і перестануть лизати щось переможцю сивочолому ,перемогу здобувають громадяни ,а не президенти....
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06.02.2021 21:55 Відповісти
......армия баранов, возглавляемая львом, всегда одержит верх над армией львов, возглавляемых бараном.. (с)
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07.02.2021 15:26 Відповісти
На жаль у нас як не свиня ,то підсвинок....
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08.02.2021 09:09 Відповісти
Вічна Слава Героям.....(((
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06.02.2021 21:25 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.

Хомчак знову скаже що порушили наказ і не туда пішли. НА ТЕРИТОРІЇ СВОЄЇ КРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.02.2021 21:29 Відповісти
"Во время выдвижения на позиции"... Люди добрі! Невже всі жертви, які понесли і несуть наші вояки нічому їх не навчили за майже 7 років війни? Скільки вже було підривів у складі груп війсковиків! Вони там що в обнімку ходять? Чому не дотримуються елементарні правила безпеки при висуненні на позиції?. Як організована служба, якщо на шляхах виходу на позиції можна без проблем ставити розтяжки, невідомі пристрої і т.п. Це питання в однаковій мірі, як до командирів, так і до бійців.
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06.02.2021 21:29 Відповісти
Зараз нема - через годину -розтяжка...плюс дистанційне мінування....
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06.02.2021 21:57 Відповісти
Що означає: зараз не має, а через годину розтяжка? Я так розумію, що троє бійців з розташування взводного опорного пункту висувалися на пункт спостереження. Явно, що вони йшли міняти тих, хто там пильно чергував. Питання: як там організоване чергування, якщо в тилу спостережного пункту на шляху до взводного опорного пункту можна вільно ставити розтяжки? Але навіть, якщо таке можливе і всі про це знають, то чому бійці пересуваються не по одному з дотриманням безпечної дистанції, а всі троє потрапляють у зону враження вибуху. (маю право це говорити тому, що колись сам вчив своїх бійців)
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06.02.2021 23:27 Відповісти
Хтось з відомих писав - ніщо так не деморалізує армію ,як відсутність наступу.......але все одно хлопці загинули на війні ,захищаючи свою землю....зразу пішли на Небо...
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07.02.2021 09:06 Відповісти
Мене б більше влаштували ці хлопці на землі.
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07.02.2021 18:45 Відповісти
То що? З окопів не вилазити? Але їх і в окопах ******** з безпілотників.
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06.02.2021 22:57 Відповісти
Кацапські виродки активізувалися, скільки у нас уже поранених і вбитих за останні дні? Що, нєлох, попортили наші загиблі тобі статистику?
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06.02.2021 21:30 Відповісти
3+6, не 2+2.
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06.02.2021 21:30 Відповісти
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
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06.02.2021 21:32 Відповісти
Нужно просто прекратить стрелять
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06.02.2021 21:36 Відповісти
В сети пишут что не мины и подрыв. Миномет
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06.02.2021 21:42 Відповісти
на ответку хоть мертведчука с бойком пристрелите
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06.02.2021 22:48 Відповісти
пусть лучше в СИЗО вздернутся...)
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06.02.2021 23:23 Відповісти
Якщо командування зрадники, то треба йти в партизани.
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06.02.2021 22:59 Відповісти
///
«6 февраля в 21.40. в Днепр военным вертолетом срочно эвакуирован защитник с минно-взрывной травмой, многочисленными осколочными ранениями, ожогом лица, предположительно, есть ранения глаз. Состояние очень тяжелое, на ИВЛ.
Ждем результат обследования в областной больнице Мечникова с участием врача из областной офтальмологической больницы.
Гражданские медики нашей Мечки, с огромным опытом боевой травмы, продолжают борьбу за жизнь и здоровье нашего земляка.
Спасибо всем военным медикам, причастным к оказанию первой медицинской помощи и эвакуации на всех этапах. Отдельная благодарность экипажу вертолетчиков за полет в сложных ночных условиях»
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06.02.2021 23:10 Відповісти
Петушарий и ОПЗЖопка слов на ветер не бросают.
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06.02.2021 23:27 Відповісти
Дуже боляче.

Одужання пораненому військовому.
Світла пам'ять загиблим.
Глибокі співчуття рідним.
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06.02.2021 23:39 Відповісти
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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07.02.2021 01:39 Відповісти
****** ПЕРЕМИРИЯ!
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07.02.2021 01:50 Відповісти
Надо нанять амбала,что бы полюбил Бубочку нетрадиционным путем...
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07.02.2021 02:15 Відповісти
Дякуємо вам, пане Бутусов, що регулярно інформуєте нас про наші втрати на фронті. Але вам не насточортіло топтатися по граблям, показуйте втрати противника, якщо вони є. На хрен ви продовжуєте вганяти суспільство в безвихідність? "У нас втрати", "Ми знову втратили" , "На сході втрати". Ви, що зовсім не бачите наших перемог? Ми наносимо враження супостату, там, з нашої сторони, не сидять хлопчики для биття.
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07.02.2021 02:34 Відповісти
Дякуємо вам, пане Бутусов, що регулярно інформуєте нас про наші втрати на фронті. Але вам не насточортіло топтатися по граблям, показуйте втрати противника, якщо вони є. На хрен ви продовжуєте вганяти суспільство в безвихідність? "У нас втрати", "Ми знову втратили" , "На сході втрати". Ви, що зовсім не бачите наших перемог? Ми наносимо враження супостату, там, з нашої сторони, не сидять хлопчики для биття.
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07.02.2021 02:34 Відповісти
звинувачення це добре...Але я не розумію---ЯК НАРОД----чому іде війна???е два варіанти відповіді-----1--ЩОБ НЕ БУЛО ВІЙНИ----ПОТРІБНО ЩОБИ УКРАІНА СТАЛА ЧАСТИНОЮ РОССІІ 2....ЩОБ НЕ БУЛО ВІЙНИ-----ПОТРІБНО ЩОБИ УКРАІНА СТАЛА ЧАСТИНОЮ ЕВРОПИ І НАТО......іншого не дано.....що краще---потрібно думати народу
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07.02.2021 03:25 Відповісти
і у мене до Вас особисте запитання згідно міжнародних ЗАКОНІВ-----ЧИ Е У УКРАІНИ КОРДОНИ ТЕРИТОРІІ ??????і які вони?????це можно встановити через міжнародні суди.......ЯКЩО СУД ВИЗНАЕ ..ЩО УКРАІНСЬКИЙ НАРОД --ВОЛОДІЕ ТЕРИТОРІЕЮ БУДАПЕШТСКОГО ДОГОВОРУ.......тоді весь народ піде на війну і поверне свій дім....а якщо НІ----тоді потрібно ИТИ ДРУГИМ ПУТЕМ.....все інше ----балачки мужиків пітарасів
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07.02.2021 03:42 Відповісти
а если мину поставили ещё при пирожнике?
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07.02.2021 04:28 Відповісти
Там где мразоту тоталитарного руцкого мира изгнали полность-Мир, а где коллаборанты сидят безнаказанно - война.
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07.02.2021 09:25 Відповісти
А что наши в ответ? Пишут бумажки?
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07.02.2021 11:03 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4624

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2927
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07.02.2021 13:58 Відповісти
Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7475
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07.02.2021 15:02 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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07.02.2021 17:22 Відповісти
Золоті слова.
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07.02.2021 17:43 Відповісти
Кров українських вояк на руках Зе клоунів які руйнують ЗСУ зсередини, про розформування аеророзвідки вже всі знають Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4761
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07.02.2021 15:04 Відповісти
земрази довольны.....
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07.02.2021 17:35 Відповісти
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
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07.02.2021 23:18 Відповісти
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