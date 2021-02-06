Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр
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Під час висування на позиції у районі Мар'їнки три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Унаслідок поранень два захисники загинули, за життя третього борються медики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.
"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання", - наголошується у повідомленні.
Крім того, унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій ОС зі стрілецької зброї поблизу Пісків зазнав вогнепального поранення один український захисник. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, "де йому надають необхідну медичну допомогу".
"Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили в пресцентрі.
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Люфт Ганза
@LuftGanza
·55 мин
Дуже гучно сьогодні в #Макіївка В стороні #ябп періодично бої
Ці канали та МЕртвечук з Рабиновичем - злодії фашистського розливу, а ті, хто це говорить та беруть участь у цих передачах, та сприять ефіру - також фашісти та злодії.
зеля будет последней мразью если не закроет сразу и их и все их гадюшники !
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
Одужання пораненим.
Хомчак знову скаже що порушили наказ і не туда пішли. НА ТЕРИТОРІЇ СВОЄЇ КРАЇНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«6 февраля в 21.40. в Днепр военным вертолетом срочно эвакуирован защитник с минно-взрывной травмой, многочисленными осколочными ранениями, ожогом лица, предположительно, есть ранения глаз. Состояние очень тяжелое, на ИВЛ.
Ждем результат обследования в областной больнице Мечникова с участием врача из областной офтальмологической больницы.
Гражданские медики нашей Мечки, с огромным опытом боевой травмы, продолжают борьбу за жизнь и здоровье нашего земляка.
Спасибо всем военным медикам, причастным к оказанию первой медицинской помощи и эвакуации на всех этапах. Отдельная благодарность экипажу вертолетчиков за полет в сложных ночных условиях»
Одужання пораненому військовому.
Світла пам'ять загиблим.
Глибокі співчуття рідним.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.