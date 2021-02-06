Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр

Під час висування на позиції у районі Мар'їнки три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Унаслідок поранень два захисники загинули, за життя третього борються медики, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі і щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю бажає якнайшвидшого одужання", - наголошується у повідомленні.

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Крім того, унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій ОС зі стрілецької зброї поблизу Пісків зазнав вогнепального поранення один український захисник. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, "де йому надають необхідну медичну допомогу".

"Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили в пресцентрі.

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