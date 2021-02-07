РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
29171 посетитель онлайн
Новости Происшествия
3812 36
ранение (1625) Донбасс (16132)

Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток"

Российско-оккупационные войска 7 февраля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские власти должны жестко реагировать на российские провокации на Донбассе, иначе будет очевидна наша слабость, - Кравчук

Напомним, за минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе. Враг 13 раз нарушил режим "тишины". 

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+28
Щвидкого одужання нашому захиснику.
Що верховний головнокомандувач? Санкції для його запоребрикових бізнеспартнерів, чи режим "тиші" не порушено?
показать весь комментарий
07.02.2021 20:14
+22
А жодна падла з банкової за добу про втрати так і не сказала ...
показать весь комментарий
07.02.2021 20:14
+21
Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 5578
показать весь комментарий
07.02.2021 20:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щвидкого одужання нашому захиснику.
Що верховний головнокомандувач? Санкції для його запоребрикових бізнеспартнерів, чи режим "тиші" не порушено?
показать весь комментарий
07.02.2021 20:14 Ответить
Лицемер!!!
показать весь комментарий
07.02.2021 20:23 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !!!)))
показать весь комментарий
07.02.2021 20:39 Ответить
Ох! І вам також здоров'я,; бо грішним ділом, запідозрив, що адміни покарали...
показать весь комментарий
07.02.2021 21:49 Ответить
А жодна падла з банкової за добу про втрати так і не сказала ...
показать весь комментарий
07.02.2021 20:14 Ответить
Будь проклята , кремлёвская крыса путен! Сдохни в муках и гори в Аду! Пусть передохнут от кремлёвской вакцины все лугандонские выродки, стреляющие в наших солдат....Может пора снять запрет с огневого ответа агрессору? Украинские воины должны отвечать шквальным огнём на любой выстрел с вражеской стороны....
показать весь комментарий
07.02.2021 20:18 Ответить
Найбільша провина на 73%-вому лохтораті , який обирає вселяку сепарсько-колорадську гидоту !!! Начувайтесь українці ,за спиною зеленої плісняви причаїлась дупа зажопінців !!!)))
показать весь комментарий
07.02.2021 20:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YMONv_sTks0+%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 смотри и просвещайся.Ну или бань,петина тварь.за "нарушение правил."
показать весь комментарий
08.02.2021 01:08 Ответить
)9уйло , здохне ,але в Росіі міліони )(уйлів ,прийде наступний )(уйло !!! Треба чавити вщент українських гнид від московських вошей ,це більш небезпечні істоти ніж московити !!)))
показать весь комментарий
07.02.2021 20:44 Ответить
молчит главнокакбыкомандующий...а ведь должен же был что-то крякнуть...
(что-то ничего про ответку не было...как и всегда)
показать весь комментарий
07.02.2021 20:20 Ответить
Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 5578
показать весь комментарий
07.02.2021 20:21 Ответить
Сашко, потрібна твоя підтримка (а може ще когось) за посиланням..... Там все зрозумієш.

Посилання: 07.02.2021 23:23
показать весь комментарий
07.02.2021 23:59 Ответить
Не відкриваається, якась помилка
показать весь комментарий
08.02.2021 08:35 Ответить
уклонист, трус, пустозвон, брехун, членограй, шут - кто угодно, только не главнокомандующий. Зеленский, после Януковича, это страшный сон Украины №2.
показать весь комментарий
07.02.2021 20:43 Ответить
Вы правы, поэтому я так и пишу - главноКАКБЫкомандующий
показать весь комментарий
07.02.2021 20:45 Ответить
а наступ іде по всіх напрямах
Сергій Мельничук@SergeKremp 10 мин
Як тільки Зеленський почав купувати електроенергію в ре фе, у нас "випадково" почали ламатися енергоблоки...
Та, которая...@JhoneSmith7
... внезапно "поломались" сразу 9 энергоблоков, из них сразу 7 - у Ренатлеонидыча
Hellis@13Hellis_13
Киевоблэнерго Ахметова.
Ни свою страницу открыть, ни счет скачать...

Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 8078
показать весь комментарий
07.02.2021 20:26 Ответить
а де зараз зберігаються відомі потужні далекобійні снайперськи Барети, у Львові, на складі?
показать весь комментарий
07.02.2021 20:27 Ответить
Смерть, біль та сльози замість "перемир'я"..........

Одужання нашому пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
показать весь комментарий
07.02.2021 20:40 Ответить



Наталія

@nataliya140114


мовчать, як би нічого не відбувається Це жах-СтрелятьПерестали..по приказу Зе! Втрачаемо Захисникiв! Що далi? Робити вигляд що все Ок? Зе ..це Бiда..загрався.. Вічна пам"ять загиблим
, здоров"я пораненим
і нехай сторицею повернеться це тим, хто винен в тому, що відбувається

Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7985
показать весь комментарий
07.02.2021 20:41 Ответить
Чому мовчить Зеоманський ?
Невже другий день поспіль відмічає день народження своєї лєді ?
показать весь комментарий
07.02.2021 20:42 Ответить
"Привет с большого бодуна!" !!!))))
показать весь комментарий
07.02.2021 20:57 Ответить
.... "блєді"
показать весь комментарий
07.02.2021 23:29 Ответить
Зє бубочка хай ще покопирсається у дупі путєна - пошукає там миру...
показать весь комментарий
07.02.2021 20:46 Ответить
РАБссия ведет против Украины информационную войну,политическую,экономическую,кибервойну,диверсионную войну,а пропагандоны Скабеевы ведут психологическую войну...,а Украина жива...,Северный поток вам в дупло вояки долбанные... Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4589
показать весь комментарий
07.02.2021 21:39 Ответить
Знову снайпер?
Так схоже...
показать весь комментарий
07.02.2021 21:56 Ответить
Найшвидшого одужання герою. А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє.
показать весь комментарий
07.02.2021 22:16 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
показать весь комментарий
07.02.2021 22:44 Ответить
На фронте уже который день раненые и погибшие, а зеленые федейрасты у кацапов электричество покупают. Кому еще не хватало доказательств, что зеленский и его гребанная шобла - это такие же враги для украинцев, как и кацапы?!
показать весь комментарий
07.02.2021 23:08 Ответить
Набагато гірші і небезпечніші ніж кацапи !! І цієї гидоти в Україні незчисленна кількість !!!))))
показать весь комментарий
07.02.2021 23:20 Ответить
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
показать весь комментарий
07.02.2021 23:19 Ответить
Це так наш "пацрійот" вава з дєрьмаками і кравчучками "ищут мир в очке ***** и план Б", поки москалі не кваплячись викошують ряди захисників України. Невже є ще такі наївні котрі вважають що ЗЄля з авакяном закрили канали мердведчука від великої любові до України чи ненависті до рахи ? Це таким методом ЗЕкодло хоче збити рейтинг жопоблоку.
показать весь комментарий
07.02.2021 23:36 Ответить
06.‎02.‎2021

В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
показать весь комментарий
08.02.2021 09:03 Ответить
Наши воины продолжают гибнуть и получать увечья..А ведь совсем недавно ОС посетил сам Хомчак. Он, что там миролюбство и пацифизм главковерха Зе пропагандировал? За такие потери в ВСУ гнать надо этого приспособленца в три шеи из армии без всяких льгот и выплат.
показать весь комментарий
08.02.2021 13:05 Ответить
 
 