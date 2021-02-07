Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Российско-оккупационные войска 7 февраля в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, за минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе. Враг 13 раз нарушил режим "тишины".
Пожалуйста, подождите...
Що верховний головнокомандувач? Санкції для його запоребрикових бізнеспартнерів, чи режим "тиші" не порушено?
(что-то ничего про ответку не было...как и всегда)
Посилання: 07.02.2021 23:23
Сергій Мельничук@SergeKremp 10 мин
Як тільки Зеленський почав купувати електроенергію в ре фе, у нас "випадково" почали ламатися енергоблоки...
Та, которая...@JhoneSmith7
... внезапно "поломались" сразу 9 энергоблоков, из них сразу 7 - у Ренатлеонидыча
Hellis@13Hellis_13
Киевоблэнерго Ахметова.
Ни свою страницу открыть, ни счет скачать...
Одужання нашому пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
Наталія
@nataliya140114
мовчать, як би нічого не відбувається Це жах-СтрелятьПерестали..по приказу Зе! Втрачаемо Захисникiв! Що далi? Робити вигляд що все Ок? Зе ..це Бiда..загрався.. Вічна пам"ять загиблим
, здоров"я пораненим
і нехай сторицею повернеться це тим, хто винен в тому, що відбувається
Невже другий день поспіль відмічає день народження своєї лєді ?
Так схоже...
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .