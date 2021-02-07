УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
28882 відвідувача онлайн
Новини Події
3812 36
поранення (1413) Донбас (14568)

Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події

Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід"

Російсько-окупаційні війська 7 лютого вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається належна медична допомога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте також: Українська влада має жорстко реагувати на російські провокації на Донбасі, інакше буде очевидною наша слабкість, - Кравчук

Нагадаємо, за минулу добу два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. Ворог 13 разів порушив режим тиші.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+28
Щвидкого одужання нашому захиснику.
Що верховний головнокомандувач? Санкції для його запоребрикових бізнеспартнерів, чи режим "тиші" не порушено?
показати весь коментар
07.02.2021 20:14
+22
А жодна падла з банкової за добу про втрати так і не сказала ...
показати весь коментар
07.02.2021 20:14
+21
Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 5578
показати весь коментар
07.02.2021 20:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щвидкого одужання нашому захиснику.
Що верховний головнокомандувач? Санкції для його запоребрикових бізнеспартнерів, чи режим "тиші" не порушено?
показати весь коментар
07.02.2021 20:14 Відповісти
Лицемер!!!
показати весь коментар
07.02.2021 20:23 Відповісти
Ось таке воно зелене перемир"я !!!)))
показати весь коментар
07.02.2021 20:39 Відповісти
Ох! І вам також здоров'я,; бо грішним ділом, запідозрив, що адміни покарали...
показати весь коментар
07.02.2021 21:49 Відповісти
А жодна падла з банкової за добу про втрати так і не сказала ...
показати весь коментар
07.02.2021 20:14 Відповісти
Будь проклята , кремлёвская крыса путен! Сдохни в муках и гори в Аду! Пусть передохнут от кремлёвской вакцины все лугандонские выродки, стреляющие в наших солдат....Может пора снять запрет с огневого ответа агрессору? Украинские воины должны отвечать шквальным огнём на любой выстрел с вражеской стороны....
показати весь коментар
07.02.2021 20:18 Відповісти
Найбільша провина на 73%-вому лохтораті , який обирає вселяку сепарсько-колорадську гидоту !!! Начувайтесь українці ,за спиною зеленої плісняви причаїлась дупа зажопінців !!!)))
показати весь коментар
07.02.2021 20:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YMONv_sTks0+%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 смотри и просвещайся.Ну или бань,петина тварь.за "нарушение правил."
показати весь коментар
08.02.2021 01:08 Відповісти
)9уйло , здохне ,але в Росіі міліони )(уйлів ,прийде наступний )(уйло !!! Треба чавити вщент українських гнид від московських вошей ,це більш небезпечні істоти ніж московити !!)))
показати весь коментар
07.02.2021 20:44 Відповісти
молчит главнокакбыкомандующий...а ведь должен же был что-то крякнуть...
(что-то ничего про ответку не было...как и всегда)
показати весь коментар
07.02.2021 20:20 Відповісти
Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 5578
показати весь коментар
07.02.2021 20:21 Відповісти
Сашко, потрібна твоя підтримка (а може ще когось) за посиланням..... Там все зрозумієш.

Посилання: 07.02.2021 23:23
показати весь коментар
07.02.2021 23:59 Відповісти
Не відкриваається, якась помилка
показати весь коментар
08.02.2021 08:35 Відповісти
уклонист, трус, пустозвон, брехун, членограй, шут - кто угодно, только не главнокомандующий. Зеленский, после Януковича, это страшный сон Украины №2.
показати весь коментар
07.02.2021 20:43 Відповісти
Вы правы, поэтому я так и пишу - главноКАКБЫкомандующий
показати весь коментар
07.02.2021 20:45 Відповісти
а наступ іде по всіх напрямах
Сергій Мельничук@SergeKremp 10 мин
Як тільки Зеленський почав купувати електроенергію в ре фе, у нас "випадково" почали ламатися енергоблоки...
Та, которая...@JhoneSmith7
... внезапно "поломались" сразу 9 энергоблоков, из них сразу 7 - у Ренатлеонидыча
Hellis@13Hellis_13
Киевоблэнерго Ахметова.
Ни свою страницу открыть, ни счет скачать...

Воин ОС ранен в результате обстрела у Новомихайловки, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 8078
показати весь коментар
07.02.2021 20:26 Відповісти
а де зараз зберігаються відомі потужні далекобійні снайперськи Барети, у Львові, на складі?
показати весь коментар
07.02.2021 20:27 Відповісти
Смерть, біль та сльози замість "перемир'я"..........

Одужання нашому пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
показати весь коментар
07.02.2021 20:40 Відповісти



Наталія

@nataliya140114


мовчать, як би нічого не відбувається Це жах-СтрелятьПерестали..по приказу Зе! Втрачаемо Захисникiв! Що далi? Робити вигляд що все Ок? Зе ..це Бiда..загрався.. Вічна пам"ять загиблим
, здоров"я пораненим
і нехай сторицею повернеться це тим, хто винен в тому, що відбувається

Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7985
показати весь коментар
07.02.2021 20:41 Відповісти
Чому мовчить Зеоманський ?
Невже другий день поспіль відмічає день народження своєї лєді ?
показати весь коментар
07.02.2021 20:42 Відповісти
"Привет с большого бодуна!" !!!))))
показати весь коментар
07.02.2021 20:57 Відповісти
.... "блєді"
показати весь коментар
07.02.2021 23:29 Відповісти
Зє бубочка хай ще покопирсається у дупі путєна - пошукає там миру...
показати весь коментар
07.02.2021 20:46 Відповісти
РАБссия ведет против Украины информационную войну,политическую,экономическую,кибервойну,диверсионную войну,а пропагандоны Скабеевы ведут психологическую войну...,а Украина жива...,Северный поток вам в дупло вояки долбанные... Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4589
показати весь коментар
07.02.2021 21:39 Відповісти
Знову снайпер?
Так схоже...
показати весь коментар
07.02.2021 21:56 Відповісти
Найшвидшого одужання герою. А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє.
показати весь коментар
07.02.2021 22:16 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
показати весь коментар
07.02.2021 22:44 Відповісти
На фронте уже который день раненые и погибшие, а зеленые федейрасты у кацапов электричество покупают. Кому еще не хватало доказательств, что зеленский и его гребанная шобла - это такие же враги для украинцев, как и кацапы?!
показати весь коментар
07.02.2021 23:08 Відповісти
Набагато гірші і небезпечніші ніж кацапи !! І цієї гидоти в Україні незчисленна кількість !!!))))
показати весь коментар
07.02.2021 23:20 Відповісти
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
показати весь коментар
07.02.2021 23:19 Відповісти
Це так наш "пацрійот" вава з дєрьмаками і кравчучками "ищут мир в очке ***** и план Б", поки москалі не кваплячись викошують ряди захисників України. Невже є ще такі наївні котрі вважають що ЗЄля з авакяном закрили канали мердведчука від великої любові до України чи ненависті до рахи ? Це таким методом ЗЕкодло хоче збити рейтинг жопоблоку.
показати весь коментар
07.02.2021 23:36 Відповісти
06.‎02.‎2021

В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
показати весь коментар
08.02.2021 09:03 Відповісти
Наши воины продолжают гибнуть и получать увечья..А ведь совсем недавно ОС посетил сам Хомчак. Он, что там миролюбство и пацифизм главковерха Зе пропагандировал? За такие потери в ВСУ гнать надо этого приспособленца в три шеи из армии без всяких льгот и выплат.
показати весь коментар
08.02.2021 13:05 Відповісти
 
 