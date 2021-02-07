Воїна ОС поранено унаслідок обстрілу біля Новомихайлівки, - ОТУ "Схід"
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Російсько-окупаційні війська 7 лютого вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається належна медична допомога.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо, за минулу добу два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. Ворог 13 разів порушив режим тиші.
Будь ласка, зачекайте...
Що верховний головнокомандувач? Санкції для його запоребрикових бізнеспартнерів, чи режим "тиші" не порушено?
(что-то ничего про ответку не было...как и всегда)
Посилання: 07.02.2021 23:23
Сергій Мельничук@SergeKremp 10 мин
Як тільки Зеленський почав купувати електроенергію в ре фе, у нас "випадково" почали ламатися енергоблоки...
Та, которая...@JhoneSmith7
... внезапно "поломались" сразу 9 энергоблоков, из них сразу 7 - у Ренатлеонидыча
Hellis@13Hellis_13
Киевоблэнерго Ахметова.
Ни свою страницу открыть, ни счет скачать...
Одужання нашому пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
Наталія
@nataliya140114
мовчать, як би нічого не відбувається Це жах-СтрелятьПерестали..по приказу Зе! Втрачаемо Захисникiв! Що далi? Робити вигляд що все Ок? Зе ..це Бiда..загрався.. Вічна пам"ять загиблим
, здоров"я пораненим
і нехай сторицею повернеться це тим, хто винен в тому, що відбувається
Невже другий день поспіль відмічає день народження своєї лєді ?
Так схоже...
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .