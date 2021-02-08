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Новости Политика Украины
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У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У

У "Слуг народа" де-факто сложилась коалиция с группой "Довіра" и некоторой частью внефракционных депутатов.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью нардеп "СН" Никита Потураев.

"У нас сейчас достаточно стабильная политическая ситуация. Более того, у "Слуг народа" - и это было бы нечестно скрывать - по многим вопросам де-факто сложилась коалиция, или, скажем так, зафиксировано согласие с группой "Довіра" и некоторой частью внефракционных депутатов. А когда идут законы, по которым есть общее согласие, мы получаем голоса и "Европейской солидарности", и "Голоса", и даже "За майбутнє" (при всех напряженных отношениях с господином Коломойским). Это, конечно, в первую очередь социальные законы. Но если мы говорим о законах евроинтеграционных, то почти всегда (если только у нас нет спора по нормам технического свойства) и "Голос" голосует, и "Европейская солидарность" часто голос дает. Так что у нас нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой", - заявил Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае выхода из фракции "СН" группы Коломойского, мы это можем пережить. Поэтому шантажировать нас не получается, - Потураев

С полным текстом интервью Никиты Потураева "У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой" можно ознакомиться здесь.
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Топ комментарии
+5
От і добре. Бо цієї рашистської наволочі ОПЗЖ взагалі у владі не має бути- як і комуняк.
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08.02.2021 13:57
+5
Потребности у вас нет, но ваши бывшие 73%-е избиратели теперь голосуют за жoпоблок.
И делают они это потому, что не разбираются в отличиях между двумя сортами гoвна.
А вот вы ещё пытаетесь в них разбираться. У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 35
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08.02.2021 14:05
+4
У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 8872
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08.02.2021 14:44
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От і добре. Бо цієї рашистської наволочі ОПЗЖ взагалі у владі не має бути- як і комуняк.
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08.02.2021 13:57 Ответить
Це скажи тим довбням які голосують за них.
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08.02.2021 14:01 Ответить
Таких в моєму колі спілкування нема- тому кажу тут.
Щось не так?
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08.02.2021 14:05 Ответить
та панятна У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 1542
меня читают-0
я читаю-0
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08.02.2021 14:08 Ответить
Так- я "нулів" не читаю.
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08.02.2021 14:14 Ответить
Бо ти сам нуль. і нілі в твоєму профілі, ти знову обісрався сраний ватнік У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 5900
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08.02.2021 14:17 Ответить
Ужосс...корону собі лопатою поправ, "аФторитет".)))
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08.02.2021 14:33 Ответить
А таки кацапе в тебе лопата закладена десь в підсвідомості, жрать, вдарити, попрацювать...
Чого ж ви совко-лопати такі тупі, скажи кацапе? У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 2244
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08.02.2021 14:42 Ответить
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
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08.02.2021 14:09 Ответить
А нагадайте, в Київській обл.раді, у СН з ким коаліція? А в Бердянсьеій та і взагалі на всьому півдні і сході?
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08.02.2021 14:42 Ответить
такого нет ни в одной стране мира, чтобы во время войны агентура врага была во власти и активно вела на ТВ антигосударственную пропаганду, ни в одной ! У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 4601
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08.02.2021 13:58 Ответить
Тоді спробуй почитати історію світу.
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08.02.2021 14:06 Ответить
не учи отца и баста!
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08.02.2021 14:16 Ответить
А кому ты объявил войну? У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 4190
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08.02.2021 14:09 Ответить
а ,где писяно, що перед тем как стукнуть тебя по ипалу, надо это объявить? а кому хитлер объявил 22. 06. 1941 г. ???
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08.02.2021 14:12 Ответить
А где написано, что хитлер потом снабжал электрикой Москву и обеспечивал оттуда транзит газа в Европу?
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08.02.2021 14:27 Ответить
да что там газ...а где написано что можно не то что пересекать незаконно границу, а ,стрелять установками град по территории сопредельного государства, завозить туда боевиков, боеприпасы, танки и буки когда тебе захочется, убивать, убивать и убивать сколько захочется и за это тебе ну совершенно ничего не будет?
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08.02.2021 14:38 Ответить
Повторяю еще раз - кому ты объявил войну? У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 3003
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08.02.2021 14:41 Ответить
П.С. Германия развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу 1 сентября 1939 года. Великобритания и Франция в ответ объявили войну Германии.
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08.02.2021 14:48 Ответить
я тебя гнидосик не за Великобританию спросил...
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08.02.2021 14:50 Ответить
Чучело, тыць сюда...
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08.02.2021 15:01 Ответить
в паРаше буш ***********, здесь ты в гастях !
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08.02.2021 15:09 Ответить
Покормите их крысидом, шоб повыздыхали все в корчах!
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08.02.2021 14:01 Ответить
Покормите их крысидом, шоб повыздыхали все в корчах!
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08.02.2021 14:02 Ответить
Потребности у вас нет, но ваши бывшие 73%-е избиратели теперь голосуют за жoпоблок.
И делают они это потому, что не разбираются в отличиях между двумя сортами гoвна.
А вот вы ещё пытаетесь в них разбираться. У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 35
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08.02.2021 14:05 Ответить
ОПЗЖ еще придавят. Их время уходит. Приходит время других...
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08.02.2021 14:13 Ответить
Рейтинг, если он конечно же не заказной ,как от кмиса говорит другое
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08.02.2021 14:14 Ответить
Речь не в рейтингах. А в финансировании(внешнем особенно), влиянии, и ставке на них, как на игрока. Их убирают в связи с тем, что они зажрались и перестали быть эффективными. И на их место готовят других, эффективных.
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08.02.2021 14:18 Ответить
переназвуться. юлькин час теж вже пройшов, а сидить нишком, але не уходе.
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08.02.2021 19:13 Ответить
ОПЗЖ не нужны не только слугам народа, они не нужны всей Украине.
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08.02.2021 14:14 Ответить
Это тот Потураев, что на него НАПК составило админ.протокол за нарушение в декларации?
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08.02.2021 14:15 Ответить
так точно навіщо ж кураторів палити
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08.02.2021 14:17 Ответить
что странно: ни у кого потребности в этой рыгромрази нет, но они продолжают себя неплохо так чувствовать.
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08.02.2021 14:17 Ответить
Депутатська група складається переважно з колишніх депутатів з БПП, "Народного фронту", представників партії "Наш край", екс-регіоналів та депутата від "Самопомочі".

Більшість новоствореної депутатської групи - 12 депутатів - фігуранти антикорупційних розслідувань. Десятьох депутатів спіймали на кнопкодавстві...
Джерело "Чесно"
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08.02.2021 14:18 Ответить
У нас сейчас достаточно стабильная политическая ситуация.

А я и не знал, спасибо Потураев просветил.)
Кстати о Коломойше......Руководитель экспертной группы партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Никита Потураев У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 2218
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08.02.2021 14:32 Ответить
ОПЗЖ-табу! У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 7846
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08.02.2021 14:34 Ответить
У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 8872
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08.02.2021 14:44 Ответить
Скрепы... --- оживление несуществующего или подмена понятий чего-то либо когда-то существовавшего.

Это делается для корма своего ущербно эго (Сверх-Я). Оно обеспечивает непрерывность, но последовательность поведения, реализуя личную точку отсчёта, благодаря чему события прошлого соотносятся с событиями настоящего и будущего исключительно представленными воображением.
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08.02.2021 14:50 Ответить
Пока нет необходимости!
Сложно игнорировать их быстрорастущий рейтинг.
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08.02.2021 15:08 Ответить
да они к вам и не пойдут уже. после закрытия их инфопомоек.
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08.02.2021 15:13 Ответить
Ну, тоді може продовжите їх чморити? Це добре впливає на загально національну підтримку.
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08.02.2021 16:42 Ответить
 
 