У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв
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У "Слуг народу" де-факто склалася коаліція з групою "Довіра" і деякою частиною позафракційних депутатів.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв.
"У нас зараз досить стабільна політична ситуація. Більш того, у "Слуг народу" - і це було б нечесно приховувати - з багатьох питань де-факто склалася коаліція, або, скажімо так, зафіксовано згоду з групою "Довіра" і деякою частиною позафракційних депутатів. А коли йдуть закони, за якими є загальна згода, ми отримуємо голоси і "Європейської солідарності", і "Голосу", і навіть "За майбутнє" (при всіх напружених відносинах із паном Коломойським). Це, звичайно, в першу чергу соціальні закони. Але якщо ми говоримо про закони євроінтеграційні, то майже завжди (якщо тільки в нас немає суперечки щодо норм технічного властивості) і "Голос" голосує, і "Європейська солідарність" часто голос дає. Так що в нас немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної", - заявив Потураєв.
З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У" Слуги народу "немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної" можна ознайомитися тут.
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Чого ж ви совко-лопати такі тупі, скажи кацапе?
И делают они это потому, что не разбираются в отличиях между двумя сортами гoвна.
А вот вы ещё пытаетесь в них разбираться.
Більшість новоствореної депутатської групи - 12 депутатів - фігуранти антикорупційних розслідувань. Десятьох депутатів спіймали на кнопкодавстві...
Джерело "Чесно"
А я и не знал, спасибо Потураев просветил.)
Кстати о Коломойше......Руководитель экспертной группы партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Никита Потураев
Это делается для корма своего ущербно эго (Сверх-Я). Оно обеспечивает непрерывность, но последовательность поведения, реализуя личную точку отсчёта, благодаря чему события прошлого соотносятся с событиями настоящего и будущего исключительно представленными воображением.
Сложно игнорировать их быстрорастущий рейтинг.