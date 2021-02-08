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У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У

У "Слуг народу" де-факто склалася коаліція з групою "Довіра" і деякою частиною позафракційних депутатів.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю нардеп "СН" Микита Потураєв.

"У нас зараз досить стабільна політична ситуація. Більш того, у "Слуг народу" - і це було б нечесно приховувати - з багатьох питань де-факто склалася коаліція, або, скажімо так, зафіксовано згоду з групою "Довіра" і деякою частиною позафракційних депутатів. А коли йдуть закони, за якими є загальна згода, ми отримуємо голоси і "Європейської солідарності", і "Голосу", і навіть "За майбутнє" (при всіх напружених відносинах із паном Коломойським). Це, звичайно, в першу чергу соціальні закони. Але якщо ми говоримо про закони євроінтеграційні, то майже завжди (якщо тільки в нас немає суперечки щодо норм технічного властивості) і "Голос" голосує, і "Європейська солідарність" часто голос дає. Так що в нас немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної", - заявив Потураєв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У разі виходу з фракції "СН" групи Коломойського, ми це можемо пережити. Тому шантажувати нас не виходить, - Потураєв

З повним текстом інтерв'ю Микити Потураєва "У" Слуги народу "немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної" можна ознайомитися тут.
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Топ коментарі
+5
От і добре. Бо цієї рашистської наволочі ОПЗЖ взагалі у владі не має бути- як і комуняк.
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08.02.2021 13:57
+5
Потребности у вас нет, но ваши бывшие 73%-е избиратели теперь голосуют за жoпоблок.
И делают они это потому, что не разбираются в отличиях между двумя сортами гoвна.
А вот вы ещё пытаетесь в них разбираться. У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 35
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08.02.2021 14:05
+4
У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 8872
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08.02.2021 14:44
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От і добре. Бо цієї рашистської наволочі ОПЗЖ взагалі у владі не має бути- як і комуняк.
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08.02.2021 13:57 Відповісти
Це скажи тим довбням які голосують за них.
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08.02.2021 14:01 Відповісти
Таких в моєму колі спілкування нема- тому кажу тут.
Щось не так?
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08.02.2021 14:05 Відповісти
та панятна У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 1542
меня читают-0
я читаю-0
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08.02.2021 14:08 Відповісти
Так- я "нулів" не читаю.
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08.02.2021 14:14 Відповісти
Бо ти сам нуль. і нілі в твоєму профілі, ти знову обісрався сраний ватнік У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 5900
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08.02.2021 14:17 Відповісти
Ужосс...корону собі лопатою поправ, "аФторитет".)))
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08.02.2021 14:33 Відповісти
А таки кацапе в тебе лопата закладена десь в підсвідомості, жрать, вдарити, попрацювать...
Чого ж ви совко-лопати такі тупі, скажи кацапе? У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 2244
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08.02.2021 14:42 Відповісти
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым. (см. сообщение от 04.01.2021)
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08.02.2021 14:09 Відповісти
А нагадайте, в Київській обл.раді, у СН з ким коаліція? А в Бердянсьеій та і взагалі на всьому півдні і сході?
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08.02.2021 14:42 Відповісти
такого нет ни в одной стране мира, чтобы во время войны агентура врага была во власти и активно вела на ТВ антигосударственную пропаганду, ни в одной ! У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 4601
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08.02.2021 13:58 Відповісти
Тоді спробуй почитати історію світу.
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08.02.2021 14:06 Відповісти
не учи отца и баста!
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08.02.2021 14:16 Відповісти
А кому ты объявил войну? У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 4190
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08.02.2021 14:09 Відповісти
а ,где писяно, що перед тем как стукнуть тебя по ипалу, надо это объявить? а кому хитлер объявил 22. 06. 1941 г. ???
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08.02.2021 14:12 Відповісти
А где написано, что хитлер потом снабжал электрикой Москву и обеспечивал оттуда транзит газа в Европу?
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08.02.2021 14:27 Відповісти
да что там газ...а где написано что можно не то что пересекать незаконно границу, а ,стрелять установками град по территории сопредельного государства, завозить туда боевиков, боеприпасы, танки и буки когда тебе захочется, убивать, убивать и убивать сколько захочется и за это тебе ну совершенно ничего не будет?
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08.02.2021 14:38 Відповісти
Повторяю еще раз - кому ты объявил войну? У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 3003
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08.02.2021 14:41 Відповісти
П.С. Германия развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу 1 сентября 1939 года. Великобритания и Франция в ответ объявили войну Германии.
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08.02.2021 14:48 Відповісти
я тебя гнидосик не за Великобританию спросил...
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08.02.2021 14:50 Відповісти
Чучело, тыць сюда...
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08.02.2021 15:01 Відповісти
в паРаше буш ***********, здесь ты в гастях !
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08.02.2021 15:09 Відповісти
Покормите их крысидом, шоб повыздыхали все в корчах!
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08.02.2021 14:01 Відповісти
Покормите их крысидом, шоб повыздыхали все в корчах!
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08.02.2021 14:02 Відповісти
Потребности у вас нет, но ваши бывшие 73%-е избиратели теперь голосуют за жoпоблок.
И делают они это потому, что не разбираются в отличиях между двумя сортами гoвна.
А вот вы ещё пытаетесь в них разбираться. У "Слуги народа" нет потребности в ОПЗЖ. Вообще никакой, - Потураев - Цензор.НЕТ 35
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08.02.2021 14:05 Відповісти
ОПЗЖ еще придавят. Их время уходит. Приходит время других...
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08.02.2021 14:13 Відповісти
Рейтинг, если он конечно же не заказной ,как от кмиса говорит другое
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08.02.2021 14:14 Відповісти
Речь не в рейтингах. А в финансировании(внешнем особенно), влиянии, и ставке на них, как на игрока. Их убирают в связи с тем, что они зажрались и перестали быть эффективными. И на их место готовят других, эффективных.
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08.02.2021 14:18 Відповісти
переназвуться. юлькин час теж вже пройшов, а сидить нишком, але не уходе.
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08.02.2021 19:13 Відповісти
ОПЗЖ не нужны не только слугам народа, они не нужны всей Украине.
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08.02.2021 14:14 Відповісти
Это тот Потураев, что на него НАПК составило админ.протокол за нарушение в декларации?
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08.02.2021 14:15 Відповісти
так точно навіщо ж кураторів палити
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08.02.2021 14:17 Відповісти
что странно: ни у кого потребности в этой рыгромрази нет, но они продолжают себя неплохо так чувствовать.
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08.02.2021 14:17 Відповісти
Депутатська група складається переважно з колишніх депутатів з БПП, "Народного фронту", представників партії "Наш край", екс-регіоналів та депутата від "Самопомочі".

Більшість новоствореної депутатської групи - 12 депутатів - фігуранти антикорупційних розслідувань. Десятьох депутатів спіймали на кнопкодавстві...
Джерело "Чесно"
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08.02.2021 14:18 Відповісти
У нас сейчас достаточно стабильная политическая ситуация.

А я и не знал, спасибо Потураев просветил.)
Кстати о Коломойше......Руководитель экспертной группы партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Никита Потураев У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 2218
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08.02.2021 14:32 Відповісти
ОПЗЖ-табу! У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 7846
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08.02.2021 14:34 Відповісти
У "Слуги народу" немає потреби в ОПЗЖ. Взагалі жодної, - Потураєв - Цензор.НЕТ 8872
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08.02.2021 14:44 Відповісти
Скрепы... --- оживление несуществующего или подмена понятий чего-то либо когда-то существовавшего.

Это делается для корма своего ущербно эго (Сверх-Я). Оно обеспечивает непрерывность, но последовательность поведения, реализуя личную точку отсчёта, благодаря чему события прошлого соотносятся с событиями настоящего и будущего исключительно представленными воображением.
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08.02.2021 14:50 Відповісти
Пока нет необходимости!
Сложно игнорировать их быстрорастущий рейтинг.
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08.02.2021 15:08 Відповісти
да они к вам и не пойдут уже. после закрытия их инфопомоек.
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08.02.2021 15:13 Відповісти
Ну, тоді може продовжите їх чморити? Це добре впливає на загально національну підтримку.
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08.02.2021 16:42 Відповісти
 
 