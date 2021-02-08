"Менее 20% украинцев доверяют официальной статистике по COVID-19, - опрос. ИНФОГРАФИКА"

Чаще недоверие связано с тем, что официальная статистика якобы умаляет число больных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос компании Research & Branding Group, большинство населения Украины в той или иной степени не доверяют официальной статистике о количестве зараженных COVID-19. Причем в последние месяцы наблюдается тенденция к росту степени недоверия: если в сентябре прошлого года удельный вес тех, кто в целом чувствовал недоверие, составлял 58% взрослого населения Украины, то в январе текущего года он вырос до 67%, - указано в исследовании.

Чаще недоверие связано с тем, что официальная статистика якобы умаляет число больных (39%), реже — с якобы имеющим место завышением таких данных (28%). Соответственно, за этот же период сократилась доля тех, у кого официальная статистика по данному вопросу вызывает доверие (с 28% до 19%).

Читайте также: Паспорта COVID-вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия, - Кулеба

Одним из факторов, затрудняющих борьбу с коронавирусом, можно считать появление в обществе особой группы людей — ковид-диссидентов. Негативное влияние, которое исходит от них, заключается не только в том, что они считают опасность коронавируса для населения страны преувеличенной или даже очень преувеличенной. Не менее негативную роль способна сыграть и та активность, с которой некоторые из ковид-диссидентов выражают свои взгляды, в том числе в СМИ и социальных сетях.

Однако, встречаются и некоторые отличия от общей картины. Скажем, серьезное отношение к коронавирусу женщины склонны проявлять чаще, чем мужчины (77% против 71%), а жители областных центров — чаще жителей села (78% против 71%). Среди жителей Востока Украины скептическое отношение к угрозе коронавируса встречается чаще, чем среди жителей Запада и Центра страны (соответственно, 14% против 8% и 9%).

Среди молодежи удельный вес положительных оценок деятельности отечественных медиков выше, чем среди лиц среднего возраста и пожилых (соответственно, 40% против 25% и 24%). В региональном плане можно отметить, что среди жителей Востока страны доля негативно оценивающих то, как отечественное здравоохранение справляется с нагрузкой, оказалась выше, чем среди жителей Западного и Южного регионов (соответственно, 52% против 38% и 39%).

Также читайте: Украина планирует начать вакцинацию 15 февраля, - Степанов

Опрос проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года. Опрошено 1802 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.