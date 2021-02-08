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Менее 20% украинцев доверяют официальной статистике по COVID-19, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Чаще недоверие связано с тем, что официальная статистика якобы умаляет число больных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на опрос компании Research & Branding Group, большинство населения Украины в той или иной степени не доверяют официальной статистике о количестве зараженных COVID-19. Причем в последние месяцы наблюдается тенденция к росту степени недоверия: если в сентябре прошлого года удельный вес тех, кто в целом чувствовал недоверие, составлял 58% взрослого населения Украины, то в январе текущего года он вырос до 67%, - указано в исследовании.

Менее 20% украинцев доверяют официальной статистике по COVID-19, - опрос 01

Чаще недоверие связано с тем, что официальная статистика якобы умаляет число больных (39%), реже — с якобы имеющим место завышением таких данных (28%). Соответственно, за этот же период сократилась доля тех, у кого официальная статистика по данному вопросу вызывает доверие (с 28% до 19%).

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Одним из факторов, затрудняющих борьбу с коронавирусом, можно считать появление в обществе особой группы людей — ковид-диссидентов. Негативное влияние, которое исходит от них, заключается не только в том, что они считают опасность коронавируса для населения страны преувеличенной или даже очень преувеличенной. Не менее негативную роль способна сыграть и та активность, с которой некоторые из ковид-диссидентов выражают свои взгляды, в том числе в СМИ и социальных сетях. 

Однако, встречаются и некоторые отличия от общей картины. Скажем, серьезное отношение к коронавирусу женщины склонны проявлять чаще, чем мужчины (77% против 71%), а жители областных центров — чаще жителей села (78% против 71%). Среди жителей Востока Украины скептическое отношение к угрозе коронавируса встречается чаще, чем среди жителей Запада и Центра страны (соответственно, 14% против 8% и 9%).

Менее 20% украинцев доверяют официальной статистике по COVID-19, - опрос 02

Среди молодежи удельный вес положительных оценок деятельности отечественных медиков выше, чем среди лиц среднего возраста и пожилых (соответственно, 40% против 25% и 24%). В региональном плане можно отметить, что среди жителей Востока страны доля негативно оценивающих то, как отечественное здравоохранение справляется с нагрузкой, оказалась выше, чем среди жителей Западного и Южного регионов (соответственно, 52% против 38% и 39%).

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Опрос проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года. Опрошено 1802 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.
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Топ комментарии
+4
Из опыта своей семьи и опыта своих друзей -- Только у одного из четырех-пяти заболевших фиксируют ковид.
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08.02.2021 15:18
+4
Не дивно що більшість не вірить статистиці від ЗЄтоваріщів, котрі пішли стопами Швондера-Шарікова.
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08.02.2021 15:29
+4
У нас так исторически сложилось, что население вообще не верит правительству ни в чем. Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 1848
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08.02.2021 15:41
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Правила форума Совет форумчан
Из опыта своей семьи и опыта своих друзей -- Только у одного из четырех-пяти заболевших фиксируют ковид.
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08.02.2021 15:18 Ответить
Соріш з 7.
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08.02.2021 15:22 Ответить
Чому це "якобьі"?
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08.02.2021 15:18 Ответить
Если б то была реальная статистика, а не какие-то "сводки с колхозных полей"... Кто применял именно статистические методы, а не тупо собирал отчеты с больничек?
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08.02.2021 15:19 Ответить
Було б чим перейматися.)))
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08.02.2021 15:21 Ответить
Ковидом... Не?
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08.02.2021 15:21 Ответить
Как умирают от Эболы я не видел. А как задыхаются насмерть больные ковидом - видел.
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08.02.2021 15:27 Ответить
Когда сам на это посмотришь, тогда и будешь блеять. А пока идёшь на музыкальный орган твоего пианиста-вiслюка.
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08.02.2021 15:38 Ответить
Ты такой бычок, пока самого не прихватило. Я и по-крепче тебя - доходяги, видел людей, которые под кислородом помирали.
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08.02.2021 15:44 Ответить
не марнуйте свій час на "заробітчанина"... Його і в еротичну мандрівку, відправляти не треба, воно там мешкає.
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08.02.2021 15:49 Ответить
Кто сказал, что это статистика? Народ прозревает.
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08.02.2021 15:29 Ответить
Не дивно що більшість не вірить статистиці від ЗЄтоваріщів, котрі пішли стопами Швондера-Шарікова.
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08.02.2021 15:29 Ответить
Степанов, это очень оптимистичный результат опроса. Ты пробрехалось, чучело! Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 8708
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08.02.2021 15:38 Ответить
У нас так исторически сложилось, что население вообще не верит правительству ни в чем. Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 1848
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08.02.2021 15:41 Ответить
сральник не реальний, а у нас- це в якій частині россосісі?
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08.02.2021 15:46 Ответить
Так звідкіля ж мені знати де це там у Вас та частина кацапії знаходиться. Це Вам краще знати. Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 4207
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08.02.2021 16:16 Ответить
еліта сральнонереальна, вважаєш, що хитро вироблений та замаскувався? Штиняєш ненавистю до всього українського, але такий вихований, що кокошник вже не тисне? Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 4783
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08.02.2021 16:35 Ответить
Для мене влада України та народ України далеко не тотожні сутності. У нашій владі підкацапників вистачає. І я кажу те, що є. Більшість народу України владі не вірить. Це у кацапів влада священна корова. Так шо троллча ти промахнулося в данному випадку. Висер твій в нікуди. Куратор не заплатить за цей пост.
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08.02.2021 16:41 Ответить
плювати мені на твого куратора, чмо ти, тобто моральна потвора як не стелися. Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 8509
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08.02.2021 16:46 Ответить
Ось цікава людина, яка постить пости без аргументів, без доказів тільки задля того, щоб образити опонента. Так тільки тролі себе ведуть. Ниці, паскудні тролі. І в данному випадку під владу стелюся не я - а саме Ви. Чи вже забули що писали?
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08.02.2021 16:51 Ответить
Больше половины не верят своим глазам, а верят телеку?
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08.02.2021 16:14 Ответить
"Менее 20% украинцев доверяют официальной статистике по COVID-19, - опрос. ИНФОГРАФИКА"

И к чему эта детализация?

Менее 20% украинцев доверяют ЛЮБОЙ официальной статистике
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08.02.2021 17:35 Ответить
 
 