Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найчастіше недовіра пов'язана з тим, що офіційна статистика нібито применшує кількість хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на опитування компанії Research & Branding Group, більшість населення України тією чи іншою мірою не довіряють офіційній статистиці про кількість заражених COVID-19. Причому в останні місяці спостерігається тенденція до зростання ступеня недовіри: якщо у вересні минулого року питома вага тих, хто в цілому відчував недовіру, становив 58% дорослого населення України, то в січні поточного року він зріс до 67%, - зазначено в дослідженні.

Найчастіше недовіра пов'язана з тим, що офіційна статистика нібито применшує кількість хворих (39%), рідше - з завищенням таких даних (28%), які нібито мають місце. Відповідно, за цей же період скоротилася частка тих, у кого офіційна статистика з цього питання викликає довіру (з 28% до 19%).

Одним з факторів, що ускладнюють боротьбу з коронавірусом, можна вважати появу в суспільстві особливої ​​групи людей — ковід-дисидентів. Негативний вплив, який виходить від них, полягає не тільки в тому, що вони вважають небезпеку коронавірусу для населення країни перебільшеною або навіть дуже перебільшеною. Не менш негативну роль здатна зіграти й та активність, з якою деякі з ковід-дисидентів висловлюють свої погляди, в тому числі в ЗМІ та соціальних мережах.

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Проте трапляються і деякі відмінності від загальної картини, що не мають, втім, принципового характеру. Скажімо, серйозне ставлення до коронавірусу жінки схильні проявляти частіше, ніж чоловіки (77% проти 71%), а жителі обласних центрів — частіше жителів села (78% проти 71%). Серед жителів Сходу України скептичне ставлення до загрози коронавірусу зустрічається частіше, ніж серед жителів Заходу і Центру країни (відповідно, 14% проти 8% і 9%).

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Серед молоді питома вага позитивних оцінок діяльності вітчизняних медиків вище, ніж серед осіб середнього віку і літніх (відповідно, 40% проти 25% і 24%). У регіональному плані можна відзначити, що серед жителів Сходу країни частка негативно оцінюючих те, як вітчизняна охорона здоров’я справляється з навантаженням, виявилася вищою, ніж серед жителів Західного і Південного регіонів (відповідно, 52% проти 38% і 39%).

Опитування проводилося у період з 20 січня по 1 лютого 2021 року. Опитано 1802 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.