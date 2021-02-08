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Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найчастіше недовіра пов'язана з тим, що офіційна статистика нібито применшує кількість хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на опитування компанії Research & Branding Group, більшість населення України тією чи іншою мірою не довіряють офіційній статистиці про кількість заражених COVID-19. Причому в останні місяці спостерігається тенденція до зростання ступеня недовіри: якщо у вересні минулого року питома вага тих, хто в цілому відчував недовіру, становив 58% дорослого населення України, то в січні поточного року він зріс до 67%, - зазначено в дослідженні.

Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування 01

Найчастіше недовіра пов'язана з тим, що офіційна статистика нібито применшує кількість хворих (39%), рідше - з завищенням таких даних (28%), які нібито мають місце.  Відповідно, за цей же період скоротилася частка тих, у кого офіційна статистика з цього питання викликає довіру (з 28% до 19%).

Одним з факторів, що ускладнюють боротьбу з коронавірусом, можна вважати появу в суспільстві особливої ​​групи людей — ковід-дисидентів. Негативний вплив, який виходить від них, полягає не тільки в тому, що вони вважають небезпеку коронавірусу для населення країни перебільшеною або навіть дуже перебільшеною. Не менш негативну роль здатна зіграти й та активність, з якою деякі з ковід-дисидентів висловлюють свої погляди, в тому числі в ЗМІ та соціальних мережах.

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Проте трапляються  і деякі відмінності від загальної картини, що не мають, втім, принципового характеру. Скажімо, серйозне ставлення до коронавірусу жінки схильні проявляти частіше, ніж чоловіки (77% проти 71%), а жителі обласних центрів — частіше жителів села (78% проти 71%). Серед жителів Сходу України скептичне ставлення до загрози коронавірусу зустрічається частіше, ніж серед жителів Заходу і Центру країни (відповідно, 14% проти 8% і 9%).

Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування 02

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Серед молоді питома вага позитивних оцінок діяльності вітчизняних медиків вище, ніж серед осіб середнього віку і літніх (відповідно, 40% проти 25% і 24%). У регіональному плані можна відзначити, що серед жителів Сходу країни частка негативно оцінюючих те, як вітчизняна охорона здоров’я справляється з навантаженням, виявилася вищою, ніж серед жителів Західного і Південного регіонів (відповідно, 52% проти 38% і 39%).

Опитування проводилося у період з 20 січня по 1 лютого 2021 року. Опитано 1802 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Из опыта своей семьи и опыта своих друзей -- Только у одного из четырех-пяти заболевших фиксируют ковид.
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08.02.2021 15:18
+4
Не дивно що більшість не вірить статистиці від ЗЄтоваріщів, котрі пішли стопами Швондера-Шарікова.
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08.02.2021 15:29
+4
У нас так исторически сложилось, что население вообще не верит правительству ни в чем. Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 1848
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08.02.2021 15:41
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Из опыта своей семьи и опыта своих друзей -- Только у одного из четырех-пяти заболевших фиксируют ковид.
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08.02.2021 15:18 Відповісти
Соріш з 7.
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08.02.2021 15:22 Відповісти
Чому це "якобьі"?
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08.02.2021 15:18 Відповісти
Если б то была реальная статистика, а не какие-то "сводки с колхозных полей"... Кто применял именно статистические методы, а не тупо собирал отчеты с больничек?
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08.02.2021 15:19 Відповісти
Було б чим перейматися.)))
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08.02.2021 15:21 Відповісти
Ковидом... Не?
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08.02.2021 15:21 Відповісти
Как умирают от Эболы я не видел. А как задыхаются насмерть больные ковидом - видел.
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08.02.2021 15:27 Відповісти
Когда сам на это посмотришь, тогда и будешь блеять. А пока идёшь на музыкальный орган твоего пианиста-вiслюка.
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08.02.2021 15:38 Відповісти
Ты такой бычок, пока самого не прихватило. Я и по-крепче тебя - доходяги, видел людей, которые под кислородом помирали.
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08.02.2021 15:44 Відповісти
не марнуйте свій час на "заробітчанина"... Його і в еротичну мандрівку, відправляти не треба, воно там мешкає.
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08.02.2021 15:49 Відповісти
Кто сказал, что это статистика? Народ прозревает.
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08.02.2021 15:29 Відповісти
Не дивно що більшість не вірить статистиці від ЗЄтоваріщів, котрі пішли стопами Швондера-Шарікова.
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08.02.2021 15:29 Відповісти
Степанов, это очень оптимистичный результат опроса. Ты пробрехалось, чучело! Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 8708
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08.02.2021 15:38 Відповісти
У нас так исторически сложилось, что население вообще не верит правительству ни в чем. Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 1848
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08.02.2021 15:41 Відповісти
сральник не реальний, а у нас- це в якій частині россосісі?
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08.02.2021 15:46 Відповісти
Так звідкіля ж мені знати де це там у Вас та частина кацапії знаходиться. Це Вам краще знати. Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 4207
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08.02.2021 16:16 Відповісти
еліта сральнонереальна, вважаєш, що хитро вироблений та замаскувався? Штиняєш ненавистю до всього українського, але такий вихований, що кокошник вже не тисне? Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 4783
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08.02.2021 16:35 Відповісти
Для мене влада України та народ України далеко не тотожні сутності. У нашій владі підкацапників вистачає. І я кажу те, що є. Більшість народу України владі не вірить. Це у кацапів влада священна корова. Так шо троллча ти промахнулося в данному випадку. Висер твій в нікуди. Куратор не заплатить за цей пост.
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08.02.2021 16:41 Відповісти
плювати мені на твого куратора, чмо ти, тобто моральна потвора як не стелися. Менше 20% українців довіряють офіційній статистиці щодо COVID-19, - опитування - Цензор.НЕТ 8509
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08.02.2021 16:46 Відповісти
Ось цікава людина, яка постить пости без аргументів, без доказів тільки задля того, щоб образити опонента. Так тільки тролі себе ведуть. Ниці, паскудні тролі. І в данному випадку під владу стелюся не я - а саме Ви. Чи вже забули що писали?
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08.02.2021 16:51 Відповісти
Больше половины не верят своим глазам, а верят телеку?
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08.02.2021 16:14 Відповісти
"Менее 20% украинцев доверяют официальной статистике по COVID-19, - опрос. ИНФОГРАФИКА"

И к чему эта детализация?

Менее 20% украинцев доверяют ЛЮБОЙ официальной статистике
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08.02.2021 17:35 Відповісти
 
 